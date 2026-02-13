街と自然をシームレスにつなぐ、TCツイル採用のユーティリティシャツ＆パンツ登場

ROOT株式会社

アウトドア向けモバイルギア・スマートフォングッズの商品開発および販売を行うROOT（ルート）株式会社は、「PLAY TC TWILL UTILITY Long Sleeve Button Shirts」「PLAY TC TWILL UTILITY Pants」を2026年2月13（金）より販売開始しました。

「PLAY TC TWILL」シリーズは、耐久性に優れたTCツイル生地に撥水・抗菌防臭加工を施すことで、フィールドから街までシームレスに着用できるユーティリティウェアです。

ラフさと上品さを併せ持つミニマルなデザインも特徴です。

「PLAY TC TWILL UTILITY Long Sleeve Button Shirts」はTCツイル特有の程よい厚みとしなやかさを活かしたロングスリーブシャツです。

やや広めに設計したヨークやセンターボックスプリーツにより、堅さを感じさせず、動きやすく立体的なシルエットに。ボタンにのみロゴを配したミニマルなデザインと、さりげない補強ディテールもポイントです。

ツータック仕様のテーパードパンツ「PLAY TC TWILL UTILITY Pants」は、全体にゆとりを持たせながらも、すっきりとした印象で着用できるバランスに仕上げました。

スマートフォンなどの収納に便利なギアポケットや、ウエストゴムと内側のドローコードによる安定したフィット感など、フィールド由来の実用性を日常着へと落とし込んでいます。

また、スタイリングの幅を広げるベルトループも搭載。

同素材で展開するシャツとパンツは「ブラック」「ベージュ」の2カラー展開、セットアップでの着用も可能。

アウトドア由来の機能性と、日常に馴染むスタイルを兼ね備えたROOT CO.らしいユーティリティスタイルを提案します。

・ 製品詳細

商品名：PLAY TC TWILL UTILITY Long Sleeve Button Shirts

販売価格：12,650円（税込）



◆販売サイト

・ROOT CO. OFFICIAL ONLINE SHOP(https://www.rootco-shop.jp/c/item/apparel/tops/topsother/ptulb-455)

・ROOT CO.楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/rootco/ptulb-455/)

・ROOT CO.Amazonストア(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJCKKRMT)

商品名：PLAY TC TWILL UTILITY Pants

販売価格：11,550円（税込）



◆販売サイト

・ROOT CO. OFFICIAL ONLINE SHOP(https://www.rootco-shop.jp/c/item/apparel/pants/longpants/ptup-455)

・ROOT CO.楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/rootco/ptup-455/)

・ROOT CO.Amazonストア(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJS81V6T)