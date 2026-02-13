じげんが提供する、日本最大級のフランチャイズ情報比較サイト「フランチャイズ比較.net」が、最新生成AIを搭載した「次世代AI検索機能」をリリース

株式会社じげん

株式会社じげん（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員CEO：平尾丈、東証プライム：3679）が運営する、日本最大級のフランチャイズ情報比較サイト「フランチャイズ比較.net（https://www.fc-hikaku.net/）」は、最新の生成AI技術を活用し、ユーザーが入力した言葉のニュアンスや文脈を深く理解して最適なフランチャイズ案件を提案する「次世代AI検索機能」をリリースいたしました。

「フランチャイズ比較.net」は、開業・副業を検討中の方の「知らない」「見つからない」「わからない」を解決する、サービス開始20年目のフランチャイズ・代理店の情報比較サイトです。自分の希望する開業条件に合わせて募集案件を比較検討でき、フランチャイズ・代理店の一括資料請求サービスも提供しています。フランチャイズ・代理店と新しい働き方を見つけたい方のマッチングをサポートし、年間400名以上の独立・開業を実現しています。

■新機能リリースの背景

独立・開業への意欲がありながらも、「何から着手すべきかわからない」、「膨大な選択肢を前に、自分に合う条件での比較が困難」という課題を抱える方は少なくありません。

従来の検索システムでは、例えば「副業 土日」と検索しても、そのキーワードが募集要項に正確に含まれていなければ「検索結果0件」となるケースがありました。こうした「検索の壁」を打破し、ユーザーが入力した言葉のニュアンスや文脈を深く理解して、一人ひとりのライフスタイルや想いに寄り添ったマッチングを実現するため、今回の機能リリースに至りました。

■「次世代AI検索機能」の3つの特徴

1.意味を理解する「セマンティック検索」

Google Cloudの「Vertex AI Search」を導入。単なる単語の照合ではなく、AIが言葉の意味（文脈）を理解します。曖昧な表現やライフスタイルに関する記述からでも、ユーザーの意図を汲み取った精度の高い検索結果を表示します。

2. AIコンサルタントによる「おすすめ理由」の提示

なぜそのフランチャイズ案件があなたに合っているのか、AIコンサルタントが客観的な根拠を詳しく提示します。自分では気づけなかった「相性の良さ」を言語化することで、納得感のある検討をサポートします。

3. 「探す手間」を最小化するユーザー体験

膨大なデータの中から、ユーザーの背景（コンテキスト）に合致するものだけを抽出。情報の海で迷う時間を削減し、意思決定の質を高めます。

■今後の展望

今後は、ユーザーの職歴やスキル、価値観といったより詳細なバックグラウンド（長文情報）をAIが解析し、一人ひとりにパーソナライズされた最適な開業プランを提案する機能を強化してまいります。AIが「最適な選択肢を提案・後押しする」ことで、より精度の高いマッチングを実現します。

■フランチャイズ比較ネット概要

「フランチャイズ比較.net」は、開業・副業を検討中の方の「知らない」「見つからない」「分からない」を解決する、サービス開始20年目のフランチャイズ・代理店の情報比較サイトです。開業資金額や地域、自分の理想の働き方に合わせて募集案件を比較検討でき、フランチャイズ・代理店の一括資料請求サービスも提供しています。また、ブランドの特長、開業資金や収益モデル、ロイヤリティーなどの基本情報を紹介するほか、フランチャイズ・代理店担当者によるオリジナル解説動画や現役オーナーへの開業後の働き方インタビューなど、フランチャイズ本部選びに役立つ様々な情報をお届けします。フランチャイズ・代理店と新しい働き方を見つけたい方のマッチングをサポートし、年間400名以上の独立・開業を実現しています。

※サービスはコチラ https://www.fc-hikaku.net/



■株式会社じげん 会社概要

［社名］ 株式会社じげん (ZIGExN Co., Ltd.)

［証券コード］ 3679 （東証プライム）

［本社所在地］ 東京都港区虎ノ門3-4-8

［設立年月日］ 2006年6月1日

［代表者］ 代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈

［資本金］ 125百万円（2025年3月31日時点）

［事業内容］ ライフサービスプラットフォーム事業

［主要グループ会社］ 株式会社リジョブ 株式会社ブレイン・ラボ 株式会社アップベース

株式会社ビヨンドボーダーズ 株式会社タイズ 株式会社オーサムエージェント

株式会社アップルワールド 株式会社TCV 株式会社and A company

ZIGExN VeNtura Co.,Ltd 株式会社CORDA 保険マンモス株式会社

［URL］ https://zigexn.co.jp/



■じげんグループについて

当社グループは、企業の存在意義であるパーパスとして「Update Your Story ― あなたを、未来に。」を掲げ、ライフイベント領域（求人・住まい・車・旅行など）において、人生の岐路に立つすべての人の未来をUpdate する40以上のサービスを提供しています。2013年に東証マザーズに上場し、2018年には東証一部へ市場変更、2022年にプライム市場へ移行いたしました。上場後は、M&Aによる事業領域の拡張へ積極的に取り組み、非連続の成長を続けています。