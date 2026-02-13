【新感覚！】虜になる着け心地。バストにぷにっとフィットする新感覚《ぷにぷにブラ》の新作アートデザインがPOPUP SHOP先行発売に
株式会社Water Air（本社：広島県広島市 代表取締役：國安秀之輔）が運営するインナーファッションブランド『tu-hacci（ツーハッチ）』では、2/15(日)より新シリーズ《ぷにぷにブラ》の新デザインをLUMINE新宿LUMINE2 POPUP SHOPにて先行発売いたします。
■新シリーズ【ぷにぷにブラ】とは？
ブラも、バストも、ぷにぷに！
「ノンワイヤーでも盛りたい」「カップが浮きやすい」などのお悩みに、ぷにっとフィットするストレスフリーなノンワイヤーブラです。
これまでにないぷにぷにとした触り心地の新型モールドカップを使用し、バストにしっかりフィット。
モールドカップにありがちな浮きを軽減してくれます。
■ノンワイヤーでもふっくら、ぷにぷに谷間に
軽い着け心地なのに、補正ブラでメイクしたような谷間を実現。
ノンワイヤーなのにふっくらデコルテも叶います。
気持ちも弾んで舞い上がるような1着。自分らしく過ごす日々を、優しく底上げしてくれる新シリーズです。
日常に、アートを添えるランジェリー
今回、ぷにぷにブラシリーズの新作として登場したのはこちらのアイテム。
日常に、アートを添えるようなデザインを。
凛とした大人のフェミニンを、身体に描く。
アールヌーヴォーの曲線美を纏うように、上品に、しなやかに、静かに余韻を残す一着となっております。
カラバリは全4color
カラーは、リーフリリィ・アンティークリリィ・ロゼリリィ・ミッドナイトリリィ（オフィシャルサイト・店舗限定カラー）の4色展開。上品でアンティークな空気感が纏う、アーティスティックなカラー展開となっております。
セットショーツはフルバックとレースバックの２タイプ
商品名：《ぷにぷにブラ｜Canvas Me》リリィアートブラ&ショーツ
POPUP SHOP販売価格：\6,360(税込)～※上下SETの場合
カラー：全4色
サイズ：A70-F75 (POPUP SHOPサイズ展開：B65-F75)
■POPUP SHOPについて
ツーハッチの日Weekコラボの開催を記念し、特別なプレゼントをご用意しました。
【2/15(日) 初日限定プレゼント】
税込\5,000以上（先着100名）： 履いて寝るだけで潤う「かかとケアソックス」
【2/15(日) から先着プレゼント】
税込\12,000以上（なくなり次第終了）： ルームウェアと相性抜群「着る毛布」
その他にも嬉しい特典を多数ご用意しております。ぜひお早めにお越しください。
■POPUP SHOP概要
スケジュール
期間：2026年2月15日(日)～2月25日(水)
営業時間：11:00～21:00
※館の営業時間に準ずる
場所：ルミネ新宿 ルミネ2(東京・新宿)2F gallery2
住所：東京都新宿区新宿3-38-2
詳細
URL：https://x.gd/gs6D4
tu-hacci(ツーハッチ)について
ブランドコンセプト
Enrich your life.
「下着もファッションのパーツ」をテーマに女性のライフスタイルを豊かにするアイテムを提供します。
tu-hacciは、あなたの自由と自信を押し上げるインナーファッションブランド。 自分らしく、美しく生きるためのデザインを信頼できるクオリティで、あなたの元へお届けします。
【公式】tu-hacciオフィシャルサイト
https://www.tu-hacci.co.jp/
【公式SNS】
LINE：@tu_hacci
Instagram：@tu_hacci
X（旧Twitter）：＠tu_hacci
tiktok：@tu_hacci_official
Threads：@tu_hacci
【会社概要】
株式会社Water Air（https://waterair.jp/）
本社：広島県広島市西区三篠町3丁目24-19
事業内容：レディース用インナーウェア、ルームウェア等の販売