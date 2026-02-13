『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』の新イベント「St.Valentine 2026」を開催！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン向けゲーム『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ（以下、『黒猫のウィズ』）』にて、2026年2月13日（金）よりイベント「St.Valentine 2026」を開催しております。

【『黒猫のウィズ』公式サイト URL】https://colopl.co.jp/magicianwiz/(https://colopl.co.jp/magicianwiz/)

■「St.Valentine 2026」開催概要

バレンタインにあわせたイベント「St.Valentine 2026」を2026年2月13日（金）より開催しております。また、同時にラシュリィ（CV：青木瑠璃子）、ユキハナ（CV：石原夏織）、シーラ（CV：佐土原かおり）、サーシャ（CV：大西沙織）が登場するガチャも開催中です。

■「St.Valentine 2026」ガチャ開催期間

2026年2月13日（金）16：00～3月13日（金）15：59 予定

■ガチャ登場キャラクター

ラシュリィ（CV：青木瑠璃子）

幻想銀行ローカパーラの銀行員。卓越した戦闘能力で障害を排除する。

聖母のように優しく柔和で、他者に怒りや憎しみを抱くことがないが、戦うことに躊躇はなく淡々と敵を倒していく。

ユキハナ（CV：石原夏織）

修羅界に迷い込んだ少女。

シュリに振り回される形で、不死者たちが殺し合い続ける祭りに巻き込まれてしまう。

心優しいが、追い詰められると肝が据わるタイプ。

シーラ（CV：佐土原かおり）

王都に工房を持つ優秀な調香師。

歴史が好き。特に、天上岬の偉大な調香師ファムの伝記はお気に入り。

上品で穏やかに見えるが、顧客が本当に必要な香水しか調香しない頑固な面もある。

サーシャ（CV：大西沙織）

神々に舞を捧げる巫女。

幼い頃に両親を亡くし、妹のシンシアと二人で生きてきた。

外見に違わぬおしとやかな性格だが、荒ぶる神々を前にしても怯まない芯の強さを持つ。

【「黒ウィズゴールデンアワード2026 世代別精霊投票」 開始！】

2026年2月13日（金）より「黒ウィズゴールデンアワード2026」に登場する精霊を決める投票が開始いたしました。

■前半「黒ウィズゴールデンアワード2026 世代別精霊投票」

特定の期間に上位入賞したことのない精霊を対象に、実装年代別の6部門で投票を実施いたします。

実施期間：2026年2月13日（金）16：00～3月11日（水）15：59 予定

■後半「黒ウィズゴールデンアワード2026 上位入賞精霊投票」

特定の期間に上位入賞したことのある精霊を対象に、男女2部門で投票を実施いたします。

実施期間：2026年3月13日（金）16：00～4月10日（金）15：59 予定

投票の方法や注意事項についてはゲーム内のお知らせをご確認ください。

【クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ 基本情報】

クイズに答えながらクエストを進めるクイズ＆カードバトルRPG。ゲームの舞台は魔法の息づく架空世界・クエス＝アリアス。プレイヤーは魔法使いとなり、一流の魔法使いを目指します。2026年3月5日に13周年を迎えます。

◆アプリ名：クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ

◆価格：アイテム課金制

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/magicianwiz/

◆公式X：https://x.com/colopl_quiz

◆ダウンロードページ：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/wiz/1x4fuumb/

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名：株式会社コロプラ

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立：2008年10月1日

代表者：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式Ｘ：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

