2/16(月)～2/18(水)、ドクターリセラが「ビューティーワールド ジャパン 福岡」へ出展！ブースにて様々なプログラムも開催！

ドクターリセラ株式会社

ドクターリセラ(本社:大阪市東淀川区、代表取締役社長:奥迫哲也)は、全国3,376店舗(※1)のエステティックサロンにコスメを供給、「ファンデーションのいらない肌づくり」をコンセプトに、無添加(※2)スキンケア化粧品の開発・卸売、通販事業を展開しています。

(※1)2025年8月末時点

(※2)石油系合成界面活性剤・パラベン(防腐剤)を含む旧表示指定成分・合成香料・合成着色料・鉱物油の5つを不使用

この度、ドクターリセラは、2026年2月16日(月)～18日(水)の期間、マリンメッセ福岡にて開催する「ビューティーワールド ジャパン 福岡」へ出展いたします。

出展ブースでは、BEST ITEMを3年連続受賞し殿堂入りを果たした、ドクターリセラ最高峰のブランド「ADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)」、また、「Recella Diva(https://www.dr-recella.com/cosme/product/diva/)」や「AQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」など、症例数91,434件(※3)を誇るドクターリセラの各プロダクトをご覧いただけます。

さらに、サロンケア体験会やサロン経営個別相談会、製品が当たる抽選会開催のほか、新製品「Ladire(ラディール)(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/ladire)」もご覧いただけます。

皆さまのご来場を、社員一同ノーファンデーションでお待ちしております。

ドクターリセラ ブース 詳細

■出展日時

2月16日(月) 10:00～17:00

2月17日(火) 10:00～17:00

2月18日(水) 10:00～16:30

■場所

福岡県福岡市博多区沖浜町7-1

マリンメッセ福岡A館 Cosmetics zone「A-E004」

■内容

・サロンケア体験会

・サロン経営個別相談会

・最大1万円分の製品が当たる!?抽選会

・テスターコーナー

・限定価格の製品販売会

詳細はこちら :https://www.dr-recella.com/salon-recruit/event/seminar/bw_fukuoka_2026/※開催期間まで公開中

サロンケア体験会(※ご予約先着順)

■日程

2026年2月16日(月)～18日(水)

■時間

１.10:00～11:30

２.12:00～13:30

３.14:30～16:00 (※16日・17日のみ)

４.14:30～15:30 (※18日のみ／一部業務用美容機器体験不可)

■場所

ドクターリセラ出展ブース

(マリンメッセ福岡A館 Cosmetics zone「A-E004」)

■内容

・ダイヤモンドピーリング

・エレクトロポレーション

・毛穴洗浄＆リフトアップ

・ラジオ波

・ハーバル・シー

ドクターリセラにて取扱っている、業務用美容機器を使ったサロンケアをご体験いただけます。

また、美容機器だけでなくハーブピーリングなど、エステ業界で人気の施術体験もご用意しております。

導入をご検討されている方やご興味のある方は、ぜひお試しください。

サロンケアメニュー・ご予約はこちら :https://www.dr-recella.com/salon-recruit/event/salon-care/bw_fukuoka_saloncare_2026/※開催期間まで公開中

サロン経営個別相談会(※ご予約先着順)

■日時

2026年2月16日(月)

１.12:00～13:00

２.13:15～14:15

３.14:30～15:30

４.15:45～16:30

2026年2月17日(火)

１.11:00～12:00

２.13:00～14:00

３.14:15～15:15

４.15:30～16:30

■場所

ドクターリセラ出展ブース

(マリンメッセ福岡A館 Cosmetics zone「A-E004」)

■費用

無料

■内容

ドクターリセラが開催する美肌症例コンテストでの受賞歴多数、全国トップレベルの実力をもつサロンのオーナーへ、サロン経営に関するお悩み等をご相談いただけます。

「サロンの物販を強化したい」「導入した時のイメージを知りたい」「とりあえず話だけでも聞いてみたい」など、サロン経営を行う中で、お悩みを抱えていらっしゃる方やドクターリセラについてご興味のある方は、ぜひご参加ください。

詳細・ご予約はこちら :https://www.dr-recella.com/salon-recruit/event/seminar/bw_fukuoka_consultation_2026/※開催期間までの公開中

