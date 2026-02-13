【新感覚！】虜になる着け心地。バストにぷにっとフィットする新感覚《ぷにぷにブラ》の新作アートデザインがPOPUP SHOP先行発売に

株式会社WaterAir

株式会社Water Air（本社：広島県広島市 代表取締役：國安秀之輔）が運営するインナーファッションブランド『tu-hacci（ツーハッチ）』では、2/15(日)より新シリーズ《ぷにぷにブラ》の新デザインをLUMINE新宿LUMINE2 POPUP SHOPにて先行発売いたします。

■新シリーズ【ぷにぷにブラ】とは？

ブラも、バストも、ぷにぷに！

「ノンワイヤーでも盛りたい」「カップが浮きやすい」などのお悩みに、ぷにっとフィットするストレスフリーなノンワイヤーブラです。

これまでにないぷにぷにとした触り心地の新型モールドカップを使用し、バストにしっかりフィット。

モールドカップにありがちな浮きを軽減してくれます。

■ノンワイヤーでもふっくら、ぷにぷに谷間に

軽い着け心地なのに、補正ブラでメイクしたような谷間を実現。

ノンワイヤーなのにふっくらデコルテも叶います。

気持ちも弾んで舞い上がるような1着。自分らしく過ごす日々を、優しく底上げしてくれる新シリーズです。

日常に、アートを添えるランジェリー

今回、ぷにぷにブラシリーズの新作として登場したのはこちらのアイテム。

日常に、アートを添えるようなデザインを。

凛とした大人のフェミニンを、身体に描く。

アールヌーヴォーの曲線美を纏うように、上品に、しなやかに、静かに余韻を残す一着となっております。

カラバリは全4color

カラーは、リーフリリィ・アンティークリリィ・ロゼリリィ・ミッドナイトリリィ（オフィシャルサイト・店舗限定カラー）の4色展開。上品でアンティークな空気感が纏う、アーティスティックなカラー展開となっております。

セットショーツはフルバックとレースバックの２タイプ

商品名：《ぷにぷにブラ｜Canvas Me》リリィアートブラ&ショーツ

POPUP SHOP販売価格：\6,360(税込)～※上下SETの場合

カラー：全4色

サイズ：A70-F75 (POPUP SHOPサイズ展開：B65-F75)

■POPUP SHOPについて

ツーハッチの日Weekコラボの開催を記念し、特別なプレゼントをご用意しました。

【2/15(日) 初日限定プレゼント】

税込\5,000以上（先着100名）： 履いて寝るだけで潤う「かかとケアソックス」

【2/15(日) から先着プレゼント】

税込\12,000以上（なくなり次第終了）： ルームウェアと相性抜群「着る毛布」

その他にも嬉しい特典を多数ご用意しております。ぜひお早めにお越しください。

Instagramでは最新のPOPUP情報を配信しております。

ぜひフォローして最新情報をご確認ください！

Instagram：https://www.instagram.com/tu_hacci/ 《@tu_hacci》

■POPUP SHOP概要

スケジュール

期間：2026年2月15日(日)～2月25日(水)

営業時間：11:00～21:00

※館の営業時間に準ずる

場所：ルミネ新宿 ルミネ2(東京・新宿)2F gallery2

住所：東京都新宿区新宿3-38-2

詳細

URL：https://x.gd/gs6D4

tu-hacci(ツーハッチ)について

ブランドコンセプト

Enrich your life.

「下着もファッションのパーツ」をテーマに女性のライフスタイルを豊かにするアイテムを提供します。

tu-hacciは、あなたの自由と自信を押し上げるインナーファッションブランド。 自分らしく、美しく生きるためのデザインを信頼できるクオリティで、あなたの元へお届けします。

【公式】tu-hacciオフィシャルサイト

https://www.tu-hacci.co.jp/

【公式SNS】

LINE：@tu_hacci

Instagram：@tu_hacci

X（旧Twitter）：＠tu_hacci

tiktok：@tu_hacci_official

Threads：@tu_hacci

【会社概要】

株式会社Water Air（https://waterair.jp/）

本社：広島県広島市西区三篠町3丁目24-19

事業内容：レディース用インナーウェア、ルームウェア等の販売