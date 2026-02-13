【無料共催ウェビナー】広告費そのまま売上を伸ばす！動画接客 × 表示速度でユーザー離脱を止める新常識

株式会社TeN

株式会社TeN（本社：東京都渋谷区、代表取締役：廣瀬 由典）が提供する表示速度改善ツール「LandingHub（ランディングハブ）」は、NewSpot株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大貫 修平）が提供する動画接客ツール「VideoChoose」と共同で、オンラインセミナーを2026年2月19日（木）に開催します。



広告費の高騰やユーザー行動の多様化により、LPの改善や訴求設計だけでは成果が伸び悩むケースが増えています。そこで重要になるのが、離脱を招く「表示速度」と、意思決定を後押しする「動画による接客体験」の最適化です。



本ウェビナーでは、LPの表示速度改善と動画活用を掛け合わせ、CVRとアップセル率向上につなげるための実践的な考え方と具体策を解説します。

ウェビナー概要

開催日時

2026年2月19日（木）11:00～12:00

ウェビナー内容

オープニング

パート1：株式会社TeNパート

・表示速度がCVに影響する理由

・重くなる要因（画像・動画・タグ・計測など）と改善の勘所

・指標・判断基準（例：FV到達、体感速度）

・速度改善を運用に乗せる進め方（最小工数で効くところから）

パート2：NewSpot株式会社

・CVR向上と顧客単価アップを同時に実現する動画接客のメカニズム

・動画による「セット提案・上位プラン訴求」が効く理由

・アップセル・クロスセルを自然に促すEC接客シナリオの型

・CVR・LTVを最大化させる設置場所と導線設計

まとめ/ Q&A

お申し込み方法

下記のURL下部のお申し込みフォームより、必要事項を記入の上お申し込みください。

https://www.landinghub.net/seminars/20260219(https://www.landinghub.net/seminars/20260219?from=pr)

参加費

無料

定員

50名

注意事項

※ウェビナーの録画はご遠慮ください。

※同業他社の方は参加をご遠慮いただいております。

サービス・会社概要

NewSpot株式会社について

■VideoChooseの概要

YouTubeやTikTokなどで、動画広告が圧倒的な影響力を持つ一方で、従来のLP（ランディングページ）が読まれなくなっている現状があります。この課題を解決するのが「VideoChoose」です。

「VideoChoose」は、国内初※1の 動画版チャットボット であり、デジタルマーケティングに革新をもたらすソリューションです。これをウェブサイトや広告LPに設置することで、訪問者の関心を即座に惹きつけ、直感的なコミュニケーションを通じて「最適な商品選択（CVR向上）」と「上位商品への興味喚起（アップセル向上）」を同時に実現。デジタルマーケティングにおける顧客単価の最大化を支援します。

※1：2024年8月1日～2024年9月6日 動画版チャットボットでのリサーチ結果より

https://www.video-choose.com/

■会社概要

NewSpot株式会社

所在地：東京都渋谷区渋谷３丁目２番４号帝都青山第２ビル４Ｆ

代表取締役：大貫 修平

設立：2023年9月

事業内容：国内初※ 動画版チャットボット「VideoChoose（ビデオチューズ）」など、SaaSプロダクトの開発提供

※1：2024年8月1日～2024年9月6日 動画版チャットボットでのリサーチ結果より

公式サイト：https://www.newspot.tech/

株式会社TeNについて

■LandingHubの概要

Webサイトにタグを1行追加するだけで、画像・動画の圧縮、次世代フォーマット変換、CDN最適化などを自動で行い、 Webページの表示速度・CVR・SEOをトータルで改善するSaaSです。

公式サイト：https://www.landinghub.net/

■会社概要

株式会社TeN

所在地：東京都渋谷区渋谷3-17-4 山口ビル7階

代表取締役：廣瀬 由典

設立：2019年1月

事業内容：Webマーケティング支援、デザイン制作、テクノロジーソリューション事業等

公式サイト：https://www.andco.group/