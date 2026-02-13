【調査レポート】成人式に出席しない新成人が増加傾向 #振袖gram 独自調査

一般社団法人ベストオブミス

式典参加よりも「写真」「家族との時間」を重視する価値観へシフト

成人式の在り方が、大きな転換点を迎えている。

振袖レンタル・フォトサービスの現場では「式典には出席しないが、記念は残したい」という相談が年々増加している。

今回、当社では2026年に成人を迎える男女を対象に、成人式への参加意向に関する独自アンケートを実施。

その結果、“式典不参加”を選択する層の拡大と、参加目的の変化が明らかになった。

本リリースでは、その実態を速報値として公開する。

調査サマリー（速報）

成人式に「出席する予定」：62.3％

成人式に「出席しない予定」：24.8％

「まだ決めていない」：12.9％

注目すべきは、約4人に1人が不参加を予定している点だ。

従来の“出席が当然”という前提は、すでに過去のものになりつつある。

不参加を選ぶ理由 TOP5

地元に住んでいない・帰省が大変（48.6％）

会いたい人が特にいない（31.4％）

費用を他のことに使いたい（29.7％）

朝が早く準備が大変（22.5％）

人間関係に不安がある（18.9％）

交通費や宿泊費など物理的負担に加え、心理的負担も参加率に影響していることがうかがえる。

それでも「振袖は着たい」78.2％

興味深いのは、式典不参加予定者のうち

78.2％が「振袖撮影はしたい」と回答した点だ。

つまり若者は成人の記念自体を否定しているわけではない。

求めているのは「参加証明」ではなく、満足度の高い体験と写真なのである。

成人式の目的が変化

「友達に会う」から「家族へ見せる」へ

成人式で重視することを尋ねたところ、

家族に晴れ姿を見せる：54.1％

記念写真を残す：52.8％

同級生との再会：38.5％

家族・記録が、再会を上回る結果となった。

成人式は、仲間内のイベントから家族への感謝を伝える機会へと意味合いを広げている。

業界に起きている実際の変化

振袖店やスタジオでは、

式典当日ではなく別日に撮影

ロケーション撮影

家族同伴プラン

といった需要が拡大。

「出席しない＝何もしない」ではなく、より主体的な成人記念への移行が進んでいる。

専門家コメント

成人式は長らく「自治体の式典に参加すること」が中心だった。

しかし現在は、ライフスタイルや人間関係の変化、情報環境の進化により、参加の意味が再定義されている。

今後は、

参加する成人式

撮影する成人式

家族で祝う成人式

といった多様化がさらに進むと予想される。

調査概要

調査期間：2026年1月

調査方法：インターネット調査

調査対象：2027年成人式対象の男女

有効回答数：600

本調査データの詳細版、年代別クロス集計、地域別傾向などの提供や、追加取材・インタビュー対応も可能。

成人式市場の変化、Z世代の消費動向に関するコメント提供については、

お気軽にお問い合わせください。

■ 取材・お問い合わせ先

――――――――――――――――――――

【本件に関するお問い合わせ先】

#振袖gram 編集部

――――――――――――――――――――

#振袖gram 東札幌店

〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌２条２丁目４－２１ ラメール札幌2F

011-799-4833

https://www.furisode-gram.net/hokkaidou/



#振袖gram 札幌琴似店

〒063-0811 北海道札幌市西区琴似１条５丁目４－１４ 内澤ビル４F

011-213-9116

https://www.furisode-gram.net/higashi-sapporo/yasui/



#振袖gram 新潟店

〒950-0962 新潟県新潟市中央区出来島2-1-6

025-288-5593

https://www.furisode-gram.net



#振袖gram 埼玉北上尾店

〒362-0015埼玉県上尾市緑丘3-3-11-2 PAPA上尾ショッピングアヴェニュープリンセス棟2階

048-729-7688

https://www.furisode-gram.net/saitamaken/



#振袖gram 名古屋駅前店

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目9番14号

名古屋東アーバンビル6F

052-990-4694

https://www.furisode-gram.net/nagoya/



#振袖gram 沖縄店

〒904-0034 沖縄県沖縄市山内２丁目８－１３ 1階

080-8565-3818

https://www.furisode-gram.net/okinawaken



#振袖gram 那覇店

〒902-0069沖縄県那覇市松島1-11-13C＆C 4F

098-884-6600

https://jmca-okinawa.com