【ホテルインディゴ犬山有楽苑】香りと彩の春・いちごスイーツビュッフェ

株式会社名鉄ホテルマネジメント犬山香りと彩の春・いちごスイーツビュッフェ

ふたつの国宝を抱く名古屋の奥座敷・犬山に佇むライフスタイル・ブティックホテル「ホテルインディゴ犬山有楽苑」（愛知県犬山市 / 総支配人：家村 保寛）は、旬のいちごを主役に、香りや食感の多彩なバリエーションを楽しめる「香りと彩の春・いちごスイーツビュッフェ」を開催します。

春らしいビジュアルに加え、素材の組み合わせや香りの重なり、口どけや食感の変化にまでこだわった10種類以上のスイーツをラインアップ、心ときめくひとときを演出します。和の趣を感じさせる 「いちごと抹茶ムースの大福」は、濃厚でなめらかな抹茶ムースといちごの甘酸っぱさを淡いピンク色の求肥で包み込み、和と洋が静かに調和した味わいに。「バジルシフォンケーキ」は、フレッシュバジル香る自家製ソースとチーズの塩味が苺の甘酸っぱさと絶妙に重なり、最後まで清らかな香りが寄り添う春スイーツです。また、口の中で弾けるクリスピーを忍ばせた「ぱちぱちレアチーズ」は、濃厚なレアチーズケーキに軽やかな食感のアクセントをプラス。ホワイトチョコレートのアクセントとともに、口の中で軽やかな食感が広がります。その他、アールグレイがふんわり香るシフォン生地で大粒のいちごを包んだ「美濃娘いちごとアールグレイのシフォンロール」など、香りや味わいの変化を楽しめるスイーツも充実。

春の光とともに味わう、上質ないちごスイーツをご堪能ください。

香りと彩の春・いちごスイーツビュッフェおすすめスイーツ例：

ぱちぱちレアチーズ

水分に触れるとパチパチと弾けるクリスピーを閉じ込めたレアチーズケーキ。濃厚な味わいの中に、ホワイトチョコレートの食感が軽やかなアクセントを添えます。

いちご＋ピスタチオクリームのミニタルト

いちごとピスタチオ、二つの個性が溶け合うひと口の贅沢。甘酸っぱいいちごと、濃厚なピスタチオの余韻が広がるミニタルト。

美濃娘いちごとアールグレイのシフォンロール

芳醇なアールグレイの茶葉を練り込んだ、ふわふわ軽やかなシフォンロール生地に、

紅茶がやさしく香る甘さ控えめのクリームと、瑞々しく大粒な美濃娘いちごを贅沢に包み込んだロールケーキ。

いちごと抹茶ムースの大福

淡いピンクの春色の求肥に包まれた濃厚抹茶ムースといちごが重なり、しっとりとした味わいが続くいちご大福。

バジルシフォンケーキ

フレッシュバジル香る自家製ソースを練り込んだ、ふんわり軽やかなシフォンケーキ。

チーズの塩味といちごの甘酸っぱさが重なり、最後までバジルの清らかな香りがそっと寄り添います。

セイボリー：

守口漬けの漬け味噌にナチュラルチーズを合わせた発酵食品の二重奏チーズフォンデュ。酒粕とみりん粕の芳醇な香りに彩り豊かな地元野菜を添えて。

その他、ジューシーなローストチキンやフライドポテトも。

ドリンク：

コーヒー・ハーブティー・紅茶

創業75年名古屋の焙煎所・齊藤コーヒーによる品質にこだわった珈琲やドイツの老舗紅茶ブランド「ロンネフェルト」、ロサンゼルス発のオーガニックティー「アートオブティー」を心ゆくまでスイーツとご一緒に。

岐阜県のオリジナルブランド「美濃娘」

岐阜県各務原市の「みのり農園」が生産するいちご「美濃娘」は、岐阜県が誇るオリジナルブランド品種。美濃娘はケーキ用に品種改良されたいちごで、糖度10～12度の上品な甘さと、程よい酸味のバランスが特長。円錐形の大粒果実は、深紅に輝く外皮と純白の果肉の美しいコントラストから、「深紅のダイアモンド」とも称され、芳醇で爽やかな香りや適度な硬さによる心地よい食感、そして型崩れしにくい点も魅力。甘さだけに偏らない味わいは、特にショートケーキとの相性に優れています。「美濃娘」は岐阜県内のみで栽培される地域限定品種で、現在は岐阜市、各務原市、本巣市を中心に生産が行われており、地域の風土と生産者の技術が生み出す岐阜県ならではの高品質いちごとして今後さらなる注目が期待されています。

香りと彩の春・いちごスイーツビュッフェ概要

期間：2026年3月1日（日）～5月31日（日）

時間：平日：13:30～15:00（L.O 14:30）

土日祝：13:30～15:30（L.O 15:00）

料金：1名様 4,500円

場所：インディゴホームキッチン車山照

ご予約・お問い合わせ

公式ウェブサイトまたはお電話にて承ります。

TEL: 0568-61-2211

詳細はこちら :https://inuyama.hotelindigo.com/special-offers/seasonal-sweets-buffet/

※表示料金には税金・サービス料が含まれます。

※写真はイメージです。

※内容は仕入れ状況により変更になることがあります。

※アレルギーをお持ちのお客様は事前にお知らせください。

ホテルインディゴ犬山有楽苑：

ふたつの国宝を抱く名古屋の奥座敷・犬山に立つ、ホテルインディゴ犬山有楽苑では、時間の流れが変わったかのように壮大で、エネルギッシュなホテル体験をプロデュース。ホテルに隣接する国宝茶室「如庵」を有する日本庭園 有楽苑や、近くを流れる木曽川と迫力ある国宝犬山城天守、城下町のグルメや祭り文化のにぎやかでカラフルな世界が広がる犬山を、めいっぱい肌で体験いただけます。まるで、異世界に飛び込むようなドキドキするタイムトラベルを。

ホテルインディゴ犬山有楽苑オフィシャルサイト :https://inuyama.hotelindigo.com/Instagram :https://www.instagram.com/hotelindigoinuyama/LINE :https://page.line.me/461hatdf?oat_content=url&openQrModal=true

ホテルインディゴ(R)について：

世界中どこにあっても、その街の個性と地元の魅力を映し出すライフスタイルブティックホテル、それがホテルインディゴです。ローカルカルチャーやコミュニティ、フードカルチャー、土地に根付くデザイン、隠れたトレンドなどからインスピレーションを受け創り出されたクリエイティブで温かい空間は、訪れるゲストの好奇心をくすぐります。ホテルインディゴは、刺激的なストーリーで溢れるネイバーフッドへの扉を開き、その世界と繋がっていきます。詳細は、ブランド公式サイトwww.hotelindigo.comその他SNSサイトwww.facebook.com/Hotel.Indigo, www.instagram.com/hotelindigo. をご覧ください。



IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の20ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

・ ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

・ プレミアム: voco, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

・ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ

・ スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

・ エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2025年３月31日現在

IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/

IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298

IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/japanhotels