バイセル、「買取専門店 諭吉」を運営する株式会社DelightZを子会社化

リユースサービス「バイセル」を展開する株式会社BuySell Technologiesは、2026年2月13日開催の取締役会において、株式会社DelightZの完全子会社化を決議いたしましたので、お知らせします。

なお、DelightZ社は店舗買取によるリユース事業のほか飲食事業・水産事業・遺品整理事業等を展開しておりますが、会社分割により飲食事業・水産事業・遺品整理事業等を切り離し、会社分割後のリユース事業のみを運営する同社を、当社が完全子会社化する予定です。



株式の取得の理由

株式会社BuySell Technologies

当社グループは「人を超え、時を超え、たいせつなものをつなぐ架け橋となる。」をミッションとし、買取・販売の循環を実現するリユースサービスを提供しております。当社グループの事業は国内最大級の規模であるグループ出張訪問買取事業と国内で490店舗（2025年12月現在、フランチャイズ272店舗を含む）を運営するグループ店舗買取事業を主としており、これらのチャネルで一般のお客様から買取した商品をグループ会社が運営するオークションや業者間取引によるtoB販路及び自社運営等のtoC販路において販売しております。

また、当社グループは非連続な成長を実現するため、明確なM&Aターゲット領域の設定とデータドリブン経営を軸としたPMIによるシナジーを重視したM&A戦略を推進しております。

本株式取得及び本株式交換の対象となるDelightZ社は、長崎県・佐賀県を中心とした九州エリアにおいて「買取専門店 諭吉」を14店舗展開しています（2025年11月現在）。特定のエリアに集中した事業展開を行うドミナント戦略による事業運営により、当該エリアで優良なロケーションに出店し、高い知名度と顧客資産を保有しています。

現状当社グループ店舗が少ない九州地域への進出による買取チャネルの強化及び当社グループが保有する各種ケイパビリティをDelightZ社へ提供しグループシナジーを生むことで、バイセルグループの更なる成長を促進していくため、完全子会社化することといたしました。

今後の見通し

本株式取得及び本株式交換によるDelightZ社の子会社化に伴い、2026年３月31日をみなし取得日とし、当第１四半期連結会計期間においては貸借対照表のみを連結、当第２四半期連結会計期間から損益計算書を連結する予定です。

なお、本件による2026年12月期の業績に与える影響は軽微であると見込んでおりますが、確定次第公表いたします。

会社概要

「人を超え、時を超え、たいせつなものをつなぐ架け橋となる。」をミッションに掲げ、中古品の買取・販売を行うリユースサービス「バイセル」を運営しています。

業界随一の出張買取事業を強みとしながら、買取店舗を全国に展開し、着物や切手、ブランド品など、家に眠るさまざまな品物を買取しています。買取した商品は、ECサイトや実店舗、卸販売や古物オークションを通じ、国内外へ販売しています。

アナログな業務が多いリユース事業においてテクノロジー活用を重要な戦略に位置づけ、自社プロダクトによる業務効率化やデータ活用による戦略的成長を実現しています。

加えて、積極的なM&Aを通じてグループとしてのリユースチャネル拡大を進めています。グループ全体では、年間44万件の出張査定、買取店舗数は490店を展開し、リユース業界でもトップクラスの規模へと成長を続けています。

＜株式会社BuySell Technologies＞

代表者：代表取締役会長 岩田匡平、代表取締役社長兼CEO 徳重 浩介

本社所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-8 PALTビル

事業内容：着物・ブランド品等リユース事業

コーポレートサイト：https://buysell-technologies.com/

＜株式会社DelightZ＞

本社所在地：福岡県福岡市博多区東光寺町2丁目1－26

事業内容：リユース業