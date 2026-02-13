～ひと塗りで、わたしの唇とろけだす～ 韓国で話題のアイテム、オルタナティブステレオ〈リップポーション キャラメルグレーズ〉が2026年2月14日より順次店頭での発売を開始！
健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業、卸事業を展開する武内製薬株式会社（本社：東京都品川区西五反田 代表取締役：小倉 由渡）が日本総代理店を務める韓国コスメブランド「オルタナティブステレオ （alternativestereo）」は、韓国で話題のアイテム【Lip Potion Caramel Glaze（リップポーション キャラメルグレーズ）】の発売を2026年2月14日より順次店頭発売を開始します。みずみずしく、とろけるキャラメルのようなテクスチャーとツヤ感が特徴のアイテムです。
2026年2月14日から順次、全国のバラエティショップにて韓国で話題の新商品リップポーション キャラメルグレーズが販売を開始します！韓国では、大好評で一時完売が続いた話題のアイテムです。
リップポーション キャラメルグレーズは、ひと塗りでカラー密度100％※を叶えるキャラメルコーティンググロス。透け感ではなく、唇をラッピングするようにクリアで濃密な高発色と、高密着・高ツヤ仕上がりが魅力的。キャラメルシロップのようにとろけるメルティングテクスチャーが、唇に触れた瞬間ぴたっと密着し、ベタつきを感じさせず、みずみずしいキャラメルツヤをキープします。キャラメルやチョコを思わせる甘く可愛い見た目がたまらない。バレンタインコスメにもピッタリなアイテムとなっています。
※メイクアップ効果による
【リップポーション キャラメルグレーズ カラー詳細】
リップポーション キャラメルグレーズ
カラーはヌード・ピーチ・ローズ・ブラウンまで幅広く揃えたニュートラルヌードトーンで、肌色やシーンを選ばず、上品で洗練されたMLBBメイクを演出。さらに、シカPDRNを配合し、エイジングケア※と唇の鎮静ケアをサポート。ハチミツエキスやカカオシードバターによる高い保湿力で、ツヤ・カラー・唇ケアを同時に叶える高機能グロスです。
※年齢に応じたケア
■０１ミルクキャラメル
ミルキーなベージュカラーにキャラメルのブラウンニュアンスを加えた、やわらかく唇を包み込むヌーディーベージュカラー
０１ミルクキャラメル
■０２バニラローズ
やわらかなバニラカラーにローズのニュアンスが溶け込んだ
上品なピンクベージュカラー
０２バニラローズ
■０３ソルティッドピンク
クリアなピンクカラーにほんのり塩味を効かせたような
甘さとクールさが共存するピンクカラー
０３ソルティッドピンク
■０４トフィーローズ
深みのあるローズカラーにブラウンを含ませた
大人のドライローズカラー
０４トフィーローズ
■０５カカオ50％
まろやかなココアベージュにビターなブラウンを加えた奥行きのあるブラウンカラー
０５カカオ50％
カラー詳細
BRAND INTRODUCTION
オルタナティブステレオ（alternativestereo）は、Lo-Fi HIP-HOPカルチャーと垢ぬけたビンテージ感性を盛り込んだ唯一無二のビューティーコスメブランドです。定型化された流行のビューティールックから抜け出し、日常で自分が美しくいられるクリエイティブで楽しいコスメをご提案をいたします。
【販売情報】
発売日：
先行発売 2026年2月14日(順次発売)
一般発売 2026年3月1日予定(順次発売)
店舗情報：
全国のバラエティショップ（一部店舗除く）
販売価格：
2,310円(税込)
【会社概要】
プロテインブランド（THE PROTEIN 通称:ザプロ）を中心とする健康食品やママベビー向けスキンケアなどメイクアップ以外のスキンケア・ボディケア商品、メンズスキンケア商品、ワックス脱毛などの自社ブランドを展開中。東京都/足立区に自社工場を持ち、原料の調達から製造・販売まで一気通貫のSCM（サプライチェーンマネジメント）を社内に構築することで一気通貫型のものづくりを実現。他、自社ブランドの開発・マーケティングでの知見を活かしたOEM事業も展開。また韓国コスメ＜BLESSED MOON/alternativestereo＞日本総代理店や自社商品の卸事業も行う。
■会社名：武内製薬株式会社
■代表者：代表取締役 小倉 由渡
■所在地：東京都品川区西五反田1-18-9五反田NTビル5F
■設立：2016年9月
■URL：https://takeuchi-corp.jp/
■事業内容：健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業
■広報グループ窓口：増田
E-MAIL : pr@kinpica.jp