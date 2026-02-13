アイドルグループ・SUPER☆GiRLSのオフィシャルファンクラブをリニューアルオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年2月13日（金）に、SUPER☆GiRLSのオフィシャルファンクラブ（URL：https://sg-spc.com）をリニューアルオープンしました。

SUPER☆GiRLSは、2010年に開催されたエイベックス初の大規模オーディション「avexアイドルオーディション2010」から誕生したアイドルグループです。2010年12月には、新レーベル「iDOL Street」第1弾アーティストとしてアルバム『超絶少女』でメジャーデビューを果たし、翌2011年には「第53回輝く！日本レコード大賞」新人賞を受賞するなど、デビュー当初より高い注目を集めました。

また、3rdシングル『女子力←パラダイス』ではオリコンデイリーランキング1位、ウィークリーランキング2位を記録し、2013年には日本武道館公演を成功させるなど、ライブおよびリリース活動の両面において確かな実績を重ねています。

その後も一般公募オーディションによる新メンバーの加入や体制の更新を行い、2025年に結成15周年を迎えました。節目の年を迎えたSUPER☆GiRLSの今後の活動に、引き続き注目が集まっています。

今回リニューアルオープンしたのは、SUPER☆GiRLSのオフィシャルファンクラブです。

当サイトでは、ここでしか見ることができない限定ムービーや、プレゼント企画など、ファンクラブ会員向けの各種コンテンツをご用意しています。

また、今回のリニューアルにより一新したサイトデザインにも、ぜひご注目ください。

【サイト詳細】

■サイト名

SUPER☆GiRLS オフィシャルファンクラブ「SUPPORT PRODUCERS CLUB」

■URL

https://sg-spc.com

■会費

年会費：5,500円（税込） ※事務手数料300円別途

入会費：1,100円（税込）

ご利用いただける決済手段：クレジットカード／コンビニ払い／PayPal

■有料会員コンテンツ

・FC NEWS

・MAIL

・TICKET

・MOVIE

・DOWNLOAD

・応募

・プレゼント

・発送物

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。