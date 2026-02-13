【北九州発：阪九フェリー利用】『ホテルプラザ神戸で朝食と神戸須磨シーワールド』団体旅行販売開始

西日本で唯一！シャチの展示を行っている須磨シーワールドがヴィーナストラベルのツアーに登場！！


まずはホテルプラザ神戸の最上階にあるレストランで神戸のオーシャンビュ―を満喫しながらおいしい朝食バイキングを満喫した後、須磨シーワールドでシャチをたっぷり堪能して下さい。


その後は異国情緒が残る神戸北野異人館をゆっくり散策。


楽しい神戸をたくさん詰め込んだツアーに是非ご参加ください！！！


★阪九フェリー



阪九フェリー（イメージ）

瀬戸内海最大級の大型フェリーでゆったりクルージング


瀬戸内海は波も穏やかで快適な船旅をお楽しみ頂けます。




客室


ツアーで利用する客室はリーズナブルなスタンダード洋室


２段ベットの他人数部屋になりますが、ベットは向かい合わせではないので、相部屋感は少ないです。


その他にもデラックス洋室４名部屋やデラックス和洋、スイートルームなどお客様のニーズに合わせた客室もリクエスト可能です（別料金）





スタンダード洋室（イメージ）


デラックス洋室４名部屋（イメージ）

デラックスシングル（イメージ）


デラックス和洋室（イメージ）

スイート（イメージ）


パブリックスペース


瀬戸内海の夜景や星々を見ながらの露天風呂や地方銘柄の刺身など、快適な船旅を演出する充実したパブリックスペースも魅力の一つ



露天風呂（イメージ）

レストラン（イメージ）


ロビー（イメージ）

プロムナード（イメージ）


★観光




朝食バイキング（イメージ）

朝食バイキング（イメージ）

２日目のスタートはホテルプラザ神戸の朝食バイキングから


ホテル最上階のレストランで六甲沖の海を眺めながら兵庫県の地産地消メニューを堪能




シャチの迫力あるショー（イメージ）


俊敏な動きのドルフィンショー（イメージ）

アクアライブ　トロピカルライフ大水槽（イメージ）

美味しい朝食を堪能した後は須磨シーワールドへ。


大きなシャチの迫力あるショーや圧巻の大水槽など須磨シーワールドを満喫して下さい。




風見鶏の館（イメージ）(C)一般財団法人神戸観光局

うろこの館（イメージ）(C)一般財団法人神戸観光局

須磨シーワールドを満喫した後は異国情緒あふれる北野異人館街をぶらり散策


明治から昭和初期にかけて建てられた商館跡が多数現存した街並みがとてもキレイです。


★旅行商品


～ホテルプラザ神戸で朝食と神戸須磨シーワールド～


ご出発日　４月２２日（水）・５月１９日（火）


ご旅行代金　２５，８００円（大人・小人同額　スタンダード洋室利用）


お食事　朝食１回（２日目）



行程


１日目：小倉駅→門司駅→新門司港（18：40発）～～阪九フェリー【船中泊】～～


２日目：～神戸六甲アイランド（07：10）→〇ホテルプラザ神戸（朝食）→〇橋の科学館→


　　　　神戸須磨シーワールド（自由昼食）→〇神戸北野異人館（自由散策）→〇こうべ甲南武庫の郷　　　


　　　　→神戸六甲アイランド（18：30発）～～阪九フェリー【船中泊】～～


３日目：～～新門司港（07：00）→門司駅→小倉駅



旅行代金に含まれるもの


阪九フェリー スタンダード洋室往復乗船代


食事代（朝食１回）


バス代（２日目）＊日本交通又は同等クラス


神戸須磨シーワールド入場料


消費税等諸税



最少催行人員　２５名


画像は全てイメージです


詳細についてはヴィーナストラベル・ホームページでもご確認頂けます


