アイドルグループ・SUPER☆GiRLSのオフィシャルファンクラブをリニューアルオープン！
クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年2月13日（金）に、SUPER☆GiRLSのオフィシャルファンクラブ（URL：https://sg-spc.com）をリニューアルオープンしました。
SUPER☆GiRLSは、2010年に開催されたエイベックス初の大規模オーディション「avexアイドルオーディション2010」から誕生したアイドルグループです。2010年12月には、新レーベル「iDOL Street」第1弾アーティストとしてアルバム『超絶少女』でメジャーデビューを果たし、翌2011年には「第53回輝く！日本レコード大賞」新人賞を受賞するなど、デビュー当初より高い注目を集めました。
また、3rdシングル『女子力←パラダイス』ではオリコンデイリーランキング1位、ウィークリーランキング2位を記録し、2013年には日本武道館公演を成功させるなど、ライブおよびリリース活動の両面において確かな実績を重ねています。
その後も一般公募オーディションによる新メンバーの加入や体制の更新を行い、2025年に結成15周年を迎えました。節目の年を迎えたSUPER☆GiRLSの今後の活動に、引き続き注目が集まっています。
今回リニューアルオープンしたのは、SUPER☆GiRLSのオフィシャルファンクラブです。
当サイトでは、ここでしか見ることができない限定ムービーや、プレゼント企画など、ファンクラブ会員向けの各種コンテンツをご用意しています。
また、今回のリニューアルにより一新したサイトデザインにも、ぜひご注目ください。
詳細は下記URLよりご確認ください。
【サイト詳細】
■サイト名
SUPER☆GiRLS オフィシャルファンクラブ「SUPPORT PRODUCERS CLUB」
■URL
https://sg-spc.com
■会費
年会費：5,500円（税込） ※事務手数料300円別途
入会費：1,100円（税込）
ご利用いただける決済手段：クレジットカード／コンビニ払い／PayPal
■有料会員コンテンツ
・FC NEWS
・TICKET
・MOVIE
・DOWNLOAD
・応募
・プレゼント
・発送物
【株式会社SKIYAKI 会社概要】
社名：株式会社SKIYAKI
所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F
代表者：代表取締役 小久保 知洋
資本金：31百万円
事業内容：プラットフォーム事業
URL：https://skiyaki.com/
SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。