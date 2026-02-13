【AMPLEUR】ロングセラー化粧水が透明感*¹を格上げして進化。冴えわたる明るさと充実のうるおいで、かつてない”白玉スキン*²へ”

株式会社ハイサイド

株式会社ハイサイド（本社：東京都目黒区）が展開する、クリニカルソリューションコスメ「AMPLEUR（アンプルール）」は、ロングセラーのブライトニング*³化粧水を進化させ、「アンプルール ブライトAOローションN」として2026年2月27日（金）よりリニューアル新発売いたします。

アンプルール独自の「高浸透*⁴ホワイトハイドロキノン*⁵」と最新知見を融合。環境ストレスにさらされる現代の肌に寄り添い、スキンケアのパフォーマンスを、これまでにない次元へ。

アンプルール ブライトAOローションN 120mL／5,500円（税込）

美容医療の現場から生まれたアンプルールは、ハイドロキノンを化粧品に安定配合することに成功したパイオニアブランドとして、2003年のブランド創設以来、独自成分「高浸透*⁴ホワイトハイドロキノン*⁵」の研究および製品化に継続的に取り組んできました。

紫外線量の増加や乾燥、大気汚染、そして気候変動など、肌を取り巻く環境ストレスが年々過酷になる現代。そんな“くすみやすい時代”の肌に応えるために、アンプルールのブライトニング*³ケアの原点ともいえるローションが進化を遂げました。

アンプルールが長年培ってきた「ハイドロキノンサイエンス(R)」をベースに、スキンイノベーションラボの最新知見を融合。透明感のサイクルを支える独自処方へと再構築しました。

美容医療でも注目される白玉施術成分「グルタチオン*⁵」や、高浸透*⁴ホワイトハイドロキノン*⁵の働きを最大限に引き出すサポート成分を配合。ブライトニング*³効果とうるおい効果を高め、肌のすみずみまで澄み渡るような透明感*¹をチャージします。

アンプルールの「ハイドロキノンサイエンス(R)」とは、

美容医療の現場でシミ治療成分として用いられてきたハイドロキノンの高いブライトニング*³効果に着目し、化粧品として安全かつ安定的に届けるための研究から生まれました。

ハイドロキノンは、メラニン生成に関与する酵素の働きにアプローチすることで、シミの原因に直接働きかける成分として知られています。一方で、取り扱いの難しさから化粧品への配合には高度な技術が求められてきました。

アンプルールは2003年のブランド創設以来、独自の浸透設計と安定化技術を融合させた「高浸透*⁴ホワイトハイドロキノン*⁵」を配合した処方を展開。肌へのやさしさと効果実感の両立を追求しながら、継続的な研究と製品化を行ってきました。

アクティブに攻める「高浸透⁴ホワイトハイドロキノン*⁵」とシミを予防する守りの「ハイドロキノン誘導体」。アプローチの異なる2つのハイドロキノン*⁵をアイテムの特性に合わせて配合したアンプルール独自の設計。使い続けるほどに透明感*¹を引き出し、一点の曇りもない、ゆるぎない透光素肌へと導きます。

◇シミ予防研究の先へ・スキンイノベーションラボ～美肌成分研究～

https://www.ampleur.jp/Page/skinInnovationlab.aspx

「高浸透*⁴ホワイトハイドロキノン*⁵」のブライトニング効果を引き出し、冴えわたる白玉スキン*²へ

白玉施術で人気の「グルタチオン*⁵」をはじめ「ホワイトキノン（ユビキノン）*⁵」や「速攻型ビタミンC誘導体*⁶」を搭載した新『AOカプセル*⁷』を配合。「高浸透*⁴ホワイトハイドロキノン*⁵」のブライトニング*³効果を進化させ、透明感*¹パフォーマンスを格上げします。

モイストロック処方でうるおいを逃がさない。内側からみずみずしさ満ちてキメふっくら

「セラミド*⁸」が角質層間を満たし「NMF*⁹」が角質ひとつひとつに蒸発しにくい結合水を抱え込みます。砂漠の生命体に多く存在する“スーパーモイスチャライザー”「エクトイン*¹⁰」がうるおいを逃さずキープ。三位一体の保湿アプローチによりうるおいが止まらない、内側からみずみずしさあふれる美肌へ。

透明感*¹を妨げる肌荒れを予防し、クリアで均一なトーンへ

南アメリカで古くから肌荒れ予防のハーブとして親しまれてきた「ゴールデンカモミール*¹¹」と、深海のヒアルロン酸と呼ばれる「アルテロモナス発酵エキス*¹²」の配合で、肌荒れを予防し、透明感*¹のコンディションをアップ。クリアで均一な肌トーンへ。

とろり濃厚なのに、すっとしみこむ心地よいうるおいの余韻

みずみずしい余韻とともに、もっちり弾む肌へ。天然オリゴ糖「ラフィノース*¹³」が肌なじみのよいなめらかなテクスチャーを実現。とろみのあるローションが肌にすっと浸透*¹⁴し、吸いつくようなもっちり感を残します。エタノールフリーで季節・肌質を問わず心地よくお使いいただけます。

心まで透きとおるようなホワイトフローラルの香り。

【商品情報】

【商品名】

アンプルール ブライトAOローションN

【内容量・価格】

120mL／5,500円（税込）

鉱物油・合成着色料・シリコン・アルコール（エタノール）不使用

【発売日】

2026年2月27日（金）※公式ECサイト先行発売：2026年2月13日（金）

【使用方法】

朝晩、洗顔の後、適量（500円硬貨大程度）を手のひらに取りお顔全体にやさしくなじませます。

再度、同量を手に取り、お顔全体を手のひらで包み込むように5秒間押さえ込んでください。

【公式サイト製品ページURL】

https://www.ampleur.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=117400(https://www.ampleur.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=117400&cat=001004)

*¹透明感＝肌につやを与えなめらかにすること *²白玉スキン＝なめらかでつややかな肌のこと *³ブライトニング＝うるおいを与えて、明るい肌印象に導くこと *⁴高浸透＝角質層まで *⁵グルタチオン、ハイドロキノン、ホワイトキノン＝整肌成分 *⁶整肌成分（3-O-エチルアスコルビン酸）*⁷整肌成分（3-O-エチルアスコルビン 酸、オリザノール、カカオ種子エキス、クダモノトケイソウ果実エキス、チオクト酸）*⁸セラミド＝保湿成分:セラミドEOP、セラミドNP、セラミドAP、コメセラミド（グルコシルセラミド）*⁹NMF＝保湿成分（PCA-Na）*¹⁰エクトイン＝保湿成分 *¹¹ゴールデンカモミール=整肌成分:クリサンテルムインジクムエキス *¹²アルテロモナス発酵エキス＝整肌成分 *¹³ラフィノース＝保湿成分 *¹⁴浸透＝角質層まで

【アンプルールについて】

アンプルールは、美容皮膚の知識を持つさまざまな専門家たちの英知を結集した先進のクリニカルソリューションコスメティクスです。

美のあり方、そして「美しい肌」の定義も多様化する現代。

限りないキレイへの願いに応えていくことが私たちの使命と考え、一人ひとりの「これから」に寄り添いながら“クリニカルな機能性”と“上質な心地よさ”を両立した化粧品をお届けします。

