【東京・大田区】大田区施設初！大田区総合体育館ネーミングライツ契約を締結しました　～4月から愛称は「EBARA WAVE アリーナおおた」に決定～

大田区役所左：鈴木区長 右：細田取締役代表執行役社長CEO兼COO大田区総合体育館および愛称大田区総合体育館大田区総合体育館

大田区は、新たな財源の確保により施設や地域の魅力を高め、地域貢献の促進及び財政の健全化に寄与することを目的に、大田区総合体育館のネーミングライツパートナーを昨年公募し、選定委員会において愛称・契約料・財務状況・地域貢献の観点で審査した結果、「株式会社荏原製作所」が選定され、大田区の施設として初めてとなるネーミングライツ契約を締結しました。

鈴木区長と株式会社荏原製作所の細田取締役代表執行役社長CEO兼COOが同席し、愛称の発表及び契約調印式を行いました。主な契約内容は以下の通りです。

＜対象施設＞

大田区総合体育館（大田区東蒲田１-１１-１）

＜ネーミングライツパートナー＞

株式会社荏原製作所（大田区羽田旭町１１-１）

＜愛称＞

EBARA WAVE アリーナおおた （エバラ ウェーブ アリーナおおた）

＜契約期間＞

令和８年４月１日から令和12年３月31日までの４年間

＜契約金額＞

年額2,420万円（税込）

区長コメント

鈴木区長は「この契約により、施設と区のイメージアップを図り、施設機能やサービスの充実はもちろん、幅広く地域の様々なスポーツ振興・発展に活かし、区民の皆様に還元していきたい。」と思いを語りました。