その他の開催プログラム

■最大1万円分の製品が当たる!?ハズレなしの抽選会

エステサロンや美容室等を経営しているオーナーや店長限定で、簡単なアンケートにご回答いただくと、製品が当たる抽選会へご参加いただけます。

スキンケア一式などの豪華景品が当たる大人気企画です。

■限定価格！製品販売会

一部製品をビューティーワールド特別価格で販売いたします。

まず製品を使ってみたいという方は、ぜひお気軽にお試しください。

■テスターコーナー

BEST ITEMを3年連続受賞し殿堂入りを果たした「ADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)」「Recella Diva(https://www.dr-recella.com/cosme/product/diva/)」「AQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」や、新製品「Ladire(ラディール)(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/ladire)」など、各製品を手に取ってお試しいただけます。

製品詳細や使用方法もお近くのスタッフよりご紹介いたします。

ラディール セラム(美容液)

ブランド：AQUA VENUS

価格：16,500円(税込)

内容量：30mL

特徴

肌にスッとなじみ、潤いを届ける美容液。

敏感に傾きやすい肌や、年齢を重ねて乾燥が気になりやすい肌をすこやかに整えます。

うるおいによってふっくらとしたハリ感を与え、毎日のケアをサポートする頼れるアイテムです。

おすすめの方

・肌がゆらぎやすく、赤みやヒリつき(※4)が気になる方

・年齢とともに乾燥、エイジングサインが気になってきた方

・デリケートな肌にも使えるエイジングケア(※5)化粧品を探している方

・季節や環境の変化で肌が不安定になりがちな方

(※4)乾燥による

(※5)年齢に応じたケア

詳細を見る :https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/serum/ladire-serum

ラディール ジェルクリーム(保湿ジェル)

ブランド：AQUA VENUS

価格：14,300円(税込)

内容量：50g

特徴

なめらかに溶け込み、うるおいのヴェールで肌を包み込みます。

乾燥によるカサつきから肌を守り、ゆらぎがちな肌をうるおいで整えます。

ハリのある肌印象を演出し、プロフェッショナルなケアを日常に取り入れられるよう、考え抜かれたアイテムです。

おすすめの方

・肌がゆらぎやすく、赤みやヒリつき(※6)が気になる方

・年齢とともに乾燥、エイジングサインが気になってきた方

・デリケートな肌にも使えるエイジングケア(※7)化粧品を探している方

・季節や環境の変化で肌が不安定になりがちな方

(※6)乾燥による

(※7)年齢に応じたケア

詳細を見る :https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/gel-cream/ladire-gel-cream

beautyworld JAPAN FUKUOKA

九州で開催される美と健康の見本市として、ビューティに関するあらゆる製品、サービス、情報、技術が一堂に集う九州最大規模の総合ビューティ見本市です。

2026年は、約220社が出展し、エステティック、ネイル、ヘア、ネイル、アイラッシュ、鍼灸、インナービューティ、美容食品など美容と健康に関する製品、サービス、情報の最新トレンドや技術を学べる機会を提供します。

ドクターリセラとは

ドクターリセラは、創業当初から“安全で結果が出る、そして人と地球環境にやさしい製品を”という願いを込めて「美と健康と地球環境に貢献する」製品作りに努め、現在では、全国3,376店舗(※8)のエステティックサロンで取引いただき、症例数は91,434件(※8)に及びます。

「ADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)」は、美容経済新聞社調べの「コスメティック総選挙」において2012～2014年の全年(3年連続)第一位を獲得。また、BEST BEAUTY ITEM フェイシャル部門では、「ADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)」「Recella Diva(https://www.dr-recella.com/cosme/product/diva/)」「AQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」が3年連続受賞で殿堂入りしました。美のプロフェッショナルであるエステティシャンに選ばれ続けるスキンケアブランドです。エステティックサロン専売製品だけではなく、ホームケアブランドとして幅広い年代にご愛用いただいている「AQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」、天然素材の日用品を揃えた「cocochia(https://www.dr-recella.com/cosme/product/cocochia/)」、無添加(※9)のメイクブランド「VI PLANTE(ヴィ プランツ)(https://www.dr-recella.com/cosme/product/viplante/)」などを一般販売しております。

(※9)石油系合成界面活性剤・パラベン(防腐剤)を含む旧表示指定成分・合成香料・合成着色料・鉱物油の5つを不使用

公式HP :https://www.dr-recella.com/公式Instagram :https://www.instagram.com/dr.recella.official/公式オンラインストア :https://www.recella3d.com/