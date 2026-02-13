【札幌市内のホテル不足解消へ】レスクルさっぽろ営業所発（大和ハウスプレミストドームから徒歩15分）・洞爺湖温泉行きの「深夜特別便」を3日間限定で運行

一般社団法人洞爺湖温泉観光協会

～イベント後は名湯でリラックス。片道1,000円の特別価格で提供～

一般社団法人 洞爺湖温泉観光協会（北海道虻田郡洞爺湖町）は、2026年3月13日（金）から15日（日）の3日間、レスクルさっぽろ営業所（大和ハウスプレミストドームから徒歩15分）から洞爺湖温泉へ直行する特別バス「レスクルさっぽろ営業所発（大和ハウスプレミストドームから徒歩15分）⇒洞爺湖温泉行号」を運行いたします。

■企画の背景：大型イベント×受験による「宿泊施設不足」への対応

上記日程において、大和ハウスプレミストドームでは大型イベントが開催されるほか、道内大学の受験日程とも重なることから、札幌市内の宿泊施設が極めて予約困難な状況（および価格高騰）となることが予想されています。

この状況を受け、当協会では「札幌に泊まれないなら、少し足を延ばして温泉でゆっくり過ごしてほしい」という思いから、深夜バスを緊急設定いたしました。

■本企画の3つの特徴

１．イベント終了後に乗車可能： レスクルさっぽろ営業所（大和ハウスプレミストドームから徒歩15分）を22:00に出発するため、イベントを最後まで楽しんだ後に移動が可能です。※当日15時よりレスクルさっぽろ営業所にて事前の荷物預かりが可能です。

２．破格の料金設定： 移動の負担を減らすため、お一人様 片道1,000円（税込）という特別価格で提供します。

３．主要ホテルへ直行： 洞爺湖温泉の主要ホテルまでお送りするため、到着後の移動もスムーズです。

■特別バス運行概要

●ツアー名称：レスクルさっぽろ営業所発（大和ハウスプレミストドームから徒歩15分）⇒洞爺湖温泉行号

●運行期間： 2026年3月13日（金）～3月15日（日）の3日間

●定員： 各日 最大40名（先着順・要予約）

●料金： お一人様 片道 1,000円（大人・子供同額）※2歳以下無料（座席利用無し）

スケジュール：3月13日(金)・14日(土)

●22:00 レスクルさっぽろ営業所（大和ハウスプレミストドームから徒歩15分） 出発

●24:00頃 洞爺湖温泉 各ホテルへ順次到着

※途中10分の休憩有

スケジュール：3月15日(日)

●20:00 レスクルさっぽろ営業所（大和ハウスプレミストドームから徒歩15分） 出発

●22:00頃 洞爺湖温泉 各ホテルへ順次到着

※途中10分の休憩有

●乗車場所

■レスクルさっぽろ営業所

〒062-0043 北海道札幌市豊平区福住3条6丁目9-20

※当日15時より事前の荷物預かりが可能です。

●下車場所（以下の順に停車予定）：

１．洞爺観光ホテル

２．ザ・レイクビュー TOYA 乃の風リゾート

３．洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス

４．ザ・レイクスイート 湖の栖／洞爺サンパレス リゾート＆スパ

※運行ルートの都合上、降車順序は変更になる場合がございます。

※宿泊施設については別途お客様自身でご予約が必要となります。

■ご予約・お問い合わせ方法

本バスの予約受付は、以下のWebサイトまたはお電話にて承ります。

●予約開始日： 2026年2月10日（火）10:00より

●予約サイトURL：https://www.access-n.jp/winter2025/skibus/detail/0313_0315.html(https://www.access-n.jp/winter2025/skibus/detail/0313_0315.html)

●電話予約/問合せ： 北海道アクセスネットワーク TEL:011-219-4411 (9:00～18:00)

【その他本件に関するお問合せ先】

一般社団法人 洞爺湖温泉観光協会

TEL:0142-75-2446

FAX:0142-75-3715

info@laketoya.com