山形県酒田市（以下、酒田市）とパナソニック株式会社 くらしアプライアンス社（以下、パナソニック）は、酒田市が掲げる「若者や女性に選ばれるまち」「日本一女性が働きやすいまち」などの方針に基づき、性別にかかわりなく誰もが働きやすい環境を整え、一人ひとりが個性と能力を十分に発揮できるまちの実現に向けて共同で取り組んでいくことで合意し、協定を締結しました。

今回の合意に基づいて、家事の負担軽減や、ゆとり時間の創出に関する支援ニーズを把握することを目的として、食器洗い乾燥機（以下、食洗機）を活用した実証実験を実施します。実証実験では、食洗機を市民に無償で貸与し、家事の負担軽減に対する効果や家事シェア促進への影響などの調査分析を共同で行います。

本実証に用いる卓上型食器洗い乾燥機「スリム食洗機」NP-TSP1は、本体奥行約34.1 cmのスリム設計でキッチンのシンク横スペースに置くことが可能ですが、一度に約4人分24点の食器が洗える容量を備えており、直径26 cmのフライパンやまな板・包丁などの調理器具も洗浄可能です。また、分岐水栓の取り付け不要なタンク式のため、手軽に使用できます。

今後、酒田市とパナソニックは、本事業を通じて得られた結果を活用して、より一層の男女共同参画の推進に向けた支援ニーズの把握を図り、新たな政策を検討していきます。

全文は以下プレスリリースをご覧ください。

▼[プレスリリース]酒田市とパナソニックが男女共同参画の推進に向けた実証実験に関する協定を締結（2026年2月13日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn260213-1

＜関連情報＞

・酒田市「令和7年度家事シェアチェック宣言」

https://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/danjyo/kajishare_check.html

・卓上型食器洗い乾燥機「スリム食洗機」NP-TSP1

https://panasonic.jp/dish/products/NP-TSP1.html