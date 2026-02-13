AI二次元創作プラットフォームPixAI、新モデル共創コンテストの受賞結果を発表

Metanomaly株式会社

AI二次元創作プラットフォーム「PixAI」を運営するMetanomaly株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：レイブン・ガオ）は、「PixAI 新モデル共創コンテスト」の受賞結果を2026年2月12日に発表しました。本コンテストには多数の応募が集まり、審査チーム及び投票によって優秀作品30点を選出。さらにその中から誕生した新AIモデルの名称が正式に決定し、受賞作品は公式サイトで公開されています。

■ コンテスト概要

「PixAI 新モデル共創コンテスト」は、PixAI 利用者を対象に、次世代の AI モデル創造に参加してもらうことを目的とした共創企画です。創意あふれる作品募集を通じて、AI とクリエイターの可能性を広げる機会として国内外の多くの参加者から高い関心を集めました。

■ 受賞結果とモデル名称

審査チームの評価と総投票により、下記の通り新モデル名称が決定しました：

- モデル A 名称：Nagi- モデル B 名称：Crystalize- モデル C 名称：Eternal

これらの名称は、審査過程で作品の独創性や将来性、コンテスト全体テーマとの整合性が高く評価されたものです。

■ 受賞作品の公開と報酬付与

選定された優秀作品 30 点は、PixAI 公式サイトにて一覧で公開されています。これらの作品は、AI モデル開発における重要な創作インスピレーションとしても活用される予定です。なお、本コンテストにご参加いただいたすべてのクリエイターには、報酬が既に付与されています。詳細は「PixAI 会員プラン & クレジット」画面をご確認ください。

■ PixAIの実績と展望

PixAIは「想像力に、命を吹き込む（Imagination, made real）」をスローガンに、特別な才能がないと感じている方たちでも創作の楽しさと可能性を届けることを使命としています。

2022年10月のサービス開始し、今では世界中で1,000万人以上のクリエイターに利用されるAI二次元創作プラットフォームへと成長しました。北米・韓国・台湾など創作文化の根付いた地域を中心に急速に支持を獲得し、同ジャンルにおいてユーザー満足度、継続率ともにトップクラスの評価を獲得しています。

2025年上半期には、Sensor Towerの調査により、日本App Store「グラフィック／デザイン」カテゴリ売上第1位、「AI総合」カテゴリー第6位を記録し、AI創作分野における確かな地位を築いています。

PixAI は、本コンテストを通じて多数のクリエイターから斬新な発想が寄せられたことを評価し、今後もユーザーと共に新しい AI モデル開発を推進してまいります。次回の共創チャレンジにおいても、多くの作品とアイデアとの出会いを楽しみにしています。

■ 関連リンク

- PixAI：https://pixai.art/ja- 受賞作品の詳細および紹介記事：https://pixai.art/articles/ja/ja-pixai-co-creation-contest-showcase-of-selected-works/- PixAI公式ブログ：https://pixai.art/articles/ja/how-to-use-pixai-2/- App Store: PixAI iOS(https://apps.apple.com/us/app/pixai-ai-anime-art-generator/id6474528911)- Google Play: PixAI Android(https://play.google.com/store/apps/details?id=io.mewtant.pixaiart&pli=1)- 公式X：https://x.com/PixAI_Official- PixAI 公式YouTubeチャンネル（動画による機能紹介・最新情報を発信）：https://www.youtube.com/@PixAIJP