【京都高島屋】デビュー40年を記念した特別展「武豊デビュー40年～前人未踏の記録～」

株式会社高島屋

■日 時： 2026年２月26日（木）～３月23日（月）

■営 業 時 間： 午前１０時～午後６時30分（午後７時閉場）

※最終日３月23日（月）は午後４時30分まで（午後５時閉場）

■場 所： 京都高島屋S.C.(百貨店) 7階グランドホール

■主 催： 武豊デビュー40年記念 武豊展実行委員会、京都新聞

■入 場 料： 一般 1,200円、高校・大学生 1,000円、中学生以下無料

詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/store/special/takeyutaka_debut40th/

1987年のデビュー以来、競馬界のトップを走り続けてきた武豊騎手。これまでの軌跡を写真や映像を中心に紹介するデビュー40年を記念した特別展を開催いたします。

会場では、全優勝JRAGIレースや海外で挑戦する姿をとらえた写真パネルや映像で40年の軌跡をふり返ります。また、前人未到の日本ダービー６勝の栄光を辿るコーナーでは大型写真とともにトロフィーや勝負服を展示。そのほか貴重な愛用品やオフショットを並べたYUTAKA‘sROOM、進化し続けるジョッキー武豊を身近に感じられるAIやARを駆使したデジタルコンテンツもお楽しみいただけます。

※会場の混雑状況により入場制限をさせていただく場合がございます。