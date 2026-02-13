チロルチョコ株式会社 2月14日“バレンタイン”に秋葉原 新オフィスへ移転

チロルチョコ株式会社

チロルチョコ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長・松尾裕二）は2026年2月14日に本社機能を新オフィス（秋葉原HFビル５階）へ移転することをお知らせいたします。

新オフィスのコンセプトは「チロルツアー」

ステークホルダーのみなさんにチロルチョコのブランドを体現していただく場所として新オフィスを企画設計。共用スペースとなるエントランスには、ブランドストーリーや歴代チロルのパッケージデザインが展示され、季節ごとに代わる新商品のお披露目や、チロルデザインのかわいい雑貨グッズなども手に取ることができます。

チロルの世界観を体験するエントランス空間♪

エントランスはチロルチョコのコーヒーヌガーに使用されているドット柄の巨大TIROLロゴがお出迎え。奥に進むとチロルチョコの歴史を知ることができるコーナーや新商品のディスプレイが展示されています。

歴代チロルのパッケージデザインを探索

エントランス内にある待合室壁面は、チロルチョコのユニークなパッケージデザインの一部（126個）が並ぶ仕様になっている。1962年に誕生したブランドが、“遊びゴコロ”で世の中を明るくしたいと願って制作されたデザインの数々。懐かしい記憶との再会ができる場となっています。

情報発信基地“チロルルーム”

インスタライブや取材対応など、リアルな情報発信基地の設置！

チロルルームと名付けた会議室には大型モニターを設置。壁面にはかわいいチロルのロングセラー商品のデザインをあしらいました。チロルの世界観が一体化したこの部屋からインスタライブの配信などチロルブランド発信や交流の場として活用してまいります。

都心にある”味開発の研究室”

過去メディアタイアップやコラボ企画などを実現した研究室が拡大！

チロルチョコの開発の中心である味づくりのすべてを担う研究室を1.5倍の広さに拡大し

研究開発やコラボによる共創、メディア撮影などを実行しやすい環境に進化しました。

今後もよりバラエティ豊かでクオリティの高い味づくりを目指してまいります。

＜研究室の紹介における事例＞

2023年 VTuber 舞鶴よかとさんとオリジナルチロルチョコの味開発

2024年 TOKYO MX テレビ番組「サバンナ高橋の、サウナの神さま」

番組オリジナルのサウナをテーマにした味開発

2025年 VTuber おむらいす食堂さんとドーナツをテーマにした味開発

その他、多数の撮影実績がございます。

新オフィスに込めた想い

チロルチョコ株式会社 代表取締役社長 松尾裕二

バレンタインという特別な日に、チロルチョコは新たな物語を始めます。新オフィスのコンセプトは「チロルツアー」。ここは単なる仕事場ではなく、私たちの歴史と遊び心を詰め込んだ、ブランドを体現する場所です。

私たちのミッションは「あなた」を笑顔にする。この新オフィスも、働く社員や訪れる方々が、一歩足を踏み入れた瞬間に思わず笑顔になれるような空間を目指しました。この新オフィスから、これまで以上に楽しいお菓子を生み出し続けてまいります。

オフィス移転PM・設計

会社名：株式会社ヴィス

株式会社ヴィスは『はたらく人々を幸せに。』というパーパスのもと、働く場を設計する「ワークプレイスデザイン」と、そこで生まれる体験を設計する「エクスペリエンスデザイン」という二つのアプローチを通して『ワークデザイン』を実現し、人と組織のエンゲージメントを高めながら、企業価値の持続的な向上に貢献します。

https://vis-produce.com/

内藤煌成（主演）のショートドラマ「名探偵チロル」のバレンタイン編が公開中！

ショートドラマ「名探偵チロル」は「チロルチョコ〈バラエティパック〉」のリニューアル発売を記念してチロルチョコ公式Instagram、YouTube、TikTokにて2025年10月10日（金）より第１話~第４話までを公開。累計総再生回数は1000万回※を突破しました。公開後、多くの続編希望のお声をいただき、今回バレンタイン編を制作しチロルチョコ公式Instagram、YouTube、TikTok、Xにて2月5日より公開中！

※広告配信を含む、名探偵チロル（第１話~第４話）のTikTok総再生回数。（2026年2月13日現在の数値）

【新住所】

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-10 秋葉原HFビル５階

業務開始日 2026年2月16日（月）

※電話番号・FAX番号に変更はございません

【チロルチョコ株式会社とは】

1903年に福岡県田川市で創業した松尾製菓から、商品企画・販売部門を分離して2004年に東京で設立された会社です。「あなたを笑顔にする」をミッションにたのしいお菓子の企画・販売を行っています。チロルチョコは「こどもたちに当時高級だったチョコレートを10円で届けたい」という想いから生まれました。定番の人気商品だけでなく、多彩なコラボ商品や季節限定商品、チャレンジングな新フレーバーなどを発売しており、累計フレーバー数は600種類以上にも上ります。

