伊豆シャボテン動物公園グループが景勝地「城ヶ崎海岸」の観光関連事業を継承、城ケ崎エリア一体の観光開発へ！和食処「ぼら納屋」・門脇埼灯台売店を2026年3月1日（日）より運営

株式会社伊豆シャボテン公園伊豆シャボテン動物公園グループが景勝地「城ヶ崎海岸」の観光関連事業を継承

株式会社伊豆シャボテン公園は、伊豆半島の東海岸に位置する城ヶ崎海岸における観光関連事業を譲受し、長年親しまれてきた和食処「ぼら納屋」（夏期の海水プールと施設駐車場を含む）と、門脇埼灯台売店である「城ケ崎ビューテラス」を伊豆シャボテン動物公園グループに迎え、2026年3月1日（日）より、この事業を運営することとなりました。

約4000年前の噴火によってできた奇岩の絶景「城ヶ崎海岸」

城ヶ崎海岸は、約4,000年前に大室山の噴火により流れ出た溶岩台地を、波が侵食したことにより形成された伊豆半島屈指の景勝地であり、2018年4月にユネスコ世界ジオパークに認定された「伊豆半島」のジオスポットの一つです。当グループはこれまで、同地においてニューヨークランプミュージアム＆フラワーガーデンおよび伊豆海洋公園を運営してまいりました。

そしてこのたび、城ヶ崎海岸の北側約3kmにわたる遊歩道「城ケ崎ピクニカルコース」の起点となる「ぼら納屋」と、中間地点にあたる絶景の門脇埼灯台とつり橋至近にある「城ケ崎ビューテラス」を当グループに迎えることで、コースの終点に位置するニューヨークランプミュージアム&フラワーガーデンそして伊豆海洋公園までの観光動線が一つになります。

ニューヨークランプミュージアム&フラワーガーデン伊豆海洋公園

今後はさらに、伊豆海洋公園内において、オーシャンビューを誇る絶好の立地とレジャーダイビング発祥の地としての特性を活かした新たな宿泊施設の建設を計画しております。全室オーシャンビューで雄大な海と伊豆大島を望むラグジュアリーな客室に加え、ダイバーなどアクティブな旅行客にも対応したキャビンタイプの客室も備えるハイブリットなリゾートホテルとなる予定で、早ければ2027年中の着工を目指してプロジェクトが始動いたしました。

和食処「ぼら納屋」灯台売店「城ケ崎ビューテラス」門脇灯台

今回の観光関連事業の継承とホテル開発により、「ぼら納屋」から門脇埼灯台とつり橋、そしてニューヨークランプミュージアム&フラワーガーデン、さらに伊豆海洋公園に至る、城ヶ崎海岸におけるゴールデンルートが一つのリゾートエリアとして統合されます。伊豆シャボテン動物公園創立の理念である「自然と人との共生」のもと、この類稀なる景勝地のポテンシャルをさらに発展させるとともに、地域観光の活性化に寄与してまいります。

城ケ崎海岸について

伊豆半島屈指の景勝地「城ヶ崎海岸」 ※イメージ写真

約4,000年前に噴火した、大室山より流れ出た溶岩の台地を、荒波が侵食したことにより形成された奇岩の絶景。全長9kmにもおよぶ勇壮な海岸線の中でも、門脇埼灯台と門脇つり橋は観光名所として知られており、断崖絶壁の根（ね）と入り江が連なる複雑な地形は、サスペンスドラマや特撮ヒーローの撮影場所としても有名。また、2018年4月にユネスコ世界ジオパークに認定された「伊豆半島」のジオスポットの一つでもある。

「ぼら納屋」の沿革

城ヶ崎海岸エリアで長年親しまれてきた和食処

紀州より伝わったボラ漁を操業するため、ボラが回遊する春秋に村人が船や網の手入れをしながら住み込んだ漁師小屋。寛永3年（1626年）、紀伊家の保護のもとに建築された。ボラは江戸城にも送られ、将軍・家光公の食膳に供せられたとも伝えられる。

この故事を後世に残すべく、地元の熱意により昭和43年（1965年）、ここに食事処として復元された。伊豆ならではの、天然・地物・鮮度にこだわった金目鯛などのメニューが楽しめる。

ぼら納屋灯台売店「城ヶ崎ビューテラス」

ぼら納屋売店「城ケ崎ビューテラス」は門脇灯台の目の前

ぼら納屋灯台売店は2024年に「城ケ崎ビューテラス」としてリニューアルオープン。城ヶ崎ピクニカルコースのほぼ中央に位置し、門脇灯台、門脇つり橋 に隣接する休憩スポット。テイクアウトメニューの販売では、ソフトクリーム、ホットコーヒー、おだんごなど多数取り揃えている。ショップでは、伊豆の銘菓をはじめ伊豆ならではの特産品やお酒、陶芸品など品揃えも豊富。

城ヶ崎海岸エリアの伊豆シャボテン動物公園グループ施設について

ニューヨークランプミュージアム&フラワーガーデンミュージアムとフラワーガーデンが楽しめる美と憩いのスポット

2017年12月、「伊豆四季の花公園」をリニューアルし、アートとガーデンを楽しむミュージアムとしてオープン。ミュージアムでは約200年前に作られたティファニーランプやウィンドウパネルを展示するほか企画展も開催。フラワーガーデンには、アイスチューリップ・寒桜・ルピナス・カレンデュラ・バラ・アジサイ・ヒマワリ・菜の花など四季折々の花が植栽され、美と憩いのスポットとして楽しめる。

伊豆海洋公園城ヶ崎海岸と伊豆大島を望むリゾート感あふれる「伊豆オーシャンバーベキュー」

1964年益田海洋プロダクションにより設立された、レジャーダイビングの発祥の地。都心から約2時間半と、大都会に極めて近い世界でも稀なダイビングスポット。

2021年、一般の方も楽しめるバーベキューエリア「伊豆オーシャンバーベキュー」がオープン。

新たにリゾートホテル建設のプロジェクトがスタートした。

