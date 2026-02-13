【期間限定】乗って巡ろう、のりトク富山♪「電車・バスで行こう！キャンペーン」限定きっぷ（2月20日～3月13日）を、my routeで2月13日から販売開始！

トヨタファイナンシャルサービス株式会社

トヨタファイナンシャルサービス株式会社（名古屋市、代表取締役社長：頃末広義）が運営するおでかけアプリ「my route」では、「電車・バスで行こう！キャンペーン」限定きっぷを、my routeで期間限定で2月13日から販売開始します。

この限定きっぷは、富山県が県民の皆さんに、公共交通の便利さや快適さを感じていただき、公共交通を中心としたライフスタイルを広めることを目的として実施する、「電車・バスで行こう！」キャンペーン（第四弾）において、キャンペーン期間中（2月20日～3月15日）の平日に限りご利用いただけるデジタルきっぷです。

■キャンペーンHPはこちら(https://www.pref.toyama.jp/densha-bus/)

■ご利用可能エリアはこちら(https://toyama-city.myroute.fun/wp/wp-content/uploads/2025/10/dea05931.pdf)

【販売開始日】

・2月13日（金）

【販売価格】

・300円（90分乗り放題回数券150円、2枚セット）

【利用方法】

・キャンペーン参加登録後、キャンペーン限定きっぷを購入

・平日（2/20～3/13の土日祝を除く）に限り利用可能

・きっぷ1枚につき90分間、対象路線に乗り継ぎ、乗車自由

【サービス情報】

■おでかけアプリ「my route」とは：https://top.smyroute.fun/(https://top.myroute.fun/)

my routeは、みんなの「行きたい」を「行ける」につなげるおでかけアプリです。

「今週末は、どこ行こう」「いつも行先が同じ！」そんな悩みをもっていませんか？

「近くの行きたい場所、イベントが見つかる」「TVや雑誌、WEBサイトで見つけた行きたい場所、お

友達のおススメのお出かけ先が保存できる」「様々な交通手段を組み合わせた行き方が検索できる」

「お得な交通チケットが買える」など、便利な機能が満載です。

ダウンロードは無料。ログインなしですぐ使えます。

(チケット購入には会員登録‧クレジットカード等の決済手段の登録が必要です)

my routeは、おでかけのアイディアが広がる「おで活=おでかけ‧活動」応援アプリです。

【企業情報】

<トヨタファイナンシャルサービス株式会社>

代表者：代表取締役社長 頃末 広義

所在地：〒451-6015 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号 名古屋ルーセントタワー15F

公式サイト：https://www.tfsc.jp/

自動車販売金融サービス等を提供する金融会社の統括会社として、経営の一元化により、トヨタの金融

事業の競争力‧収益力の強化を目的として設立しました。現在、日本を含めた世界40ヵ国以上の国‧地

域で自動車ローンやリースを中心とした自動車販売金融を展開して、お客様のご要望に応じた質に高い 商品‧サービスを提供することにより、お客様との結びつきを広げています。

【お問い合わせ先】

トヨタファイナンシャルサービス株式会社 my route PR事務局

E-mail： myroute_pr@globaltfs.com