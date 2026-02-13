スイス出身のシンガーソングライターMarlinが、ニューシングル「Type of Way」をリリース

The Orchard Japan

スイス出身のシンガーソングライターMarlin(マーリン)が、ニューシングル「Type of Way」をリリース。本作は、激しさやドラマではなく、穏やかさや信頼によって育まれる愛をテーマにした、ソウルフルでジャズの香りをまとった一曲。「この人だ」と感じる瞬間の静かな確信を凛とし た言葉とメロディで描き出し、感情の高揚よりも心の安定にフォーカスしたその世界観は、リスナーに深い安心感と余韻を残す。

サウンド面では、ジャジーなコードワークとソウルフルな質感を軸に、ファンキーなギターリフとドラムグルーヴが心地よい推進力を生み出す。Roy HargroveやSasha Keableからの影響を感じさせるエレガンスとグルーヴのバランスが秀逸で、Marlinのスムーズかつ表情豊かなヴォー カルが自然と際立っている。

スイスで生まれ育ち、ギニアとハンガリーのルーツを持つMarlinは、父から教わった

’90 ~ 2000年代の R&B、ヒップホップ、レゲエに大きな影響 を受けてきた。Alicia Keys、Lauryn Hill、Bob Marley、Usher といったアーティストが、彼女の音楽的土台を形成している。プロデューサー Gabiga(Naomi Lareine、Danitsa、Benjamin Amaru)とのユニットOzyahとして2019年にEP『688』を発表後、ソロとしてのキャリアを本格始動。2022年の シングル「More」以降、SRF3、SRF Virus、Couleur3、RTS La 1ere、Global SoulRadio などでのエアプレイを獲得し、Zermatt UnpluggedのMountain Academy や Montreux Jazz Residency(2024年)にも選出されるなど、着実に評価を高めてきた。

「Type of Way」は、そんなMarlinがたどり着いた地に足のついた表現を、そのまま音楽に落とし込んだ作品といえる。

[作品情報]

アーティスト：Marlin

タイトル：Type of Way

ジャンル：R&B / Soul

配信開始日&オンエア解禁日：2026年2月13日（金）

発売元・レーベル：SWEET SOUL RECORDS

配信リンク：https://lnk.to/Marlin_TOW