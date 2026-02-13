【東北エリア初！】サッカー×ゴルフの新スポーツ『フットゴルフ』の東北初の常設コースが3/1より　福島県いわき市でオープン!!

株式会社ヘレナ・インターナショナル

サッカーとゴルフを掛け合わせた新スポーツ、フットゴルフは2009年、オランダで誕生し、海外や関東エリアを中心に急速に普及してきました。これまで東北エリアには、常設のフットゴルフコースはありませんでしたが、ついに令和8年3月1日よりヘレナ国際カントリー倶楽部にて、東北初のフットゴルフを常設コンテンツとして導入いたします。

本取り組みは、スポーツの多様化やライフスタイルの変化が進む中で、ゴルフ場の利用価値をより幅広い層へと広げるとともに、スポーツを体験する楽しさと価値を提供したいという思いから実施するものです。

■ 実施概要

・開始日：2026年3月1日（日）

・場所：ヘレナ国際カントリー倶楽部

（〒974-8202 福島県いわき市添野町頭巾平６６－３）

・プレー形式：18ホール（9ホールも可能）

・対象：年齢・性別不問

・用具：5号球サッカーボール（持参可／レンタルあり）

ジュニアの方は4号球の使用も可

・服装：公序良俗に配慮した服装（ハードスパイク不可）

■ 常設導入の目的

本取り組みは、

“地域に根づくスポーツ環境を構築すること”を目的に常設での導入を決定しました。

〇主な目的

・既存のゴルフ場資源を活用した新たなスポーツの提供

・年齢や経験を問わず、誰もが日常的にスポーツを楽しめる環境づくり

・子どもから大人まで継続的に参加できる生涯スポーツの創出

■今後の展開

今後は、フットゴルフを地域に広く浸透させる取り組みとして、学校やサッカークラブとの連携による若年層向けプログラム、家族や友人同士で楽しめるレジャーとしての活用などを考えています。

また、東北初のフットゴルフコースという特徴を活かし、観光パッケージや地域イベントとの連動など、地域交流や集客の拡大につながるさまざまな展開もして参ります。

■お問い合わせ

株式会社ヘレナ・インターナショナル

E-mail：takahashi.daigo.helena@gmail.com

FAX：0246-62-3286

TEL：0246-62-7611

担当：高橋 大吾

代表者への取材や、現地取材も可能です。

ご関心をお持ちいただけましたら、ぜひお問い合わせください。