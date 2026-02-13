【アプリブ Best App Award 2025 表彰式開催】HARS GLOBAL CEO 森下明が審査員として登壇

HARS GLOBAL Pte. Ltd.

2026年2月12日、「アプリブ Best App Award 2025」の授賞式が開催されました。

本アワードは、アプリ紹介メディア「アプリブ」が主催し、2024年12月～2025年11月にリリース・アップデートされたスマートフォンアプリを対象に、話題性・革新性・課題解決力・ユーザー体験・飛躍性など多角的な観点から審査・選出するものです。

本年度は、カテゴリ部門およびスタートアップ部門を含む計43アプリが受賞。

会場では各部門の最優秀賞・優秀賞の発表が行われ、受賞企業によるスピーチとともに、2025年のアプリ市場を象徴するプロダクトが称えられました。

▶︎Best App Award 2025特設ページはこちら(https://app-liv.jp/award/2025/)

HARS GLOBAL CEO 森下明が審査員として参加

授賞式の様子

本アワードの審査員として、HARS GLOBAL Founder & CEO 森下明が参加いたしました。表彰式当日も会場に登壇し、各受賞アプリの選考に携わりました。

今回の審査では、

・プロダクトとしての完成度

・ユーザーとの関係性設計

・グローバル視点での成長可能性

・マーケティング戦略との整合性

といった観点から評価を実施しました。

以下一部抜粋して授賞式の様子をご紹介します。

■ ショッピングカテゴリ最優秀賞 カウシェ

「企業としての評価とはまた違い、”アプリ"として賞をいただけたことは格別の喜びです。 数字だけでは測れない、ユーザーへの愛と生活への意識を見ていただけたことが本当に嬉しいです。」

とコメント。

今後、次なる社会現象を起こしたいという強い意志を表明し、会場からは大きな拍手が送られました。

■ ライフスタイルカテゴリ最優秀賞 CHARGESPOT

「8年目にして初めてアプリとしての賞をいただき、大変光栄です。設置パートナーの皆様とともに築いてきたサービスの進化が評価されたと感じています。」と語り、リアルとデジタルをつなぐインフラ型アプリの存在感を示しました。

■ コミュニケーションカテゴリ最優秀賞 Threads

「昨年8月に月間アクティブユーザー4億人を突破。

日本は特に利用が盛んな国の一つであり、独自のトレンドや人気クリエイターが生まれています。」

と述べ、日本市場での広がりに手応えを示しました。

■ スタートアップ部門 mixi2

「20年にわたりSNSを展開してきた企業として、改めて“国産SNSの可能性”に挑戦しています。

企業とユーザーのコミュニケーションの場としても活用していただきたい。」

と語り、新たなコミュニティ設計への挑戦を強調しました。

■ 代表 森下明 コメント（表彰式を終えて）

まず率直に、今回受賞されました各アプリの完成度は本当に高いと感じました。UI/UXの作り込みの丁寧さやユーザー理解の深さは、世界TOP水準にあると言っても過言ではないと思います。

一方で、これはあくまで私の個人的な視点ですが、グローバル展開を前提に設計されているプロダクトは、まだそれほど多くはない印象も受けました。プロダクトの力は十分にあるからこそ、そこが伸びしろだと感じています。

受賞スピーチで印象的だったのは、多くの方が“ユーザーへの想い”を語られていたことです。その姿勢は本当に素晴らしいものです。ただ、これからは人口減少傾向にある日本だけでなく、グローバルにその想いをどうスケールさせていくかが問われるフェーズに入っているのではないかと思います。

特にオフラインと融合しているアプリは、生活インフラに近い存在になりつつあります。そこにデータ戦略や海外展開の視点が加われば、企業価値はさらに高まる可能性があると感じました。

今回の表彰式は、日本のアプリ市場の成熟を実感すると同時に、次のステージへの入り口に立っていることを示す場だったと思います。微力ながら、そうした挑戦を支える存在でありたいと改めて感じました。

日本から世界へ、を応援します

HARS GLOBALは、国内外アプリ事業者に対し、グローバルマーケティング戦略立案、海外展開支援、データドリブンなグロース支援を提供するアプリ特化型コンサルティング企業です。

今後も、日本発アプリの持続的成長と世界展開を支援してまいります。