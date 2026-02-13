北海道グリーンランド遊園地は、2026年で40周年！周年記念として新規アトラクションの導入決定！２月28日(土)にはプレイベント「スノーパーク岩見沢」の開催！

空知リゾートシティ株式会社

空知リゾートシティ株式会社が展開する、北海道グリーンランド（北海道岩見沢市、遊園地支配人 大津百幹）は、2026年度に開園40周年を迎えます。

北海道グリーンランドは、1986年6月22日に「北海道21世紀博覧会」として開園したのがはじまりです。

当時は、大観覧車や3回転コースター、メリーゴーランド、開拓列車など、合計30種類のアトラクションを備えた、北海道では珍しいアミューズメント施設として注目を集めました。

翌1987年から本格的に遊園地としてスタートし、名称を現在の「グリーンランド」に変更。

昭和、平成、令和と時代を重ね、2026年度に開園40周年という節目を迎えます。

40周年の合言葉は、「40年めも、グリングリンしよう！」です。

笑顔とドキドキが何度も「グリングリン」と巡り、思い出が重なっていく一年を表現しています。

遊園地での体験を通じて生まれる、家族や友人、カップルとの「縁」を、これからも大切にしてほしいという想いを込めました。

遊園地シーズン営業中には、さまざまな周年事業を展開してまいります。ぜひこの機会に、北海道グリーンランドへお越しください。

40周年キービジュアル

新規アトラクションの導入について

周年事業の目玉として、新規アトラクションの導入が決定しました。

新アトラクションの登場は、昨年度の「ゾウさん★と★BOON！！」に続き、2年連続となります。

今回導入予定のアトラクションは、回転と落下を融合したタワー型の遊具です。

当園ではこれまでになかった、新感覚のスリルを体験できるアトラクションとなります。

新規アトラクションは、夏休みシーズンに合わせての運行開始を予定しています。

また、アトラクションの名称については、各公式SNSにて名前を募集し、集まった候補の中から最終的に決定します。

命名キャンペーンの詳細は、準備が整い次第、公式HPおよび各SNSにてお知らせいたします。

新アトラクション概要ドロップツイストタワー(仮称)のイメージ図。

■名称：ドロップツイストタワー(仮称)

■製造元：イタリア SBF-VISA Group製

■全長：10ｍ

■最高速度：9.72km/h

■定員：8人乗り

■1時間あたりの収容人数：約160人

冬の遊園地を楽しもう！「スノーパーク岩見沢2026」について

初開催イベント。みんなでいわみざわの冬をもっともっと盛り上げよう！！

2月28日（土）、北海道グリーンランド ホワイトパーク岩見沢にて、雪遊びを楽しみながら豪華賞品が当たるイベント「スノーパーク岩見沢2026」を開催します。

全3種目の雪にまつわるゲームに挑戦し、チームワークを存分に発揮して「最強の雪マスター」を目指す団体戦を実施します。優勝チームには、遊園地入園券とフリーパス券のセットをプレゼントするほか、当社関連施設の優待券など、豪華賞品をご用意しています。

団体戦への参加は事前申込制となります。

公式HPのイベント概要をご確認のうえ、申込フォームより必要事項を記入してください。

また、団体戦以外にも、当日参加可能なゲームやそり遊びなどをご用意しています。冬の遊園地ならではのロケーションの中で、一日中雪遊びを満喫できます。

入場料無料でお楽しみいただけるイベントですので、この機会にぜひご参加ください。

なお、イベント当日に出店可能なキッチンカーをお持ちの方で、出店にご興味がございましたら、本文末尾記載の申し込みフォームよりご連絡ください。

◆イベント概要

■開催日：2026年2月28日(土)

■時間：11:00～15:00

■会場：岩見沢市志文町1015番地 北海道グリーンランド園内 特設会場

■内容

【団体戦全3競技】※事前申し込み必須

１．雪だるまづくり王決定戦

２．そりレース

３．雪遊びベストフォトマッチ

【当日参加ＯＫ！】

スキーストック倒しゲーム

雪遊びコーナー(雪そりＯＫ)

◆参加者募集要項

■募集期間：2026年2月12日(木)～2月27日(金)

■参加費：無料

■募集数：最大8チーム

■申し込み参加人数：1チーム6名～10名編成で、内半数は大人の参加必須

■参加条件：全3競技に必ず参加できるチームであること、最低1人はInstagramのアカウントを所持していること。

■その他：参加申し込みは先着順となります。上限に達した時点で募集は終了いたします。

■注意事項

・帽子、スキーウェア、手袋、防滑シューズなどを着用し、防寒・防水対策をしてください。

・主催者からの手袋、靴などの貸出はありません。なおスパイク付きの靴は他の参加者と接触しケガを負う危険性があるため、着用禁止といたします。

・そりレースの際は、ケガ防止のためヘルメットの着用が必須となります。

・貴重品は各自の責任で保管してください。盗難、紛失などがありましても、当園は一切責任を負いません。

・大会中の写真、動画において、自己の肖像などが広報物に掲載、及びそれらの掲載権が主催者にあることを承諾し、肖像権は行使しないことにご同意願います。

2026年度遊園地利用料金と電子チケットの販売について

2026年度の北海道グリーンランド遊園地の利用料金が決定しました。

今年度も電子チケットによる前売券販売を実施します。

事前購入で最大500円分お得にご利用いただけるほか、当日はスムーズに入園できる便利なチケットです。

ご来園の際は、ぜひ前売券をご活用ください。

