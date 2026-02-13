『DIME』創刊40周年記念！大人気のモンチッチと100億円投資家テスタさんがコラボした「テスタ×モンチッチ」、早期予約受注が2月16日からスタート！
DIMEの創刊40周年を記念し、1974年の誕生以来50年以上愛されるモンチッチとDIMEで連載中の100億円投資家テスタさんがコラボした「テスタ×モンチッチ」をDIMEがプロデュース！ 2月16日（月）12:00より早期予約受注を開始します。
【DIME40周年スペシャルコラボ企画】
テスタ×モンチッチ発売決定、2月16日から早期予約受注スタート！
※ポーズをとることはできません。
DIME創刊40周年を祝う企画として、DIMEで連載中のテスタさんと、セキグチの大人気ぬいぐるみ「モンチッチ」とのコラボレーションが実現！
テスタさんの柔和なイメージをそのままに、ディテールにこだわりを詰め込んだ特別仕様のモンチッチが誕生しました。
2月16日（月）12：00から早期予約受注を開始しますので、お見逃しなく。
※商品の発送は6月下旬頃を予定しております。
さらに、ご購入者の皆さんへの感謝を込めて、なんとテスタさんご本人からの「直接お渡し会」も開催決定！ 詳細は2/16発売のDIME4月号をご確認ください。
【テスタ×モンチッチ 特設サイトはコチラ】
https://lifetunes-mall.jp/shop/pages/c10_lp_tesuta_monchhichi.aspx
DIME最新号の特集は「テスタと学ぶAI投資入門」！
2月16日発売の雑誌『DIME』4月号では、資産運用における最強のパートナーとしても注目の「生成AI」を使い倒すためのノウハウを凝縮した大特集「テスタ × ChatGPT AI投資入門2026」を展開します。
DIME 4月号
2026年2月16日発売
特別価格1200円（税込）
小学館
https://dime.jp/
■DIME SPECIAL
銘柄発掘、企業分析、売買タイミング、どこまで使える？
テスタ× ChatGPT AI投資入門2026
利益100億円超の投資家・テスタさんは、本誌の連載でたびたび「AI」について触れてきた。普通の人なら「AIが人間の生活を脅かすかもしれない」と考えるだろう。だが、テスタさんは違う。「僕のAIができたら、僕と2馬力で2倍稼げるようになりますね」
惜しくも2026年1月現在で「AIテスタ」はまだできていない。だが、天才投資家から思考を学び、AIを使って活用・実践することは今からでもできる。
テスタさんだけでなく、AI専門家や、実際にAIを活用する投資家らに取材した“最先端の投資”を学ぼう！
・テスタ×AI研究者＆AIエンジニア特別対談
・ChatGDP、Gemini、投資に活用できるAIは？
・AIを活用した投資プラン作成、企業情報収集、ポートフォリオの形成、売却タイミングの見極め方法
・有料版、無料版、どちらを使うべき？
・kenmo、ぽんちよ、はっしゃん、億り人たちに聞く、プロンプト作成の奥義
・賢者たちのAI投資“しくじり”エピソード
ほか、30ページ超で大特集！
【DIME4月号特別付録はテスタ×モンチッチシール】
テスタ×モンチッチ発売を記念し、DIME4月号にはテスタ×モンチッチのシールが付録に！
(C)SEKIGUCHI
撮影／須田卓馬