【AMPLEUR】人気の”美容乳液ゲル”が進化しリニューアル！ 白玉ビタミン*¹チャージで肌エネルギーに満ちた肌へ。

株式会社ハイサイド（本社：東京都目黒区）が展開する、クリニカルソリューションコスメ「AMPLEUR（アンプルール）」は、人気の美容乳液ゲルを進化させ、「アンプルール ブライトエマルジョンゲルN」として2026年2月27日(金）よりリニューアル新発売いたします。

アンプルール ブライトエマルジョンゲルN 50g/4,730円（税込）

”美肌エネルギー”に着目。しぼみがちな大人肌を内側から立て直す新処方で、いきいきとした“ぷるん肌”へ

疲れた肌に速やかにエネルギーをチャージし、いきいきとした輝きを取り戻す“美肌点滴”発想から誕生した「エマルジョンゲル」。これまでにない独自の“美容乳液ゲル”フォーミュラを採用し、ハリ・つや・透明感*²に満ちた「すっぴん美肌」をかなえる通称“赤ゲル”として、発売以来15年にも渡り年代を問わず多くのユーザーに愛され続けてきました。

このたびアンプルールが長年培ってきた「ハイドロキノンサイエンス(R)」をベースに、スキンイノベーションラボの最新知見を融合。透明感*²のサイクルを支える独自処方へと再構築しました。

肌細胞がエネルギー源〈ATP〉を効率よく生み出す“美肌エネルギー”に着目。新処方の“白玉ビタミン*¹”と、うるおい保持力を高める「ハイドロチャージ設計」により、内側から肌のコンディションを底上げし、生命感あふれるふっくらとした弾力感、なめらかなツヤ、持続するうるおい、澄みわたる明るさへと導きます。

アンプルールの「ハイドロキノンサイエンス(R)」とは、

美容医療の現場でシミ治療成分として用いられてきたハイドロキノンの高いブライトニング*³効果に着目し、化粧品として安全かつ安定的に届けるための研究から生まれました。

ハイドロキノンは、メラニン生成に関与する酵素の働きにアプローチすることで、シミの原因に直接働きかける成分として知られています。一方で、取り扱いの難しさから化粧品への配合には高度な技術が求められてきました。

アンプルールは2003年のブランド創設以来、独自の浸透設計と安定化技術を融合させた「高浸透*⁴ホワイトハイドロキノン*⁵」を配合した処方を展開。肌へのやさしさと効果実感の両立を追求しながら、継続的な研究と製品化を行ってきました。

アクティブに攻める「高浸透⁴ホワイトハイドロキノン*⁵」とシミを予防する守りの「ハイドロキノン誘導体」。アプローチの異なる2つのハイドロキノン*⁵をアイテムの特性に合わせて配合したアンプルール独自の設計。使い続けるほどに透明感*¹を引き出し、一点の曇りもない、ゆるぎない透光素肌へと導きます。

◇シミ予防研究の先へ・スキンイノベーションラボ～美肌成分研究～

https://www.ampleur.jp/Page/skinInnovationlab.aspx

白玉ビタミン*¹で、肌に必要な美肌エネルギーを速攻チャージ。

リポソーム型ビタミンC*³とグルタチオン*⁴が肌のすみずみ*⁵までいきわたり、くすみ*⁶・ハリ不足にアプローチします。

さらに、ビタミンA（レチノール*⁷）、プロビタミンB5（パンテノール*⁷）など4種のビタミン*⁷を配合。肌本来の働きをサポートし、いきいきとした大人のキレイ肌へ。

「貯える・守る・育む」ハイドロチャージ設計。内側からうるおい巡る、ぷるんと弾むような肌へ。

セラミドカプセル型ヒアルロン酸*⁸、エクトイン*⁹、β-グルカン*¹⁰、復活草エキス*¹¹など保水成分を厳選配合。「貯える・守る・育む」ハイドロチャージ設計で肌のすみずみまでたっぷりの水分で満たします。ふっくらやわらかく、ぷるんと弾むような素肌がつづきます。

美容液成分「98.6%*¹²」明るさ・ハリ・うるおいを底上げ

ブライトニング*¹³成分「ハイドロキノン誘導体*¹⁴」をはじめ、肌本来の働き（新陳代謝）をサポートする「植物幹細胞エキス*¹⁵」、天然保湿因子からヒントを得て開発された次世代型「NMFペプチド*¹⁶」など、美容液級の有用成分を98.6％高配合。

しぼみがちな大人の肌に多角的にアプローチし、明るさ・ハリ・うるおいのすべてを底上げします。

美容液成分、乳液成分、ゲル成分をひとつに。独自の「美容乳液ゲル」フォーミュラ

美容液の活性効果、乳液の柔軟効果、ゲルの注水効果をひとつに凝縮。水分と油分のベストバランスがかなえた、アンプルールならではの心地よい独自フォーミュラ。コクのある見た目なのに、肌にのせると驚くほどみずみずしく軽やか。べたつかないので、朝のケアにも心地よく使えます。エタノールフリーでゆらぎやすい肌にも。

【商品情報】

【商品名】

アンプルール ブライトエマルジョンゲルN

【内容量・価格】

50g／4,730円（税込）

鉱物油・合成着色料・合成香料・パラベン・アルコール（エタノール）不使用

【発売日】

2026年2月27日（金）※公式ECサイト先行発売：2026年2月13日（金）

【使用方法】

朝晩のお手入れに。化粧水や美容液でお肌を整えた後、付属のスパチュラで適量（やや大きめのパール粒大）を手に取り、お顔の中心から外側に向かって全体にやさしくなじませます。特に乾燥の気になる部分には重ねづけをしてください。

【公式サイト製品ページURL】

https://www.ampleur.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=117500(https://www.ampleur.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=117500)

*¹白玉ビタミン=グルタチオン、リポソーム型ビタミンC* *²透明感＝肌につやを与えなめらかにすること *³リポソーム型ビタミンC＝保湿成分：テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、セレブロシド、*⁴グルタチオン＝整肌成分 *⁵肌のすみずみ＝角質層まで *⁶くすみ＝乾燥によるキメの乱れ *⁷4種のビタミン=整肌成分:パルミチン酸レチノール、パンテノール、トコフェロール、ジカプリル酸ピリドキシン *⁸セラミドカプセル型ヒアルロン酸＝保湿成分:ヒアルロン酸Na、セレブロシド、*⁹エクトイン=保湿成分、*¹⁰β-グルカン保湿成分:ハナビラタケエキス *¹¹復活草エキス=保湿成分:ハベルレアロドペンシス葉エキス *¹²98.6%＝水を含む *¹³ブライトニング＝うるおいを与えて、明るい肌印象に導くこと *¹⁴ハイドロキノン誘導体＝整肌成分:アルブチン *¹⁵植物幹細胞エキス＝整肌成分:リンゴ果実培養細胞エキス *¹⁶NMFペプチド＝整肌成分:ヘキサカルボキシメチルジペプチド-12

【アンプルールについて】

アンプルールは、美容皮膚の知識を持つさまざまな専門家たちの英知を結集した先進のクリニカルソリューションコスメティクスです。

美のあり方、そして「美しい肌」の定義も多様化する現代。

限りないキレイへの願いに応えていくことが私たちの使命と考え、一人ひとりの「これから」に寄り添いながら“クリニカルな機能性”と“上質な心地よさ”を両立した化粧品をお届けします。

