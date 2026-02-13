パレスホテル大宮で、国際学院埼玉短期大学の学生が考案したさいたま市産さつまいも・米を使用した料理・スイーツを提供します

さいたま市

さいたま市と株式会社パレスエンタープライズ、国際学院埼玉短期大学が連携し、さいたま市産さつまいも「紅赤」、米「ゆうだい21」を使用した料理・スイーツを、パレスホテル大宮で提供します。

本市が市内の美味しい農産物の生産情報を共有し、学生が柔軟な発想でレシピを考案、一流シェフが洗練することで、魅力あふれる料理やスイーツが誕生しました。

1 販売期間

令和8年2月15日（日）から令和8年2月28日（土）まで

2 提供場所

パレスホテル大宮（さいたま市大宮区桜木町1-7-5）

パレスホテル大宮1階 「カフェレストラン パルテール(https://www.palace-omiya.co.jp/restaurant/parterre_01.html)」

パレスホテル大宮2階 「パレスベーカリー(https://www.palace-omiya.co.jp/restaurant/bakery_01.html)」

3 提供メニュー

さいたま市産さつまいも「紅赤」、米「ゆうだい21」 を使用した料理・スイーツ

（1）紅赤さつまいもごはん

「カフェレストラン パルテール」の朝食ブッフェで提供

（2）紅赤シブースト

「パレスベーカリー」で販売

紅赤さつまいもごはん紅赤シブースト

<学生コメント>

・紅赤というさつまいもに興味を持ってもらえるよう、紅赤を沢山使用しつつ、パサつきが出ないようクリームを合わせ、口当たりがよくなるようなレシピを考えました。私のアイデアを素晴らしい一品にしていただいて、とても感動しています。 この料理が、紅赤を知るきっかけになれば幸いです。



<シェフコメント>

・大粒で冷めても美味しい「ゆうだい21」は、粘りも強く炊き込みご飯にもとても相性が良く、今回はその中にさいたま市産「紅赤」を加えてふっくら炊き上げました。「紅赤」の素材そのものの味わいを感じる国際学院埼玉短期大学学生考案レシピの銘品です。

・さいたま市発祥の紅赤を、表面をキャラメリーゼし美食の国フランス発祥の洋菓子シブーストに仕上げました。国際学院埼玉短期大学学生のグローバルな発想から生まれた銘品を是非味わって頂ければ幸いです。

4 地産地消に係る連携協定について

さいたま市と株式会社パレスエンタープライズ及び国際学院埼玉短期大学は、相互連携しながら地産地消を推進するため、令和6年1月26日に三者協定を締結しました。

市内の美味しい農産物の生産情報を共有し、学生が柔軟な発想でレシピを考案、一流のシェフが洗練することで、魅力あふれる料理やスイーツが生まれます。

イベントの出店やパレスホテル大宮での販売を通じて市民の皆様にお届けしています。

参考：（令和6年1月18日発表）株式会社パレスエンタープライズ及び国際学院埼玉短期大学との地産地消推進に係る連携協定を締結します(https://www.city.saitama.lg.jp/006/014/008/003/012/010/p112386.html)

問い合わせ先

さいたま市農業政策課

電話：048-829-1378

