一般社団法人 コード・フォー・ジャパン

一般社団法人コード・フォー・ジャパン（代表：関治之、以下「Code for Japan」）は、2026年3月16日（月）に総務省主催「インターネット上の偽・誤情報等への対策技術の開発・実証事業 成果発信イベント」に出展します。本イベントでは、総務省「インターネット上の偽・誤情報等への対策技術の開発・実証事業（令和7年度）」に採択された14件の開発技術を中心に、偽・誤情報対策技術の取り組みが紹介されます。

開催概要

- イベント名：インターネット上の偽・誤情報等への対策技術の開発・実証事業 成果発信イベント- 開催日時：2026年3月16日（月）13:00～17:00（最終入場16:30）- 会場：大手町サンケイプラザ 4階ホール（東京都千代田区大手町1丁目7-2東京サンケイビル 4階）- プログラム：- - 開会あいさつ及び基調講演- - 展示セッション- 参加費：無料- 参加申込：来場者登録フォームより事前登録が必要ですhttps://entry.smktg.jp/public/seminar/view/5571- 主催：総務省

Code for Japanの出展内容について

Code for Japanは本事業の採択団体として「SNSにおける偽情報・真偽不明情報の市民参加型可視化・分析技術の開発・実証」の取り組みについて展示します。イベント会場ではポスター展示に加え、担当者が取り組みについて紹介します。

Code for Japanについて

一般社団法人コード・フォー・ジャパンは、2013年設立の非営利団体です。「ともに考え、ともにつくる社会」をビジョンに掲げ、テクノロジーによる社会課題の解決を推進しています。シビックテックコミュニティの運営の他、オープンデータ活用やオープンソース開発、行政のDX支援、スマートシティ推進などのプロジェクトを展開しています。

公式サイト： https://code4japan.org