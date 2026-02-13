映画『ほどなく、お別れです』（浜辺美波・目黒蓮）公開で注目。現役【葬祭プランナー】応援キャンペーンが予想を上回る反響により枠追加！

LDT株式会社

葬儀業界特化型の人材紹介サービス「スマート葬儀ジョブ」を運営するLDT株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：白石和也）は、独自に実施している「映画『ほどなく、お別れです』公開記念・現役スタッフ応援キャンペーン」において、開始1週間で申し込みが殺到し、先着特典が残り僅かとなりました。この度、より多くの方々に応援の気持ちをお届けするため、急遽「配布枠の追加」を決定いたしましたのでお知らせいたします。 本キャンペーンは、映画で描かれる「葬祭ディレクター（葬祭プランナー）」という仕事の意義を再確認する機会として、現役従事者の方々に独自の支援を行うものです。

■ 現役スタッフから寄せられた「仕事のリアル」への共感

2月6日の映画公開に合わせ開始した本キャンペーンには、全国の葬祭プランナー・葬祭ディレクターから多くの反響が寄せられています。 応募時のアンケートでは、「映画を通じて自分たちの仕事の尊さが伝わって嬉しい」「劇場CMの『夫らしいお別れになりました』という言葉に自分の現場を重ねた」といった、現役プロならではの温かい声が届いています。

■【期限間近】先着特典・Amazonギフト券プレゼントの状況

現在実施中の自社独自キャンペーンは、予想を上回るペースで応募をいただいており、当初用意していた先着50名様の特典枠が残り僅かとなりました。この反響を受け、この度【急遽10名様の追加枠】を確保いたしました。

- 特典：Amazonギフト券 2,000円分（※キャリア面談実施が条件）- 対象：葬儀社、および葬儀関連企業にて実務に従事されている方- 応募方法：公式LINEアカウントに登録後、キャリア面談を予約LINE友だち追加のご案内

スマートフォンの方は、下記URLからLINE友だち追加をお願いします。PCをご利用の方は、表示されているQRコードをスマートフォンで読み取ってください。友だち追加が完了しましたら、

トーク画面に「映画」とだけ送信してください。

https://lin.ee/YPvtHEm

■ 劇場CM（シネアド）放映は2月19日（木）まで

全国38劇場のスクリーンで放映中の「スマート葬儀ジョブ」独自CMも、残すところあと1週間となりました。 映画本編が描く「葬祭プランナー」の真摯な姿勢と、実際の現場で働く方々の想いをリンクさせた30秒の映像を、ぜひ劇場でご覧ください。 上映劇場：ローソン・ユナイテッドシネマ系列 全国38劇場 上映期間：2026年2月19日（木）まで

■「スマート葬儀ジョブ」について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Lfpl12qvr84 ]

葬儀業界専門の転職支援サービスです。専門資格を持つ葬祭ディレクターのキャリアアップから、未経験からの挑戦まで、業界に精通したアドバイザーが「後悔のない仕事探し」をサポートします。

1月28日に公開した「映画『ほどなく、お別れです』×『スマート葬儀ジョブ』特別シネアド放映決定」のリリースはこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000247.000053069.html

2月6日に公開した「映画『ほどなく、お別れです』（浜辺美波・目黒蓮 出演）と葬儀求人「スマート葬儀ジョブ」が応援。現役【葬祭プランナー】へ映画鑑賞支援キャンペーンを開始！」のリリースはこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000249.000053069.html

