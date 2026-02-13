株式会社トーア紡コーポレーション、令和７年12月期の決算を発表

株式会社トーア紡コーポレーション

株式会社トーア紡コーポレーション（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：長井渡、東証スタンダード：3204）は、2026年２月13日、令和７年12月期の決算を発表いたしました。

【令和７年12月期 通期業績 連結決算概要】

当連結会計年度におけるわが国経済は、物価の上昇による実質賃金の伸び悩み等の影響で消費者マインドの低下が懸念されましたが、雇用・所得環境の改善やインバウンド消費の増加もあり、底堅い成長を維持しました。一方で、米国の関税政策の影響や長引く不安定な国際情勢など、先行き不透明な状況は続いております。

このような状況のもと、当社グループは市場ニーズを先取りする高付加価値・高品質商品を提供する「暮らしと社会の明日を紡ぐ企業」として、競争力の強化と収益性の向上に取り組んでまいりました。

この結果、当連結会計年度の売上高は17,471百万円（前年同期比5.1％減）、営業利益は570百万円（前年同期比17.1％減）、経常利益は731百万円（前年同期比14.7％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は656百万円（前年同期比17.9％減）となりました。

【今後の見通し】

当社グループは令和７年12月期を初年度とする「中期経営計画 TOA FG2027」を策定し、事業基盤の強化に取り組んでおります。

令和８年12月期は、売上高18,500百万円、営業利益800百万円、経常利益720百万円、親会社株主に帰属する当期純利益520百万円を見込んでおります。

中期経営計画の数値の修正につきましては、当社HP「IRニュース」（https://www.toabo.co.jp/ir/strategy/）に掲載しております「中期経営計画の修正に関するお知らせ」および「中期経営計画の修正に関する添付資料」をご覧ください。

詳細は、2026年２月13日発表の「決算短信」および「決算説明資料」をご覧ください。

トーア紡 HP「IRライブラリ」：https://www.toabo.co.jp/ir/ir_ilibrary/

株式会社トーア紡コーポレーション

創業：1922年（大正11年）2月8日

設立：2003年（平成15年）6月12日

資本金：3,940,097,500円

代表者：代表取締役社長 長井 渡

所在地：大阪府大阪市中央区城見一丁目2番27号クリスタルタワー18階（本社）

上場：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：3204）

HP：https://www.toabo.co.jp/