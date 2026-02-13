【B&B Italia】時代を超越するアイコンの進化と、比類なきコンフォートの新たな境地

株式会社progetto81B&B Italia 新作展示「The Collection Amplified」

株式会社progetto81（本社：東京都港区、代表取締役CEO：武井 総司）は、B&B Italia TokyoおよびB&B Italia Osakaにおいて、新作展示「The Collection Amplified」を開催いたします。

会期は、東京が2026年2月27日（金）から3月22日（日）まで、大阪が3月5日（木）から3月29日（日）までとなります。

今回のテーマ「The Collection Amplified」は、B&B Italiaのアイコニックな名作を現代のニーズに合わせてさらに進化・増幅させるという試みです。デザインの探求と洗練された美しさの調和を体現する、タイムレスなコレクションです。

新作には、アントニオ・チッテリオによる柔らかく包み込んでくれるようなシーティングシステム＜Cocùn(コクーン)＞が登場。ジェフリー・バーネットによる＜Metropolitan Relax(メトロポリタン リラックス)＞は、ロッキングと回転機能を備えた人間工学に基づくラウンジチェアです。

さらに、アントニオ・チッテリオによる収納システム＜Flat.C(フラット シー)＞が進化し、＜Flat.C Frame(フラット シー フレーム)＞として登場。ブックシェルフ兼収納ユニットに新たな構造コンセプトを導入し、自立型の建築的ソリューションへと生まれ変わりました。

これらの新作とともに、パトリシア・ウルキオラによる＜Tufty-Time(タフティータイム)＞、アントニオ・チッテリオによる＜Charles(チャールズ)＞、アントニオ・チッテリオとパオロ・ナーヴァによる＜Diesis(ディエシス)＞といったタイムレスな名作もアップデートされています。

このコレクションを通じて、B&B Italiaは、機能性・エレガンス・快適性の完璧なバランスを維持しながら、革新を続けるその姿勢を改めて表明しています。単なる新作の発表に留まらず、サーキュラリティや現代の多様なライフスタイルへの適応を追求した、ブランドの新たなマイルストーンとなるコレクションをご紹介いたします。

◼︎新作展示「The Collection Amplified」開催概要

B&B Italia Tokyo (東京都港区南青山6-2-3)

会期: 2026年2月27日（金）～ 3月22日（日）

営業時間: 11:00 - 18:00 定休日: 水曜日

B&B Italia Osaka (大阪府大阪市中央区西心斎橋1-13-15 三栄心斎橋ビル 1F, 2F)

会期: 2026年3月5日（木）～ 3月29日（日）

営業時間: 11:00 - 18:00 定休日: 水曜日

◼︎新製品紹介

Cocùn（コクーン）｜ Designed by Antonio Citterio

アントニオ・チッテリオによる新しいシーティングシステム＜Cocùn(コクーン)＞は、身体をやさしく包み込む快適さを追求したモジュラーソファです。

5種類の幾何学的モジュールを自在に組み合わせることで、広がりのあるリビングからパーソナルな空間まで多彩なレイアウトに対応します。

軽やかなベースと流れるような背もたれが人間工学に基づいたサポートを提供し、アルミニウムの仕上げや上質なクッションが現代的なエレガンスを際立たせます。

＜Cocùn＞は単なるソファではなく、人を迎え入れ、寛ぎと交流を自然に生む空間のためのシステム。

ひとりの時間にも、集いの時間にも寄り添う、親密で没入感のある安らぎをもたらします。

Flat.C Frame（フラット シー フレーム）｜ Designed by Antonio Citterio

Flat.C Frame（フラット シー フレーム）｜ Designed by Antonio Citterio

2008年の登場以来、収納の概念を再定義してきた＜Flat.C(フラット シー)＞は、自立型の建築的ソリューション＜Flat.C Frame(フラット シー フレーム)＞へと進化しました。

押し出し成形アルミニウムの構造により、壁付けに加えて床から天井までの自立設置が可能となり、収納やブックシェルフとしてだけでなく、空間を緩やかに仕切るルームディバイダーとしても機能します。

最大4,175mmまでの高さ対応、ボワズリー仕上げの背面、調整可能なシェルフや多彩な扉、LED照明を備え、木材とクロームの素材対比が建築的な美しさを強調。＜Flat.C Frame＞は、現代の住空間に寄り添うテーラーメイドの収納システムです。

Metropolitan Relax（メトロポリタン リラックス）｜ Designed by Jeffrey Bernett

2002年の誕生以来進化を続ける＜Metropolitan(メトロポリタン)＞シリーズに、新作＜Metropolitan Relax(メトロポリタン リラックス)＞が加わりました。

ティルト機構によるロッキングと回転機能、伸縮式ヘッドレストが身体の動きに自然に寄り添い、安定したサポートと深いリラクゼーションを提供します。

ブラッシュドポリッシュアルミニウムまたはブロンズニッケルのフレームに、多彩なファブリックやレザーを組み合わせ、住宅からホスピタリティ、オフィスまで幅広く調和。“読む・観る・休む”ための、日常に安らぎをもたらすラウンジチェアです。

Tufty-Time 20（タフティータイム 20）｜ Designed by Patricia Urquiola

Tufty-Time 20（タフティータイム 20）｜ Designed by Patricia Urquiola

＜Tufty-Time(タフティータイム)＞誕生20周年を記念し、パトリシア・ウルキオラによる＜Tufty-Time 20(タフティータイム 20)＞が登場しました。

伝統的なカピトーネを現代的に再解釈したデザインを継承しつつ、14のモジュール構成により住宅からコントラクトまで有機的なレイアウトを実現します。

リサイクルポリエステルのパディングと再設計された座面が快適性を高め、完全分解可能な構造がサステナビリティにも配慮。新しい張地や専用ローテーブルを加え、オリジナルの精神を保ちながら現代のライフスタイルに応えるソファシステムへと進化しました。

Charles（チャールズ）｜ Designed by Antonio Citterio

タイムレスなアイコン＜Charles(チャールズ)＞シリーズに新たなバリエーションが加わりました。

逆L字脚が生む浮遊感と軽やかな構造美はそのままに、ベンチやデイベッド、さらにローテーブルやコンソールを展開し、空間提案の幅を拡張。多彩な張地と高い構成自由度により、現代のライフスタイルに寄り添うコレクションへと進化しました。

Diesis（ディエシス）｜ Designed by Antonio Citterio and Paolo Nava

1979年に誕生した＜Diesis(ディエシス)＞に、ドルムーズとアームチェアが加わりました。

メタルフレームがクッションを支える建築的な美しさはそのままに、この新作と同時に追加された新サイズのローテーブルによりモジュールの柔軟性が向上。住宅からプロフェッショナル空間まで調和する、時代を超えて輝き続けるアイコンです。