【東京都町田市】町田市がモデルのアニメ「うたごえはミルフィーユ」が「訪れてみたい日本のアニメ聖地88（2026年版）」に新規認定されました！

認定内容

■作品：うたごえはミルフィーユ

■期間：2026年1月1日（木）～12月31日（木）

「訪れてみたい日本のアニメ聖地88」について

世界で人気の日本アニメ作品をより高め、地域創生やインバウンド需要の創出に結びつけるべく2018年から一般社団法人アニメツーリズム協会が「訪れてみたい日本のアニメ聖地88」を毎年発表しています。

なお、2026年版の選定は2025年6月1日から2025年10月31日まで行われた投票の結果を基に行われています。

市が実施している「うたごえはミルフィーユ」との取組について

市の魅力発信及び来訪促進のため、様々なコラボレーション企画を行っています。

（１）町田駅前ペデストリアンデッキ壁面ラッピング

手鞠沢高校アカペラ部6人が描かれた新規描き下ろしのアニメイラストを使った壁面ラッピングを行っています。本イラストは原作キャラクターデザインのチェリ子氏がラフ案を担当しました。

■期間 2026年3月31日（火）まで

■場所 町田駅前ペデストリアンデッキ1号デッキ（原町田6-2）

（２）イベントレポート公開

2025年10月26日（日）に開催された、アニメに登場する手鞠沢高校アカペラ部の声優５人が出演した『「うたごえはミルフィーユ」キャストトークイベント～まちだでうたミル～』のイベント開催レポートを公開しています。イベントの様子に加えて、出演者5名からのコメントも掲載されています。

■町田市シティプロモーションサイト「まちだで好きを続ける」

https://keeponloving-machida.com/enjoy/utamille_event/

（３）原作者インタビュー公開

原作者の山中拓也さんとポニーキャニオンプロデューサー松岡貴徳さんのインタビュー記事を公開しています。アニメやアカペラプロジェクトの誕生までの経緯やアニメに込められた想い、町田市がモデルとして選ばれた理由などが語られます。また、各キャラクターの声を担当する声優さんたちからのコメントも紹介します。

■町田市シティプロモーションサイト「まちだで好きを続ける」

https://keeponloving-machida.com/special/utamille/

「うたごえはミルフィーユ」について

「アカペラ」×「女子高生」×「コンプレックス」

自らの声を楽器として、複数人の声だけで織り成す音楽「アカペラ」。

肉声同士をぶつけ合うため、何より調和とコミュニケーションが大切なアカペラを題材に、女子高生たちの青春と日常をアカペラ初心者の声優陣の成長と共に描く音楽プロジェクト。

＜作品公式情報＞

公式HP：https://utamille.com

YouTube：https://www.youtube.com/@utamille

X：https://twitter.com/utamille

Instagram：https://www.instagram.com/utamille/

TikTok：https://www.tiktok.com/@utamille

(C)うたごえはミルフィーユ製作委員会

■町田市HP

https://www.city.machida.tokyo.jp/

■まちだ広報公式（X）

https://twitter.com/machida_cp

■まちだ子育てサイト

https://kosodate-machida.tokyo.jp/index.html

■まちだシティプロモーション（町田市公式）＠machida_cp

Instagram https://www.instagram.com/machida_cp/

シティプロモーションサイト https://keeponloving-machida.com/