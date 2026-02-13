アニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】Blu-ray 発売記念 POP UP SHOP in あみあみ』が開催。新規イラストを使用した新商品も登場。

大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」にて、『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】 Blu-ray 発売記念 POP UP SHOP in あみあみ』を、2026年2月21日(土)～3月8日(日)の期間で開催いたします。



■注目ポイント


１.アニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』の新規イラストを使用した新商品が登場。アニメ『アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】』の商品も再登場。


２.“アニメ アークナイツ”対象商品を1会計2,000円(税込)お買い上げごとに、「ノベルティカード(全8種)」をランダムで1枚プレゼント。


３.「アニメ台本」「等身大パネル 5体」を展示予定です。




【開催概要】


■アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】 Blu-ray 発売記念 POP UP SHOP in あみあみ


■開催場所：あみあみ秋葉原ラジオ会館店　4Fイベントスペース


■開催期間：2026年2月21日(土)～3月8日(日)



※特典はなくなり次第終了します。


※状況に応じて、購入制限・入場制限を設ける場合がございます。


※詳細は@amiami_a_event(https://x.com/amiami_a_event)にてお知らせします。


■商品一覧






※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


■購入特典




POP UP SHOP期間中に“アニメ アークナイツ”対象商品を1会計2,000円(税込)お買い上げごとに、「ノベルティカード(全8種)」をランダムで1枚プレゼント。



※ランダムでのお渡しとなります。


※柄はお選びいただけません。


※配布はなくなり次第終了となります。


※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。



(C) HYPERGRYPH



【店舗情報】


