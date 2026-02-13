民藝ファン必見！企画展「吉田璋也のデザイン - 新作民藝運動がめざした未来」開催
展覧会ポスター
企画展「吉田璋也のデザイン - 新作民藝運動がめざした未来」
吉田璋也（1898-1972）は医師でありながら、民藝のプロデューサーとして日常の暮らしに用いられる品を自らデザインし生産・流通・販売の体制を確立し、民藝運動に生涯を捧げた人物です。
吉田は柳宗悦（1889-1961）が提唱した民藝運動に共鳴し、1931年に鳥取で医院を開業したのち、陶芸・木工・染織・和紙・金工などの職人を集めて「現代の生活にふさわしい日用品」づくりを行いました。
本展では、吉田璋也が伝統的な手仕事を現代の生活に根付かせるためにデザインした「新作民藝」を、陶器や家具、テキスタイルなど関連する作品や資料総数297件を展示し、ご紹介します。
見どころ- 食器からランプシェード、椅子、ネクタイ、カゴ、パン切りナイフやイカ墨インクまで、暮らしに取り入れたいアイテムが勢ぞろい！
- 通常非公開含む作品・資料総数297件！民藝好きなら外せない、吉田璋也 過去最大の展覧会。
主な出品作品
患者用診察椅子
1952年
個人蔵
医師用車輪付椅子
1952年
個人蔵
伸縮式中折傘電気スタンド
1932年
鳥取民藝美術館蔵
緑釉白釉黒釉三方掛分皿
1957年
鳥取民藝美術館蔵
竹ショルダーバッグ
1950年代前半
個人蔵
折畳スツール
1959年頃
鳥取民藝美術館蔵
ににぐりネクタイ
1931年
鳥取民藝美術館蔵
果物ナイフ（上）
パン切りナイフ（下）
パン切り台
1950年代前半
鳥取民藝美術館蔵
※作品はすべて吉田璋也デザイン
関連イベント
講演会「吉田璋也のものづくり」【予約優先・定員９0名】
日時：3月14日（土）13：30～15：00
参加費： 無料（要企画展観覧料）
鳥取民藝美術館の尾崎麻理子氏に、吉田璋也が「プロデュース」した作品の見どころについて、当時の資料類から吉田の仕事ぶりを紐解きつつご紹介いただきます。
トークショー「手仕事を、いまの暮らしに届けるしごと」【予約優先・定員９0名】
日時：5月23日（土）13：30～15：00
参加費： 無料（要企画展観覧料）
現代の手仕事を扱うセレクトショップ「pejite」、古い家具等を次の持ち主へつなぐ「仁平古家具店」を営む仁平透氏に、手仕事との関わりや生活に取り入れるヒントなどを伺います。
ワークショップ「春色パレット-植物で染める布小物」【要予約・定員各回15名／抽選】
日時：4月11日（土）10：00～12：00（午前の部）、14：00～16：00（午後の部）
参加費： 3,000円（要企画展観覧料）
染色クリエイターユニットのfutashiba248を講師に迎え、茨城県内で採れる春の植物を使って布小物を染めるワークショップです。染めるための植物（2種類）と染めるもの（ハンカチまたは巾着）はお選びいただけます。お楽しみノベルティ付きです。
イメージ
※実際の色とは異なります
その他にも「学芸員によるギャラリートーク」や「読み聞かせイベント」を開催いたします。
各イベントの詳細や申込については、展覧会公式ホームページ（イベント）をご確認ください。
展覧会公式ホームページ :
https://www.tougei.museum.ibk.ed.jp/viewer/info.html?id=562#:~:text=%E7%92%8B%E4%B9%9F%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3-,%E9%96%A2%E9%80%A3%E8%A1%8C%E4%BA%8B%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E4%BC%9A%E6%9C%9F%E4%B8%AD%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88,-%E8%AC%9B%E6%BC%94%E4%BC%9A%E3%80%8C%E5%90%89%E7%94%B0
開催概要
企画展「吉田璋也のデザイン - 新作民藝運動がめざした未来」
会期／2026年3月14日(土)～6月21日(日)
会場／茨城県陶芸美術館 地下1階 企画展示室、2階 県民ギャラリー
開館時間／9：30～17：00（入場は16：30まで）
休館日／毎週月曜日（ただし、5月4日は開館）、5月7日（木）
観覧料／
◆一般：950円(770円)
◆満70歳以上：470円(380円)
◆高校生等：710円(590円)
◆小中学生：360円(290円)
※( )内は、20名以上の団体料金。
※土曜日は高校生以下入館無料（ただし、3月28日、4月4日を除く）。
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または指定難病特定医療費受給者証をお持ちの方および付き添いの方（ただし1人につき1人まで）は無料です。
※満70歳以上の方入館無料日：3月28日（土）、5月30日（土）
主催／茨城県陶芸美術館、NHK水戸放送局、NHKプロモーション
制作協力／NHKエンタープライズ中部
特別協力／鳥取民藝美術館
後援／笠間市、朝日新聞水戸総局、茨城新聞社、産経新聞社水戸支局、東京新聞つくば支局、毎日新聞水戸支局、読売新聞水戸支局、LuckyFM茨城放送
お問合わせ先
茨城県陶芸美術館
住所：茨城県笠間市笠間2345番地（笠間芸術の森公園内）
TEL：0296-70-0011
FAX：0296-70-0012
HP：https://www.tougei.museum.ibk.ed.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/toubikasama/
Facebook：https://www.facebook.com/100054190363041
ｘ：https://x.com/ceramic_art_mus
茨城県陶芸美術館外観
茨城県陶芸美術館
散歩やピクニックができる笠間芸術の森公園内にある美術館。
陶芸を中心に、ガラスや染織など工芸全般をテーマとして扱い、国内および海外の様々な作品を紹介する企画展を開催しています。また、常設展では、近現代陶芸の名品を紹介しているほか、館内のロビーや吹き抜けなどに設置された現代の陶芸作家の巨大なオブジェ作品を鑑賞できます。