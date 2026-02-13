【アモーヴァ・アセット】ウエルスアドバイザーアワード2025　「“NISA 成長投資枠”ＷＡ優秀ファンド賞」受賞について

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（旧社名： 日興アセットマネジメント株式会社、以下「アモーヴァ・アセット」）が運用する下記のファンドが、「“NISA 成長投資枠”ＷＡ優秀ファンド賞」を受賞しましたので、お知らせします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/46569/table/65_1_44ada9e1b0e9f5a60b7fc8a2544a81ce.jpg?v=202602130451 ]

ウエルスアドバイザーアワード2025「“NISA 成長投資枠”ＷＡ優秀ファンド賞」は、投資信託分野における評価として、2025年12月末時点において、「成長投資枠」に登録がされている2,092本（ETF、DC、SMA、限定追加型を除く）のファンド中から、アクティブファンドに限定した1,453本をユニバースとし、独自の定量分析、定性分析に基づき、より中長期の資産運用にふさわしいと判断された合計10本のファンドを選定したものです。

今回、対象ファンド78本からなる「オルタナティブ型 部門」において、アモーヴァ・アセットの「ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし）」が「優秀ファンド賞」に選ばれました。当ファンドは、実質的に金に投資を行ない信託財産の成長をめざすファンドで、２０１７年７月より運用をしています。

アモーヴァ・アセットは今回の受賞を励みとして、運用成績の更なる向上と競争力のある商品・サービスの提供に努めてまいります。

以 上

ウエルスアドバイザーアワード 2025 について

ウエルスアドバイザーアワード2025「“NISA 成長投資枠”ＷＡ優秀ファンド賞」は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、ウエルスアドバイザーが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

当賞は国内公募追加型株式投資信託のうち、2025年12月30日における『NISA成長投資枠登録のアクティブファンド』を選考対象として独自の分析に基づき、各部門別に総合的に優秀であるとウエルスアドバイザーが判断したものです。オルタナティブ型部門は、選考対象ファンドのうち、同年12月末において当該部門に属するファンド78本の中から選考されました。

※ウエルスアドバイザー株式会社（旧モーニングスター株式会社）

1998年3月27日の設立以来、約25年にわたり、国内の投資信託を中心とした金融商品評価事業を行ってまいりました。2023年3月30日付で米国Morningstar,Inc.へブランドを返還し、以降、引き続き中立・客観的な立場で、投信評価事業をウエルスアドバイザー株式会社で行っております。

「ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし）」 について

- リスク情報(https://www.amova-am.com/api/reports/prospectus?fundcode=643718#page=5)- ファンドの費用(https://www.amova-am.com/api/reports/prospectus?fundcode=643718#page=11)

■その他の留意事項

- 当資料は、アモーヴァ・アセットマネジメントが弊社の運用する投資信託についてお伝えすることを目的として作成した資料です。- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。- 投資信託をお申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

アモーヴァ・アセットマネジメントについて

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社は日本が本社のグローバルな資産運用会社です。1959年に日本で設立し、現在では世界各国の個人投資家・機関投資家のお客様に多様な投資戦略を提供しています。世界200名超*の投資プロフェッショナルによる運用資産総額は約39.9兆円**。先進的な投資ソリューションでより良い明日を共創することを目指しています。アモーヴァ・アセットマネジメントは三井住友トラストグループの一員です。2025年9月に日興アセットマネジメントから社名を変更しました。詳しくは www.amova-am.com(https://www.amova-am.com/) をご覧ください。

* アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社および連結子会社の役社員を含む。

** アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社および連結子会社の連結運用資産残高（投資助言を含む）。

※記載の情報は、特に注釈がない限り2025年9月末現在のデータ。

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社(https://www.amova-am.com/)

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第368号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会