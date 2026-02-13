バイセル、連結売上高1006億円・営業利益90億円、好調な業績を受け中期経営計画を上方修正【2025年12月期 通期決算】

株式会社BuySell Technologies

リユースサービス「バイセル」を展開する株式会社BuySell Technologies（本社：東京都新宿、代表取締役社長兼CEO：徳重 浩介）は、本日2025年12月期 通期決算を発表しました。

サマリ

・2025年12月期 通期実績

2025年11月に上方修正を発表した修正計画（連結売上高1,000億円・営業利益90億円）に対して、2026年度成長へ向けた在庫キャリーを行いつつ、計画ラインで着地しました。

出張訪問買取事業・店舗買取ともに、リピート施策や単価向上施策が寄与し、買取・仕入が好調に推移しています。

・FY2026-FY2027中期経営計画 財務ガイダンス更新・新規トピックス

好調な事業状況を受けて、中期経営計画の2026年度業績予想を策定、2027年度の財務ガイダンスを上方修正いたします。

また新規のM&Aとして、九州エリアで「買取専門店 諭吉」を運営する株式会社DelightZを完全子会社化いたします。第2四半期からP/L連結を開始予定であり、2026-2027年度の財務ガイダンスには未反映です。

2026年度 第1四半期より、店舗買取事業の拡大により、出張訪問買取事業・店舗買取事業を分けたセグメント情報の開示を予定しています。

2025年12月期 通期実績

・2025年12月期 連結損益計算書

年間を通じて出張訪問買取事業の「バイセル」×「福ちゃん」×「日晃堂」のシナジーが順調に推移し、再訪率向上や骨董品の買取増加等により粗利単価が大幅に向上しました。

店舗買取事業もグループ連携によるリピート増加等が単価向上を促進し、連結売上総利益はYoY68.3%増加いたしました。

戦略的な在庫キャリーによる販売コントロールが奏功し、連結営業利益は修正計画水準の90.4億円、営業利益率は1.1pt改善の9.0%で着地しています。

・グループ会社別の売上高推移

第4四半期は各社買取が好調に推移しつつ、売上高は通期計画をターゲットとし、バイセル・タイムレスを中心に2026年度へ戦略的に在庫キャリーを実施しています。

・出張訪問買取事業 主要KPI

年間を通じてバイセル・福ちゃんともに再訪獲得強化やアポイントメント率の向上等が奏功し、出張訪問数及び出張訪問あたり売上総利益が順調に増加。

中長期的な競争優位性の向上を見据えたブランディング投資強化により、出張訪問あたり広告宣伝費は上昇するも、最重要KPIである出張訪問あたり変動利益は堅調に増加いたしました。

トピックス

・株式会社DelightZ（買取専門店 諭吉）のM&A

店舗買取サービス「買取専門店 諭吉」を運営する、株式会社DelightZを完全子会社化いたします。本M&Aを通じて、バイセルグループ全体でもエリアカバー率が低い、九州エリアにおける買取店舗拡大を加速していきます。

・中期経営計画2027 財務ガイダンスの更新（上方修正）

好調な事業状況を受けて、2027年度の財務ガイダンスを、連結売上高1,400億円から1,650億円へ、連結営業利益110億円から170億円へ上方修正いたします。

その他、開示内容の全文は、当社IRページよりご確認ください。

https://buysell-technologies.com/ir/

会社概要

「人を超え、時を超え、たいせつなものをつなぐ架け橋となる。」をミッションに掲げ、中古品の買取・販売を行うリユースサービス「バイセル」を運営しています。

業界随一の出張買取事業を強みとしながら、買取店舗を全国に展開し、着物や切手、ブランド品など、家に眠るさまざまな品物を買取しています。買取した商品は、ECサイトや実店舗、卸販売や古物オークションを通じ、国内外へ販売しています。

アナログな業務が多いリユース事業においてテクノロジー活用を重要な戦略に位置づけ、自社プロダクトによる業務効率化やデータ活用による戦略的成長を実現しています。

加えて、積極的なM&Aを通じてグループとしてのリユースチャネル拡大を進めています。グループ全体では、年間44万件の出張査定、買取店舗数は490店を展開し、リユース業界でもトップクラスの規模へと成長を続けています。

会社名：株式会社BuySell Technologies

代表者：代表取締役会長 岩田匡平、代表取締役社長兼CEO 徳重 浩介

本社所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-8 PALTビル

事業内容：着物・ブランド品等リユース事業

コーポレートサイト：https://buysell-technologies.com/