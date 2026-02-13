セルシス 2025年 本決算発表、売上高・営業利益が過去最高を更新　ROE30%以上達成、11期連続増配

株式会社セルシス

セルシスは、2月13日（金）に「2025年12月期 決算短信」を発表し、2025年 通期の経営成績が、売上高・営業利益等の主要な収益指標において過去最高を更新したことをお知らせします。

2025年12月期 決算短信：

https://www.celsys.com/files/user/pdf/ir/financial-report/2026/ta_2026-0213.pdf

2025年12月期 決算説明補足資料：

https://www.celsys.com/files/user/pdf/ir/financial-report/2026/ho_2026-0213.pdf

「中期経営計画 2025-2027」の初年度にあたる2025年12月期の業績は、グローバル展開する主力の「CLIP STUDIO PAINT」を中心に、堅調な事業推進の結果、収益は期初想定（期初計画）を上回る着地となりました。また、中期経営計画の目標であるROE30%についても達成しています。営業利益は、中期経営計画の数値を1年前倒しで達成見込みです。

なお、株主還元では、配当金について11期連続の増配となります。

2026年12月期以降についても、引き続き「CLIP STUDIO PAINT」の収益力をさらに強化しながら、事業領域をクリエイターエコノミー市場全体に拡大し、グローバルでのクリエイターのマネタイズを支援する新プラットフォームの開発・提供、ユーザーのコミュニティ強化のための新サービス開発により、第二の収益基盤の構築と持続的な収益成長を目指してまいります。

■「中期経営計画 2025-2027（2025年度業績反映版）」の概要

事業活動および売上額は計画通りに進行しています。また、営業利益は中期経営計画を1年前倒しで達成見込みです。

■2025年 本決算の概況

「中期経営計画 2025-2027（2025年度業績反映版）」p.2

・2025年12月期の業績

2025年12月期は、売上高94.7億円（対前期比＋15.4％）、営業利益29.6億円（対前期比＋38.3％）、ARR54.5億円（対前期比＋25.4%）となり、売上高・営業利益ともに過去最高を更新しました。KPIの中核としているサブスクリプションARRについては、毎年継続して実施するバージョンアップや機能追加アップデートにより、ユーザー数の増加・契約ライセンスの継続を実現しています。

・サービス価値向上および収益向上施策の実施

グローバル展開する「CLIP STUDIO PAINT」は、定期的なメジャーバーションアップを実施し、サービス価値の向上に努めるとともに、利用者数・サブスクリプション契約者数の底上げを目指しております。2025年3月に実施したメジャーバージョンアップ（Ver.4.0）は、全世界で多くの反響をいただき、当初計画を上回る販売実績となりました。なお、2026年3月にはVer.5.0の提供を予定しており、買い切り版製品について平均10%の値上げを実施予定です。

・自己株式の取得および株主還元

当社は、株主還元を重視しており、2022年12月期より自己株式の取得を継続して行い、2025年12月期の20億円を合わせて累計で65億円分を実施しております。また、2025年12月期の1株当たりの年間配当額は、プライム上場記念配当10円を含む合計36円（前年より12円の増配）を予定しており、2026年12月期においてもそれを上回る38円とし、引き続き増配を予定しています。

■2026年12月期の売上計画と今後の展望

2026年12月期は、売上高99億円を計画しております。

クエリエイターが作品をつくることをサポートする「クリエイターサポート分野」においては、主力の「CLIP STUDIO PAINT」にて、サブスクリプション売上が安定して成長する見込みで、引き続きグローバル展開の強化による新規ユーザーの獲得、若年層・ライトユーザーの取り込みによるユーザー拡大、ユーザーコミュニティの強化による継続利用率の向上を目指してまいります。

また、新たなクリエイター活動の場の提供を目指す「クリエイタープラットフォーム分野」においては、新サービスを断続的に展開し、第二の収益基盤として長期視点で事業拡大を目指してまいります。



当社は引き続き、クリエイターを支援する事業を通じて、持続的な成長を目指してまいります。

■株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。



