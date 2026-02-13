【設立7期目】皆様への感謝メッセージ

■概要

株式会社ルミッション

株式会社ルミッション（東京都港区）は、

おかげさまで 設立7期目 を迎えることができました。

これまで私たちの事業を支えてくださったお客様、取引先の皆様、関係各社の皆様、

そしてともに歩んできた仲間一人ひとりに、心より感謝申し上げます。

7期目という節目にあたり、

本プレスリリースでは 感謝の想いと、これからの未来への決意 をお伝えいたします。

■7年間を振り返って

ルミッションは創業以来、「感謝が循環する経営」を軸に、

経営者の判断・理念・未来戦略に寄り添う支援を続けてきました。

決して平坦な道のりではありませんでしたが、

多くの経営者との対話を重ねる中で、私たちは一つの確信を得ました。

企業が本当に強くなるのは、

利益だけでなく、人・社会・未来までを見据えた経営を行ったときである。

この想いが、

現在の5方良し経営（会社・従業員・顧客・世間・次世代）という考え方につながっています。

■感謝を原点にした経営支援

7年間の歩みの中で、私たちは単なるノウハウ提供ではなく、

「社長自身の想いを言語化し、経営に反映させる」

支援を大切にしてきました。

経営者の迷いや葛藤に向き合いながら、

判断軸を整え、未来へ進むための土台づくりを行う。

その積み重ねが、現在の「社長の分身」というサービスにもつながっています。

■これからのルミッション

8期目以降、ルミッションは「感謝が循環する経営」をさらに広げるため、

以下の取り組みを加速してまいります。

・5方良し経営の体系化と発信強化

・経営者向けセミナー・学びの場の拡充

・次世代につながる経営支援モデルの構築

未来に誇れる企業を一社でも増やすこと。それが、私たちの変わらぬ使命です。

■5方良し経営セミナーのご案内

経営の軸を整え、未来戦略を描くための

5方良し経営セミナー を定期開催しています。

■オウンドメディアでの情報発信

ルミッションでは、

経営・理念・人材・未来戦略をテーマに

オウンドメディアで情報発信を行っています。

