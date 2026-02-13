株式会社BREXA Technology

株式会社BREXA Technology（本社：東京都千代田区、代表取締役：山崎 高之、以下「当社」）は、株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村 崇則）との間で、同社が保有する株式会社ラクスパートナーズ（本社：東京都新宿区、代表取締役：吉田 雅行、以下「ラクスパートナーズ」）の株式を当社が取得する株式譲渡契約を締結しましたので、お知らせします。ラクスパートナーズは、2026年 ４ 月 1 日（予定）の株式取得に伴い、当社の完全子会社となる予定です。

■株式取得の背景

BREXAグループは、「すべての『はたらく』に境界をなくし、より多くの人に、より多くの可能性を」というパーパスを掲げ、未経験からでも「プロフェッショナル人材」へと育成する「成長実現プラットフォーム」として、多分野向けの人材サービスを展開しています。

当社は、グループの中で国内向けの技術者人材派遣から始まり、20年以上にわたって培った経験とノウハウを基盤に、多様な技術課題に対応してきました。特にITエンジニアリング分野では10,000人規模という国内トップクラスの在籍者数と豊富な稼働実績を誇っています。

今回、昨今の需要旺盛なITエンジニアリング分野において、さらなる事業拡大を図るべく、当社は本株式取得を決定しました。本株式取得を通じて、ラクスパートナーズが持つ未経験者を優秀なITエンジニアに育成する研修ノウハウと、当社の営業ネットワークや採用力を掛け合わせることで、より多くの未経験者にITプロフェッショナル人材に成長する機会を提供するとともに、より多くのお客様に良質なITエンジニア人材を提供します。

■代表取締役 山崎 高之からのコメント

急速なデジタル化が進む中、2030年には国内で45万人のIT人材が不足するといわれており、社会課題となりつつあります。当社では、これまでも多くの未経験者をITプロフェッショナル人材として育成すると同時に、多くの就業機会を提供してまいりました。

今回の株式取得により、ラクスパートナーズが得意とするAI/機械学習の分野を更に強化することで、未経験者に、より多くの挑戦の機会を提供すると同時に、顧客により多様なIT分野での人材サービスを提供してまいります。

今後もBREXAグループは、就業やキャリア形成における境界をなくし、未経験の人材に継続的な就業機会と長期的な成長の場を提供すべく、事業を展開してまいります。

■BREXA Technology 会社概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17540/table/135_1_627d86fffdaeed8838d31464a6453ac0.jpg?v=202602130451 ]■ラクスパートナーズ 会社概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17540/table/135_2_4ecf5b7c54e07f495358a23192fa80b5.jpg?v=202602130451 ]■BREXAグループについて〈https://www.brexa.com〉

BREXAグループは、1997年の創業以来、製造やIT関連を中心とする人材サービス企業として成長を続け、2024年時点で国内外216社、約12万6千名の従業員が所属する人材成長プラットフォーム企業です。若年層・未経験者・外国人の育成や、中堅層のリスキリングを国内外20ヶ所の研修施設・450以上の豊富な研修内容で実現しています。2025年に株式会社アウトソーシングから現ブランド「BREXA」へグループ社名を変更。就職やキャリア形成における境界をなくし、働く人々の新たな可能性を拡大するグローバル企業として事業拡大を進めてまいります。

グループ売上約8,000億円、人材サービス業界において売上高：国内3位・世界9位。

株式会社BREXA Technology

