【新感覚！】虜になる着け心地。バストにぷにっとフィットする新感覚《ぷにぷにブラ》の新作アートデザインがPOPUP SHOP先行発売に

株式会社Water Air（本社：広島県広島市 代表取締役：國安秀之輔）が運営するインナーファッションブランド『tu-hacci（ツーハッチ）』では、2/15(日)より新シリーズ《ぷにぷにブラ》の新デザインをLUMINE新宿LUMINE2 POPUP SHOPにて先行発売いたします。






■新シリーズ【ぷにぷにブラ】とは？

ブラも、バストも、ぷにぷに！


「ノンワイヤーでも盛りたい」「カップが浮きやすい」などのお悩みに、ぷにっとフィットするストレスフリーなノンワイヤーブラです。


これまでにないぷにぷにとした触り心地の新型モールドカップを使用し、バストにしっかりフィット。


モールドカップにありがちな浮きを軽減してくれます。




■ノンワイヤーでもふっくら、ぷにぷに谷間に


軽い着け心地なのに、補正ブラでメイクしたような谷間を実現。


ノンワイヤーなのにふっくらデコルテも叶います。


気持ちも弾んで舞い上がるような1着。自分らしく過ごす日々を、優しく底上げしてくれる新シリーズです。



日常に、アートを添えるランジェリー

今回、ぷにぷにブラシリーズの新作として登場したのはこちらのアイテム。






日常に、アートを添えるようなデザインを。


凛とした大人のフェミニンを、身体に描く。


アールヌーヴォーの曲線美を纏うように、上品に、しなやかに、静かに余韻を残す一着となっております。



カラバリは全4color




カラーは、リーフリリィ・アンティークリリィ・ロゼリリィ・ミッドナイトリリィ（オフィシャルサイト・店舗限定カラー）の4色展開。上品でアンティークな空気感が纏う、アーティスティックなカラー展開となっております。



セットショーツはフルバックとレースバックの２タイプ


商品名：《ぷにぷにブラ｜Canvas Me》リリィアートブラ&ショーツ


POPUP SHOP販売価格：\6,360(税込)～※上下SETの場合


カラー：全4色


サイズ：A70-F75　(POPUP SHOPサイズ展開：B65-F75)



■POPUP SHOPについて

ツーハッチの日Weekコラボの開催を記念し、特別なプレゼントをご用意しました。



【2/15(日) 初日限定プレゼント】


税込\5,000以上（先着100名）： 履いて寝るだけで潤う「かかとケアソックス」



【2/15(日) から先着プレゼント】


税込\12,000以上（なくなり次第終了）： ルームウェアと相性抜群「着る毛布」



その他にも嬉しい特典を多数ご用意しております。ぜひお早めにお越しください。



■POPUP SHOP概要

スケジュール


　期間：2026年2月15日(日)～2月25日(水)


　営業時間：11:00～21:00
　※館の営業時間に準ずる


　場所：ルミネ新宿 ルミネ2(東京・新宿)2F gallery2


　住所：東京都新宿区新宿3-38-2



詳細


　URL：https://x.gd/gs6D4



tu-hacci(ツーハッチ)について




ブランドコンセプト


Enrich your life.


「下着もファッションのパーツ」をテーマに女性のライフスタイルを豊かにするアイテムを提供します。



tu-hacciは、あなたの自由と自信を押し上げるインナーファッションブランド。 自分らしく、美しく生きるためのデザインを信頼できるクオリティで、あなたの元へお届けします。



