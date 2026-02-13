【JPIセミナー】総務省「データセンター需要拡大に対応する電力×通信インフラ政策の最前線 ～ワット・ビット連携で進む具体施策と今後の方向性～」2月27日(金)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 データ通信課長 鎌田 俊介 氏を招聘し、データセンター需要拡大に対応する電力×通信インフラ政策について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17614(https://www.jpi.co.jp/seminar/17614?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

総務省： データセンター需要拡大に対応する電力×通信インフラ政策の最前線

～ワット・ビット連携で進む具体施策と今後の方向性～

〔開催日時〕

2026年02月27日(金) 13:30 - 15:30

〔講師〕

総務省

総合通信基盤局 電気通信事業部

データ通信課長

鎌田 俊介 氏

〔講義概要〕

生成AIの普及でデータセンター（DC）の需要は拡大し、膨大な電力を必要としています。DCを含むデジタルインフラは、現状、東京圏・大阪圏に集中し、レジリエンス・GX・地方創生等の観点から地方分散を進めていくことが重要です。

そこで、総務省・経済産業省では、2025年３月に「ワット・ビット連携官民懇談会」を立ち上げ、6月に同懇談会において「取りまとめ1.0」が取りまとめられました。

本講演では、こうした政府におけるワット・ビット連携に向けた取り組みや今後の展望等について詳説します。

〔講義項目〕

１. デジタルインフラを巡る現状

２. デジタルインフラを巡る課題と対応の方向性

３. ワット・ビット連携官民懇談会設立に向けた経緯

４. 「ワット・ビット連携官民懇談会取りまとめ1.0」概要

５. 今後の政府による施策の方向性

６. 関連質疑応答

７. 名刺交換・交流会

