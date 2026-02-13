魂の鼓動を感じる″究極のボーカル表現″、9つのドライバーを搭載した、EarAcoustic Audio GENESIS Mix9が登場

株式会社伊藤屋国際

株式会社伊藤屋国際は、Hi-Fiオーディオブランド、EarAcoustic Audio(イヤーアコースティックオーディオ)のGENESIS Mix9を2月20日(金)より販売開始いたします。

GENESIS Mix9

ELYSIAN FIELDS Series GENESIS Mix9が登場です。

GENESIS Mix9の核心、それはステージと客席の間に生まれるかけがえのない"感情の回廊"。

ボーカルの僅かな息遣い、ビブラート、そして感情の厚みまでをも忠実に描き出す。

これは単なる物理的な音の再現に留まらず、"超越的なリスニング体験"を追求するものです。

録音という媒体を超え、歌い手が発する刹那的な魂の鼓動を感じてください。

"究極のボーカル表現"はここにあります。

モデル名の由来にもなる、9ドライバー構成

8.30mm デュアル磁気回路・デュアルキャビティ ダイナミックドライバー ×1

デュアルバランスド・アーマチュアユニット (DWFK31785TW200) ×2

デュアルマイクロプラナーユニット (PD6103A008) ×2

上記からなる、9ドライバー構成です。

9つの独立したドライバー、そして"デジタルクロスオーバー"と"物理的な音響クロスオーバー"の融合により隙間なく連なる"トライウェイ・システム"を実現。

各ドライバーには緻密な計算により最適化された音響キャビティと導波管が備えられており、これにより司る周波数帯域内で最も適切なインピーダンスマッチングを実現、音波の位相と拡散角度を精密にコントロールし、9つのドライバーはまるで1つになったかのようなサウンドを奏でます。

20Hz～800Hzの周波数帯域を司るダイナミックドライバーは、ダイアフラムにチタンドーム＋複合サスペンションを採用、堅実かつ高速なトランジェントレスポンスを実現し、低音域に豊かな弾力と温かみを与えます。

音楽の基礎的な"重厚さ"と広大な"臨場感"をもたらし、安定した干渉の無いサウンドステージを構築します。

800Hz～6,000Hzの周波数帯域を司るバランスド・アーマチュアは、"究極のボーカル表現"を目指した本製品において多くのボーカルのメイン周波数帯域となる最も重要な部分です。

特別に選別しペアリングされた2つのバランスド・アーマチュアを対称に配置し極めて低い歪みと高い密度を実現、中音域の再現性を究極的に特化させ、ボーカルの声帯の微かな震えから感情の繊細な動きまでも鮮明に描き出します。

6,000Hz～の周波数帯域を司るマイクロプラナーは、他のドライバーに比べ分割振動が少ない優位性によりボーカルの微細な歯擦音、楽器のハーモニクスの空気感、空間録音の残響などを自然に再現。

従来のマイクロプラナーの高音域に多く見られる耳障りな音を排除し、"聴きやすさ"と"華やかさ"の両立を実現しています。

チューニング

GENESIS Mix9はポップスに卓越したイヤホンです。

EarAcoustic Audioは数多に及ぶクラシックから現代のポップボーカルに対し、スペクトラムと聴感の分析を実施。

9ドライバーの膨大なポテンシャルを高度に凝縮し、暖かみと繊細さを兼ね備えた極めてリアルなポップボーカルを生み出すことに特化させています。

感情の共鳴を呼ぶ中音域の暖かみ、低音域の適度な包み込むような臨場感、滑らかな高音域の伸びという各周波数帯域の特性を抽出し、この"風情"をチューニングに込め"ポップスの黄金的な聴感"を科学的に再現。

全身全霊で音楽と共鳴してください。

ジュエリーを超える、クラフトマンシップの極致

ハウジングは複雑な内部のキャビティーブラケットを支える要です。

ABS樹脂による射出成形に加え、手作業により磨きをかけた円滑な仕上げを施し、外装には肌触りに優れた塗装を噴塗。

フェイスプレートにはジュエリー級のカット仕上げデザインを採用し、独特な質感と高級感をもたらせています。

"小さな音響芸術品"、その完成度をご自身の手で体感してください。

付属品

銀メッキ高純度OFCを採用した2Pin-4.4mmバランスケーブルが付属。

外側にはマイクロファイバーソフトレザー、内側には極細繊維クロスを採用した大型イヤホンケースが付属。

シリアルナンバーが刻印されたカードが付属。

EarAcoustic Audioとは

2024年に中国・深圳で設立されたHi-Fiオーディオブランドです。超高品質なオーディオビジュアル体験を提供するために尽力し、繊細かつ正確な音楽再生に重点を置いています。独自の音響哲学と最新技術、エレガントかつシンプルなデザイン、そして長年の製造で培われた絶妙な職人技を融合したハイクオリティな音響製品を展開します。

“有線イヤホンのロマンは廃れない”。

■主な仕様

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/50134/table/45_1_900f738433fe902920703bcd34a46f06.jpg?v=202602130451 ]

■価格等

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/50134/table/45_2_52135ae22e9961cb592b2149fc440bb9.jpg?v=202602130451 ]

＜会社概要＞

商号：株式会社伊藤屋国際

代表者：代表取締役 スチン・チョウゲット

所在地：〒270-2308 千葉県印西市本埜小林80-1

URL：https://www.itohya.jp/

※株式会社伊藤屋国際はEarAcoustic Audioの日本正規代理店です。