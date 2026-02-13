【ポラリス・ホールディングス】株主優待を拡充。対象基準を500株からに引き下げ、最大6万円分の宿泊割引券を贈呈

ポラリス・ホールディングス株式会社

ポラリス・ホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田口洋平）は、この度、より多くの株主の皆さまに当社グループホテルにご宿泊いただく機会を創出したいと考え、株主優待制度を変更し、内容を拡充することを決定しましたのでお知らせいたします。

公式サイト： https://www.polaris-holdings.com/

■株主優待制度拡充の目的

当社の株主優待制度は、株主の皆さまの日頃のご支援に感謝するとともに、当社グループの施設・サービスの日常的なご利用を通じて、事業へのご理解をより一層深めていただくこと、また当社株式への投資の魅力を高め、多くの方々に当社株式を継続的に保有していただくことを目的としております。

■新株主優待制度について

（変更点）

- 株主優待対象基準の保有株式数の引き下げ- 贈呈する宿泊割引券の金額を一部引き上げ



当社の株主優待制度では、2026年3月31日時点の株主名簿に記載または記録されている株主様のうち、保有株式数3,000株以上の株主様を対象に、当社グループが運営する国内のホテルを対象（※）とする宿泊割引券（2,000円券）を保有株式数に応じて贈呈しております。

今回、現行の株主優待対象基準（最低保有株式数3,000株以上）を保有株式数500株以上へと引き下げると同時に、一部区分における優待金額の増額をすることでより多くの株主様に対して、これまでより多くのメリットを享受いただくことができるよう優待内容を変更することといたしました。

なお、「宿泊割引券」の有効期限は発行日の翌年の６月末までで変更はございません。また、「宿泊割引券」及びその他のご利用条件についても現在の株主優待制度から変更ございません。



※「宿泊割引券」利用可能施設及び2025年3月末時点の株主の皆さまを対象とした優待制度の内容につきましては、当社サイトをご確認ください。

https://www.polaris-holdings.com/ir-kabunushi_yutai/

■保有株式数による贈呈金額および株主優待制度拡充の時期

（変更前）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/119847/table/22_1_7da86ba0ce97000a53f8a4c150ac7759.jpg?v=202602130951 ]

（変更後）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/119847/table/22_2_660538693ed45826e9f7e134c3eb2946.jpg?v=202602130951 ]

なお、2026年3月31日現在の当社株主名簿に記載または記録された株主様を対象に新制度を適用させていただきます。「宿泊割引券」の発送は、2026年7月上旬を予定しております。

■ポラリス・ホールディングス株式会社について

会社名：ポラリス・ホールディングス株式会社（Polaris Holdings Co., Ltd.）

【東証スタンダード 証券コード：3010】

所在地：東京都中央区新川1丁目23-5 ONE SHINKAWA

代表者：代表取締役社長 田口 洋平

事業内容：ホテル運営事業、ホテル投資事業

【国内外のホテルを運営するポラリス・ホールディングスグループ】

ポラリス・ホールディングスは、これまでオリジナルブランドである「KOKO HOTEL」、グローバルホテルブランドの「Best Western」、東北地方を中心にロードサイド型ホテルとして展開する「バリュー・ザ・ホテル」及びフィリピン共和国において「Red Planet」のブランドのもと国内外でホテルを展開してきましたが、「ホテルウィングインターナショナル」及び「テンザホテル」を展開する株式会社ミナシアと2024年12月に経営統合し、国内外で111店舗16,216室（※）のホテルを展開しています。

（※2026年2月10日時点、海外ホテルおよび運営予定のホテルを含む）