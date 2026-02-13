『やさしさパークタウン』POP UP STORE が東京駅一番街 東京キャラクターストリート G階段下ワゴンで開催！

株式会社KThingS

さまざまなキャラクターグッズを企画・販売している株式会社KThingS（東京都中央区）は、東京駅一番街 東京キャラクターストリート G階段下ワゴンにて 『やさしさパークタウン』POP UP STOREを2026年2月13日（金）～2026年2月26日（木）の期間で開催いたします。

詳細はこちら→https://munyugurumi.jp/news/detail/475

やさしさパークタウン劇場 とは

やさしさパークタウン劇場とは、気分がうつの時に見るとちょっと元気が出るやさしさ百万点のへんてこ楽しいヨーチョーボ動画チャンネル、略して「やさパー」である。

このチャンネルでは「やさしさとは・・・」を追求している。

▼やさしさパークタウン公式Youtube

https://www.youtube.com/@y_parktown

▼やさしさパークタウン公式X

https://x.com/y_parktown

商品ラインナップ



■ミニミニキーチェーン(全4種)

パオくん 価格：1,210円(税込)

リスくん 価格：1,100円(税込)

謎ドッグ 価格：1,100円(税込)

ToDo無しキャット 価格：1,100円(税込)

※商品に購入制限がございます。

「むにゅぐるみミニミニキーチェーン」のみ お一人様 各種3点 までとさせていただきます。



■トレーディングステッカー(全5種) 価格：330円(税込)

■トレーディングクリアカード(全5種) 価格：275円(税込)

■刺繍缶バッジ(全4種) 価格：880円(税込)

■トレーディング缶バッジ(全5種) 価格：440(税込)

■セリフ付きアクリルキーホルダー(全3種) 価格：880円(税込)

ノベルティ情報

嬉しい購入特典もお楽しみいただけます。

【ノベルティ】配布条件

税込2,000円お買い上げでパオくんのやさしさライセンスカードを1枚プレゼント！

※レジでの精算を分けることはできません。

※レシートの合算不可となります。

※ノベルティはなくなり次第終了とさせていただきます。

POP UP STORE 情報

【東京キャラクターストリート G階段下ワゴン】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/92073/table/245_1_1a26995039b3f8f82c2bd32fb61dd7de.jpg?v=202602130451 ]

オンライン販売情報

『やさしさパークタウン』の販売商品は、東京駅キャラクターストリート オンラインプラザでも購入いただけます！

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/92073/table/245_2_7047ff227d3d4a71459682be49ff2139.jpg?v=202602130451 ]

