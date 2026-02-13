【設立7期目】皆様への感謝メッセージ
■概要
株式会社ルミッション（東京都港区）は、
おかげさまで 設立7期目 を迎えることができました。
これまで私たちの事業を支えてくださったお客様、取引先の皆様、関係各社の皆様、
そしてともに歩んできた仲間一人ひとりに、心より感謝申し上げます。
7期目という節目にあたり、
本プレスリリースでは 感謝の想いと、これからの未来への決意 をお伝えいたします。
公式サイト：
https://lumission.world/jp/
■7年間を振り返って
ルミッションは創業以来、「感謝が循環する経営」を軸に、
経営者の判断・理念・未来戦略に寄り添う支援を続けてきました。
決して平坦な道のりではありませんでしたが、
多くの経営者との対話を重ねる中で、私たちは一つの確信を得ました。
企業が本当に強くなるのは、
利益だけでなく、人・社会・未来までを見据えた経営を行ったときである。
この想いが、
現在の5方良し経営（会社・従業員・顧客・世間・次世代）という考え方につながっています。
■感謝を原点にした経営支援
7年間の歩みの中で、私たちは単なるノウハウ提供ではなく、
「社長自身の想いを言語化し、経営に反映させる」
支援を大切にしてきました。
経営者の迷いや葛藤に向き合いながら、
判断軸を整え、未来へ進むための土台づくりを行う。
その積み重ねが、現在の「社長の分身」というサービスにもつながっています。
社長の分身：
https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr2/
■これからのルミッション
8期目以降、ルミッションは「感謝が循環する経営」をさらに広げるため、
以下の取り組みを加速してまいります。
・5方良し経営の体系化と発信強化
・経営者向けセミナー・学びの場の拡充
・次世代につながる経営支援モデルの構築
未来に誇れる企業を一社でも増やすこと。それが、私たちの変わらぬ使命です。
■5方良し経営セミナーのご案内
経営の軸を整え、未来戦略を描くための
5方良し経営セミナー を定期開催しています。
5方良し経営セミナー：
https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr1/
■オウンドメディアでの情報発信
ルミッションでは、
経営・理念・人材・未来戦略をテーマに
オウンドメディアで情報発信を行っています。
5方良し経営メディア：
https://lumission.world/jp/media/
■会社概要
会社名：株式会社ルミッション
所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F
公式サイト：https://lumission.world/jp/
会社概要：https://lumission.world/jp/company/about/
お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact