『白猫プロジェクト NEW WORLD′S』新イベント「Sweet Stage Valentine ～あなたに贈るピュアボイス～」開催！
株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S（以下、『白猫』）』において、本日2026年2月13日（金）より新イベント「Sweet Stage Valentine ～あなたに贈るピュアボイス～」を開催しております。
【イベントPV】https://youtu.be/w9b-cJhTQD0(https://youtu.be/w9b-cJhTQD0)
本イベントでは、バレンタインをテーマに、アイドルになったイクシア（CV：白石晴香）、ノア（CV：水瀬いのり）、キュア（CV：広瀬ゆうき）の3人が、過激なアイドル稼業を頑張る物語をお楽しみいただけます。
本日より開催のキャラガチャには、イクシア、ノア、キュアの3人が登場しております。今回登場するキャラクターには、バイノーラル音声で楽しめる「バイノーラル思い出」を用意しており、仲間にした後に専用のアイテムを使用するとお楽しみいただくことができます。また、『白猫』公式Xやゲーム内、公式YouTubeチャンネル「COLOPL CHANNEL」では、バイノーラル体験版動画もお楽しみいただけるほか、イベントでも一部の音声をバイノーラルでお楽しみいただけます。
『白猫』公式ストアでは、イベントの開催を記念して、「新イベントキャラ保証」が付いたお得な「プレミアムジュエルパック」や、通常サイズより大きいスタンプがついた「BIGスタンプ付きジュエルパック」なども販売しております。
また、『白猫』公式Xでは投稿キャンペーンを実施しております。指定のハッシュタグをつけて、メッセージやスクリーンショットを投稿いただいた方の中から、運営チームが選んだ20名様に、推しキャラデザインの「キットカット」をプレゼントいたします。
■「Sweet Stage Valentine ～あなたに贈るピュアボイス～」開催！
●イベントPV
●あらすじ
イクシア、ノア、キュアの3人はおかしなアイドル事務所にスカウトされ、ズイーヅ島で＜ご統治アイドル＞をすることに！
火薬の臭いがただよう鉄条網で分断された島にアイドルたちは夢と愛と平和をもたらせるのか？
ドンパチ過激なアイドル稼業が始まる！
●開催期間
2026年2月13日（金）16：00～3月17日（火）15：59 予定
〇キャラガチャ登場キャラクター
イクシア（CV：白石晴香）
みんなの幸せを願う少女。
ピュアな才能を見いだされ、アイドルデビュー。
ノア（CV：水瀬いのり）
ミステリアスな雰囲気の少女。
ごとうちアイドルとしてステージを侵略する。
キュア（CV：広瀬ゆうき）
赤い糸を見ることができないキューピッド。
秘めた淡い思いをそっとささやく。
※これらのキャラクターは★4と★5で登場いたします。
※★はレア度を指します。
※画像は開発中のものを含みます。
※詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください。
■バイノーラルを楽しもう！
バイノーラル再生で楽しめる「バイノーラル思い出」をご用意しております。イクシア、ノア、キュアそれぞれの、アイドル活動のレッスンストーリーや二人きりのお出かけストーリーをお楽しみいただけます。こちらは対象のキャラガチャを引くと貯まる「スタンプカード」の報酬で獲得できる「ピュアチョコ音猫ルーン」を使用すれば解放できます。
『白猫』公式X（@wcat_project）やゲーム内、公式YouTubeチャンネル「COLOPL CHANNEL」では体験版バイノーラル動画をお楽しみいただけるほか、今回のイベントでは一部の音声をバイノーラルボイスでお楽しみいただけます。詳しくはゲーム内のお知らせをご確認ください。
〇体験版バイノーラル動画
【イクシア】https://www.youtube.com/shorts/g5dHC8dmBEg
【ノア】https://www.youtube.com/shorts/WsgyAtwCKfA
【キュア】https://www.youtube.com/shorts/NH3OB3JxoFY
■『白猫』公式ストアにてお得なジュエルパックを販売中！
アプリペイの『白猫』公式ストアでは様々なジュエルパックを販売しております。ゲーム内で購入するよりもお得にジュエルをご購入いただけます。下記記載の他にも商品をご用意しております。各ジュエルパックの詳細は、『白猫』公式ストアをご確認ください。
●『白猫』公式ストア
https://app-pay.jp/app/shironeko-project
●販売期間
2026年2月13日（金）16：00～2月27日（金）15：59 予定
プレミアムジュエルパック
価格：10,000円（税込）
内容物：「ジュエル」675個、「無償ジュエル」65個、「新イベントキャラ保証」など
※このほかにも様々なアイテムが含まれます。
BIGスタンプ付きジュエルパック
価格：3,600円（税込）
内容物：「ジュエル」240個、「無償ジュエル」24個、「BIGスタンプ」3個、「EXルーン」2個
スタンプ付きジュエルパック
価格：800円（税込）
内容物：「ジュエル」54個、「無償ジュエル」5個、「スタンプ」 1個
■公式Xにて「チョコっと気持ちを伝えよう！ バレンタインキャンペーン」開催中！
『白猫』公式Xでは、バレンタインを記念したキャンペーンを開催しております。公式Xのアカウントをフォロー、ハッシュタグ「#白猫アイドルバレンタイン」と「#（推しのキャラクター名）」を付けて、推しのキャラクターへのメッセージと『白猫』ゲーム内のスクリーンショットを投稿していただくと、運営チームが選んだ20名様に、推しキャラデザインの「キットカット」をプレゼントいたします。
キャンペーンの詳細は『白猫』公式X（@wcat_project）をご確認ください。
■「リモチャレ」にて「白猫プロジェクトオンラインくじ」実施中！
仲良しコンビをテーマに、クロカとシロー、イクシアとエレノアなどのキャラクターたちのイラストを使用したオリジナルグッズが賞品として当たるオンラインくじが登場中です。
●販売ページ
https://remochalle.com/gacha/campaign/detail/490
●販売期間（通販）
2026年1月23日（金）16：00～2月23日（月）23：59 予定
【『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』 基本情報】
『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』は、簡単操作で楽しめる本格3DアクションRPGです。バトルや街づくりのほか、最大4人で遊べるリアルタイム通信バトルを搭載。バトルシステム「スキルコンビネーション」で、よりスピーディなアクションとスキルやキャラクターの組み合わせをお楽しみいただけます。壮大な冒険のストーリーを中心にゲームが展開していく、新たな王道RPGをスマートフォンで実現。
2026年7月14日（火）に12周年を迎えます。
◆アプリ名：白猫プロジェクト
◆価格：アイテム課金制
◆ダウンロードページ：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/snn/1wu0wv93/
◆公式サイト：https://colopl.co.jp/shironekoproject/
◆公式X：https://x.com/wcat_project
【株式会社コロプラ 会社概要】
コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。
社名 ：株式会社コロプラ
所在地 ：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F
設立 ：2008年10月1日
代表者 ：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志
事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用
コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/
公式X：https://x.com/colopl_pr
公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/
公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all
*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。
