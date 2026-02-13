本好きが集まるカフェ「サロンクリスティ」、3月2日（月）よりアガサ・クリスティーの「ミス・マープル」がテーマの「イブニングティーセット」新メニューを提供開始

株式会社ハヤカワ写真は2名様分です。

予約は食べログより https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131002/13283679/

サロンクリスティは、3月2日（月）から【イブニングティーセット】の新メニューを提供いたします。今回はアガサ・クリスティーの「ミス・マープル」がテーマです。ガーデニングを愛したミス・マープルをモチーフにし、春らしい彩り豊かなスイーツやセイボリーに、お花の香を楽しめる紅茶やワインがセットになった、春の訪れを感じられる内容になっております。

セイボリー4品

・鰈のクリームパイ（「バートラム・ホテルにて」より）

・グリルド・トマト（「アガサ・クリスティーの晩餐会」より）

・アスパラガスのカナッペ（「ポケットにライ麦を〔新訳版〕」より）

・ポーチドエッグ（「バートラム・ホテルにて」より）ーミス・マープルが優雅なバートラム・ホテルの朝食で注文した、完璧なポーチドエッグを再現しますー

スイーツ3品

・桜のスコーン（「ポケットにライ麦を〔新訳版〕」より）

・エクレア（「アガサ・クリスティーの晩餐会」より）

・レモンケーキ レモンのマーマレードを添えて（「アガサ・クリスティーの晩餐会」より）ーイギリスのティータイムでおなじみレモンケーキ。レモンの爽やかな香りと自家製の甘酸っぱいレモンマーマレードと相性抜群ー

スペシャルドリンク

白ワインに桜のフレーバーを加え、花びらを浮かべた「カウスリップ風ワイン」は、イブニングティーセット限定のスペシャルドリンク。

他にもドリンクをご用意しております。

また、お食事と一緒にお楽しみ頂ける様に、クリスティーに因んだクイズもご用意しております。正解された方には景品を差し上げますので、ぜひチャレンジしてみて下さい。

〈概要〉

提供期間：2026年3月2日（月）～4月30日（木）

コース名：イブニングティーセット『ミス・マープルのスプリング・ティールーム』

提供時間：【第1部】16：00～18：00/【第2部】18：30～20：30 ※お席へのご案内は10分前から

料 金：5,500円（税込）/1名様

予 約：ご利用の3日前までに、食べログからお願いいたします。※完全予約制

場 所：サロンクリスティ

東京都千代田区神田多町2-2 早川書房本社ビル1Ｆ

（JR「神田駅」北口より徒歩3分/東京メトロ銀座線「神田駅」4番出口より徒歩3分）

〈当店からのメッセージ〉

これからも、多くのお客様にご満足いただける様な企画やアイデアを考えてまいります。イブニングティーセットをご案内するお席には、専用のアンケート用紙を備えておりますので、ご意見、ご要望は遠慮なく頂けますと幸いです。

〈当店のご紹介〉

全面ガラスで開放的な入口落ち着いた雰囲気の店内豪華列車の客室を彷彿とさせるアーチ型の半個室が象徴的

株式会社ハヤカワが運営する【サロンクリスティ】は早川書房のグループ会社で、「本好きが集まる場所」をコンセプトに、2023年2月にリニューアルオープンしたカフェです。お店の名前もミステリの女王『アガサ・クリスティー』に因んでいます。

店内では早川書房の編集者が作家さんや翻訳者さんとの打ち合わせにも利用しており、運が良ければその場面に遭遇出来るかもしれません。

出版社のグループ会社という強みを活かして、書籍や作家とのコラボメニューも提供しています。また、読書会などのイベントも定期的に開催されており、本が中心にある本好きにはたまらないお店づくりを心掛けております。

そんなお店で、小説の世界観を堪能しながら料理をお楽しみ頂けます。アルコールもご用意しておりますので、ご仕事の帰りに本を片手にお立ち寄り頂くのも良いかもしれません。

サロンクリスティ

〒101-0046

東京都千代田区神田多町2-2 No3ハヤカワビル1F

TEL03-3258-3800

営業時間 11：00～21：00（ラストオーダー20：00）

定休日 土日祝日

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ハヤカワ 担当：金子

Email:kaneko@hayakawa-agency.co.jp