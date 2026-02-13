アニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】Blu-ray 発売記念 POP UP SHOP in あみあみ』が開催。新規イラストを使用した新商品も登場。
大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」にて、『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】 Blu-ray 発売記念 POP UP SHOP in あみあみ』を、2026年2月21日(土)～3月8日(日)の期間で開催いたします。
■注目ポイント
１.アニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』の新規イラストを使用した新商品が登場。アニメ『アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】』の商品も再登場。
２.“アニメ アークナイツ”対象商品を1会計2,000円(税込)お買い上げごとに、「ノベルティカード(全8種)」をランダムで1枚プレゼント。
３.「アニメ台本」「等身大パネル 5体」を展示予定です。
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
【開催概要】
■アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】 Blu-ray 発売記念 POP UP SHOP in あみあみ
■開催場所：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 4Fイベントスペース
■開催期間：2026年2月21日(土)～3月8日(日)
※特典はなくなり次第終了します。
※状況に応じて、購入制限・入場制限を設ける場合がございます。
※詳細は@amiami_a_event(https://x.com/amiami_a_event)にてお知らせします。
■商品一覧
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
■購入特典
POP UP SHOP期間中に“アニメ アークナイツ”対象商品を1会計2,000円(税込)お買い上げごとに、「ノベルティカード(全8種)」をランダムで1枚プレゼント。
※ランダムでのお渡しとなります。
※柄はお選びいただけません。
※配布はなくなり次第終了となります。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
(C) HYPERGRYPH
【店舗情報】
