【JPIセミナー】総務省「データセンター需要拡大に対応する電力×通信インフラ政策の最前線 ～ワット・ビット連携で進む具体施策と今後の方向性～」2月27日(金)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、総務省　総合通信基盤局　電気通信事業部　データ通信課長　鎌田 俊介 氏を招聘し、データセンター需要拡大に対応する電力×通信インフラ政策について詳説いただくセミナーを開催します。





〔タイトル〕

総務省： データセンター需要拡大に対応する電力×通信インフラ政策の最前線


～ワット・ビット連携で進む具体施策と今後の方向性～


〔開催日時〕

2026年02月27日(金) 13:30 - 15:30


〔講師〕

総務省


総合通信基盤局　電気通信事業部


データ通信課長


鎌田　俊介 氏


〔講義概要〕

生成AIの普及でデータセンター（DC）の需要は拡大し、膨大な電力を必要としています。DCを含むデジタルインフラは、現状、東京圏・大阪圏に集中し、レジリエンス・GX・地方創生等の観点から地方分散を進めていくことが重要です。


そこで、総務省・経済産業省では、2025年３月に「ワット・ビット連携官民懇談会」を立ち上げ、6月に同懇談会において「取りまとめ1.0」が取りまとめられました。


本講演では、こうした政府におけるワット・ビット連携に向けた取り組みや今後の展望等について詳説します。


〔講義項目〕

１. デジタルインフラを巡る現状


２. デジタルインフラを巡る課題と対応の方向性


３. ワット・ビット連携官民懇談会設立に向けた経緯


４. 「ワット・ビット連携官民懇談会取りまとめ1.0」概要


５. 今後の政府による施策の方向性


６. 関連質疑応答


７. 名刺交換・交流会


〔受講形態〕

● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）


● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）


● アーカイブ配信受講


〔受講料〕

1名：37,310円（税込）


特典：受講1名につき、同一法人より1名同行無料（要登録）


※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定）


【JPI（日本計画研究所）について】


“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。