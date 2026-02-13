ベルトラ株式会社

世界150カ国以上の現地体験型オプショナルツアー専門予約サイト「VELTRA（ベルトラ）」を運営するベルトラ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：二木 渉、以下「ベルトラ」）は、2025年12月期（2025年1月1日～2025年12月31日）の連結決算において、営業収益45.8億円、営業利益1.05億円を計上し、5期ぶりとなる通期黒字化を達成しましたことをお知らせいたします。

2025年度、当社は経営の優先順位を「規模の拡大」から「収益性と組織効率」へと意図的に転換しました。OTA事業における徹底した構造改革と生産性向上、およびリンクティビティ事業の成長が奏功し、持続的な利益創出が可能な経営体質への変革を行いました。

■ 2025年度 決算サマリー

- 営業収益: 45.8億円- 営業利益: 1.05億円 （前年同期の赤字から黒字転換）- 営業費用: 前年比 △0.1% （前年同水準を維持）

業務プロセスの抜本的な見直しと生産性向上に取り組んだ結果、増収を達成しつつも営業費用全体を前年同水準に抑制することに成功しました。特に、OTA事業における営業費用を前年比11.6％削減したことが、グループ全体のコスト抑制に大きく寄与しています。

■ セグメント別ハイライト：役割の明確化

１．OTA事業：利益を生み出す「利益エンジン」へ

体験市場の拡大による競争激化と同質化を見据え、規模よりも効率を追求する戦略を実行しました。

- 営業利益率の飛躍的向上：構造改革による「集中と選択」およびマーケティング費用の規律ある管理により、OTA単体での営業利益率は前年の13%から24%へと大幅に改善し、高収益体質を実現しています。- 組織の最適化：組織の集約と生産性向上を目的とし、グループ全体で7％（ベルトラ単体では11％）の人員適正化を実施。さらに、組織の機動性と効率性を一段と高めるべく、職能横断型のチームによる「自律型組織モデル」への移行を開始しました。

２．観光IT（リンクティビティ）事業：成長を支える「成長エンジン」

グループの成長ドライバーであるリンクティビティは、市場成長率を上回る拡大を続けています。

■ 2026年の展望：強固な基盤を武器に新たな成長フェーズへ

- 売上高拡大: サプライヤーや流通パートナーとの新規大型契約獲得により、売上高は7.2億円から8.9億円（前年比+24%）へと伸長しました。- インフラとしての定着: 交通機関等とのシステム連携が進み、インバウンド観光の不可欠なプラットフォームとしての地位を固めています。

2026年度の通期業績予想は以下の通りです。

- 営業収益: 50億円（前期比+9%）- 営業利益: 3.8億円（前期比+262%）

今期は中期的な売上規模拡大を見据えつつ、昨年から進めてきた「利益が成長を生む構造」への転換を完了させる一年です。売上は安定成長としつつも、事業構造の見直しにより営業利益は大幅増を見込み、創出されるキャッシュを再投資していきます。また、変化の激しい環境に即応するため、中期経営計画を一時取り下げ、「実効性」と「柔軟性」を最重視した経営へシフトします。組織のスリム化による意思決定の迅速化（攻め）と、ガバナンスの徹底（守り）を両輪に、確実な利益創出と再投資のサイクルを確立します。

構造改革を経て、当社は売上増がダイレクトに利益へ直結する「営業レバレッジ」の効く筋肉質な体質へと進化します。この盤石な基盤を背景に、OTA、リンクティビティの重点領域で市場主導権を掌握し、スケーラブルな成長と株主還元の強化を加速させてまいります。

■ 代表取締役社長 兼 CEO 二木 渉 コメント

「2025年度は、ベルトラにとって『規律ある再構築』を完遂する極めて重要な一年となりました。組織とコスト構造の聖域なき見直しを断行し、業務効率化とリソースの集中化を徹底した結果、5年ぶりとなる通期黒字を達成いたしました。これは戦略に基づいた『意図した成果』です。『利益を生むOTA』と『成長を牽引するリンクティビティ』という明確な役割分担により、拡張可能な成長基盤は整いました。この強固な土台の上に立ち、さらなる企業価値向上に向け邁進してまいります。」

※2025年12月期決算の詳細は、弊社IRサイトをご参照ください。

IRライブラリ：https://corp.veltra.com/ja/ir/library/briefing-movie.html(https://corp.veltra.com/ja/ir/library/briefing-movie.html?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=2025q4_ir&sid=1526&cid=2025q4_ir)

■ ベルトラについて

ベルトラは旅行会社の枠組みを超え、国内から海外、旅行前から旅行後、オンラインからオフラインまで、「心ゆさぶる体験」に出会うためのソリューションを提供します。

現地ツアー数：約22,000ツアー / 現地ツアー催行会社数(世界)：約8,000社

取り扱い国数：150カ国 / 会員：約260万人 / 参加体験談：約660,000件

URL：https://www.veltra.com/jp/(https://www.veltra.com/jp/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=2025q4_top&sid=1526&cid=2025q4_top)

【会社概要】

社 名：ベルトラ株式会社 (VELTRA Corporation)

本 社：東京都中央区日本橋二丁目13番12号 日本生命日本橋ビル5階

設 立：1991年11月

代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 二木 渉

資 本 金：20億7,838万円（2025年3月31日現在）

事業内容：海外・国内オプショナルツアー（アクティビティ）予約サイト「VELTRA」の運営

U R L ：https://corp.veltra.com/(https://corp.veltra.com/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=2025q4_corp&sid=1526&cid=2025q4_corp)