アイドルグループ・SUPER☆GiRLSのオフィシャルファンクラブをリニューアルオープン！

写真拡大

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年2月13日（金）に、SUPER☆GiRLSのオフィシャルファンクラブ（URL：https://sg-spc.com）をリニューアルオープンしました。




SUPER☆GiRLSは、2010年に開催されたエイベックス初の大規模オーディション「avexアイドルオーディション2010」から誕生したアイドルグループです。2010年12月には、新レーベル「iDOL Street」第1弾アーティストとしてアルバム『超絶少女』でメジャーデビューを果たし、翌2011年には「第53回輝く！日本レコード大賞」新人賞を受賞するなど、デビュー当初より高い注目を集めました。


また、3rdシングル『女子力←パラダイス』ではオリコンデイリーランキング1位、ウィークリーランキング2位を記録し、2013年には日本武道館公演を成功させるなど、ライブおよびリリース活動の両面において確かな実績を重ねています。


その後も一般公募オーディションによる新メンバーの加入や体制の更新を行い、2025年に結成15周年を迎えました。節目の年を迎えたSUPER☆GiRLSの今後の活動に、引き続き注目が集まっています。




今回リニューアルオープンしたのは、SUPER☆GiRLSのオフィシャルファンクラブです。


当サイトでは、ここでしか見ることができない限定ムービーや、プレゼント企画など、ファンクラブ会員向けの各種コンテンツをご用意しています。


また、今回のリニューアルにより一新したサイトデザインにも、ぜひご注目ください。




詳細は下記URLよりご確認ください。




【サイト詳細】



■サイト名


SUPER☆GiRLS オフィシャルファンクラブ「SUPPORT PRODUCERS CLUB」




■URL


https://sg-spc.com



■会費


年会費：5,500円（税込） ※事務手数料300円別途


入会費：1,100円（税込）




ご利用いただける決済手段：クレジットカード／コンビニ払い／PayPal




■有料会員コンテンツ
・FC NEWS


・MAIL


・TICKET


・MOVIE


・DOWNLOAD


・応募


・プレゼント


・発送物




【株式会社SKIYAKI 会社概要】


社名：株式会社SKIYAKI


所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F


代表者：代表取締役 小久保 知洋


資本金：31百万円


事業内容：プラットフォーム事業


URL：https://skiyaki.com/




SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。