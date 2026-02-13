【初出店】米国で急成長！高機能ランニングソックス「OS1st（オーエスファースト）」が東京マラソンEXPO 2026 に登場！

株式会社クロンティップ

米国発のパフォーマンスソックス・サポーターブランド「OS1st（オーエスファースト）」を展開する株式会社クロンティップ(https://www.krongthip.co.jp/)は、この度2026年2月26日（木）～28日（土）に開催される「東京マラソンEXPO 2026」にて特設ブースを出展し、定番モデルからアジア最速先行販売となるベストセラーソックスの新商品「ウィキッドコンフォートソックス」の展示・販売を実施いたします。

「東京マラソンEXPO 2026」イベント概要

■開催期間

2026年2月26日（木）・27日（金）10:00～21:00（入場は20:30まで）

2026年2月28日（土） 10:00～18:00（入場は17:30まで）

※入場無料

■会場

東京ビッグサイト 南展示棟（当社出展小間番号：G-37）

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

https://www.bigsight.jp/

■主催：

一般財団法人東京マラソン財団

「OS1st（オーエスファースト）」出展概要

■高吸水＆クッション性の最新ソックスのアジア最速先行販売！

米国自社売上ナンバーワンを記録している「ウィキッドコンフォートソックス」をアジア最速で先行販売いたします。200ニードルの高密度ゲージで編み上げ解剖学デザインを施したソックスは、まるで雲の上のように柔らか。高いクッション性と同時に、長時間のランでも足元を快適に保つ「Dry1st(R)（ドライファースト）テクノロジー」により、水分を業界最高水準のスピードで吸収し、足元の汗やムレの悩みから解放します。

その他にもOS1stソックスの特徴である「広いつま先」「解剖学デザインによる高いフィット感」「ごろつきのないシームレス構造」「アーチサポート」「ズレないYゴアヒール」「シルバーイオン抗菌・消臭」など、圧倒的な快適さを追求した機能が搭載されています。

▲ウィキッドコンフォートソックス（業界最高水準の吸水力とクッション性を両立した米国売上No.1商品）

■長距離ランをサポートするソックス・サポーターを「東京マラソンEXPO 2026」オーエスファーストブース限定価格で販売

長距離ランほど実感。熱放散性・吸湿性・靴擦れ防止・衝撃吸収・解剖学的フィット感がやみつきになる、高機能ソックスとサポーターを会場限定価格で販売いたします。

▲FS4 プランターファシアイティスソックス（医療グレードのサポートでアーチを支える、足底筋膜サポートソックス）▲TA4 シンエアーソックス（シリーズ最薄・最軽量。空気の流れを増やし、湿気を逃がして足をドライで快適に。）▲CS6 パフォーマンスカーフスリーブ（6段階の着圧設計で、ふくらはぎの筋肉の衝撃や振動を軽減。運動時はもちろんリカバリーにも最適）▲KS7 パフォーマンスニースリーブ（7段階の着圧設計で、ランや激しい運動での膝への負担を優しくサポート。薄型・軽量で長時間の装着も快適）

■先着300名様に最新ソックスをプレゼント！

各日先着100名様に、アジア最速先行販売となる「ウィキッドコンフォートソックス」をプレゼント！ブースでは試着体験会も実施いたします。

OS1st（オーエスファースト）について

米国発のパフォーマンスソックス・サポーターブランド「OS1st（オーエスファースト）」は特許取得の部位別コンプレッション、解剖学設計、ハイテク機能糸により、足元の安定性と快適性を高次元で両立。多くのランナー、アスリートに愛用されています。足底筋膜サポート、クッション性重視など目的別のモデル展開でレース本番も日々のランも足元から支えます。

OS1st公式ストア :https://os1st.jp/