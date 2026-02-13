『ARC Raiders(R)』 が第29回「D.I.C.E. Awards」にて「Online Game of the Year」を受賞

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン（本社：東京都港区、代表取締役社長：李 政憲／イ・ジョンホン、東証：3659、以下 ネクソン）は、連結子会社であるEmbark Studios AB（所在地：スウェーデン王国ストックホルム市、CEO：Patrick Soderlund／パトリック・ソダーランド、以下 Embark Studios）が手掛ける『ARC Raiders(R)』が、2月12日（現地時間）にラスベガスで開催された第29回「D.I.C.E. Awards」にて「Online Game of the Year」を受賞したことをお知らせします。






当社の代表取締役社長であるイ・ジョンホンは、次のように述べています。


「権威あるD.I.C.E. Awardsにて、『ARC Raiders』を「Online Game of the Year」に選出いただき光栄に思います。世界的な舞台において私たちのゲームを認めていただけたことは、ネクソン及びEmbark Studios両社にとって、大変意義のあるマイルストーンです。」



Embark Studiosの創設者兼CEOであるパトリック・ソダーランドは、次のように述べています。


「これほど多くの優れた作品が並ぶ年に、業界の皆様からこのような評価をいただけたことを、Embark一同、大変光栄に思います。とりわけこの歩みを共にしてくれたチーム、そして本作を情熱とともに支えてくれているコミュニティの皆様に心より感謝いたします。ここからが本当のスタートです。」



米国のAcademy of Interactive Arts & Sciencesが主催する「D.I.C.E. Awards」は、毎年ゲーム業界において優れた功績を残したゲームや開発チームに贈られます。



『ARC Raiders(R)』は昨年10月末の発売後、約3カ月間にわたりSteamの売上ランキングで首位を維持したほか、PlayStation(R)とXboxでも上位にランクインし、現在までに世界累計で1,400万本を超える販売本数を記録しています。2月10日の最新アップデート「Shared Watch」をはじめとするEmbark Studiosの継続的な新規コンテンツ提供とともに、『ARC Raiders(R)』は進化を続けています。



『ARC Raiders(R)』についての詳細は、公式サイトをご覧ください。


『ARC Raiders(R)』公式サイト：https://arcraiders.nexon.com/ja-JP/main


1994年に創業したネクソン（本社所在地：東京都港区）は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されています。現在、代表作である『メイプルストーリー』、『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2024年には、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長、またネクソンのIPポートフォリオに次の柱を創出する水平方向の成長の二軸で構成されるIP成長戦略を策定しました。