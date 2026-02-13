『サマナーズウォー: Sky Arena』×『The Lord of the Rings(TM)』コラボを記念して、「試練のタワー」がアップデート！
スマートフォン向けモバイルゲームをサービスしている株式会社Com2uS Japanは、iOS/Android/Steamで大好評配信中の本格RPG『サマナーズウォー: Sky Arena』（以下、サマナーズウォー）にて、開催中の『The Lord of the Rings(TM)』とのコラボをよりお楽しみいただけるアップデートを実施したことをお知らせいたします。
20世紀ファンタジー文学の傑作『The Lord of the Rings(TM)』の世界観を忠実に再現したコラボコンテンツやイベントは、世界中のユーザーからご好評をいただいております。
このたび、さらにコラボをお楽しみいただけるよう、人気PvEコンテンツ「試練のタワー」をクリアすると「The Lord of the Rings召喚書」が獲得できるアップデートを実施いたしました。
2月15日から3月15日までの期間中、「試練のタワー」のNormal50階をクリアすると、コラボキャラクターを必ず獲得できる「The Lord of the Rings召喚書」が1枚もらえます。
さらに、「試練のタワー」のクリアをサポートするイベントも開催いたします。
「試練のタワー」をクリアした階数の合計に応じて、「伝説の召喚書」1枚をはじめ、「不思議な召喚書」などキャラクターの育成に役立つアイテムが追加でもらえます。
2月16日から3月1日までは、「ラッキーコラボカプセルイベント」も開催いたします。
アリーナ、ワールドアリーナ、占領戦などのPvPコンテンツのプレイや、「アメリアの幸運」の消費でポイントを集めると、毎日「エネルギー」「マナストーン」「ラッキーカプセルチケット」2枚が入手できます。
獲得した「ラッキーカプセルチケット」を使用して、「ラッキーコラボカプセル」を開けると、「伝説の全属性召喚書」や「伝説の召喚書」「錬成石」などさまざまなアイテムがもらえます。
『The Lord of the Rings(TM)』コラボアップデート、イベントに関する詳細はゲーム内のお知らせや公式Xをご確認ください。
【権利表記】
(C) 2026 Middle-earth Enterprises, LLC. All rights reserved.
【配信概要】
『サマナーズウォー: Sky Arena』 iOS版
サービス開始日：2014年6月12日(木)
対応OS： iOS 13.0以降
価格：基本プレイ無料(アイテム課金)
権利表記：(C) 2014-2026 Com2uS Corp.
『サマナーズウォー: Sky Arena』 Android版
サービス開始日：2014年6月12日(木)
対応OS： Android OS 6.0 以降
価格：基本プレイ無料(アイテム課金)
権利表記：(C) 2014-2026 Com2uS Corp.
【注意事項】
※Apple、Apple ロゴ、iPhone、およびiPod touch は米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App StoreはApple Inc. のサービスマークです。
※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLCの商標です。
